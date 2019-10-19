北京故宮推出紫檀護膚品　全套5件售價近4000元　網民：太貴了

繼推出彩妝後，北京故宮博物院近日又推出「故宮紫檀護膚品」。該系列産品單品價格在230元至1290元間（人民幣．下同），3件裝和5件裝的一套護膚品則分別索價2380元和3980元。 不少內地網民都認為產品定價過高，紛紛表示「太貴了」。

「故宮紫檀護膚品」正式發布。（中新社）

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綜合媒體報道，「故宮紫檀護膚品」系列産品周四（17日）正式發布，由北京故宮與中國紫檀博物館合作打造。産品瓶身設計靈感源自故宮博物院藏品──明清兩代郎窑紅釉瓶器，瓶身以特殊工藝加以冰雪封凝效果，呼應康熙帝詩「冰雪爲肌玉煉顔」之意境。

其產品介紹稱，護膚品部分成分萃取自紫檀木，由中國紫檀博物館提供紫檀原料，以生物技術淬煉出紫檀護膚精華，號稱「經歷了數以千計的研發、反覆測試和提升過程。」3件裝包括潔面乳、精華液、面霜，5件裝包括柔膚水、精華液、眼霜、面膜、睡眠面膜。

在銷售方面，故宮與麗質華堂品牌合作，在包括天貓、京東、微信微店等內地多個網購平台發售。惟不少網民則認為這套護膚品的定價太高，也有人認為其包裝設計與韓國護膚品品牌「The history of Whoo后」雷同。

有網民認為故宮紫檀護膚品（右圖）的包裝設計與韓國護膚品品牌「The history of Whoo后」（左圖）相似。（資料圖片）

網民熱議：

「窮人表示：看看就好，買不起了。」

「這是賣護膚品還是賣瓶子？現實版的買櫝還珠嗎？我也真的是很迷了。」

「我就想問問紫檀裏有啥護膚的成分？」

「還不如去買別的大牌。」

「模仿後（Whoo）的感覺。」

據悉，此次與「故宮紫檀護膚品」同步發布的還有其旅行版套裝、故宮紫檀隔離霜和手霜。此外，以清白玉十二月令玉珮爲設計來源、蘊含獨特月份花香的「故宮玉皂」也將於近期上市。

（綜合報道）