【話匣子．首里城大火】古蹟難逃祝融　台灣老屋半夜會「自燃」？

超過500年歷史的日本沖繩古殿首里城，10月31日凌晨發生大火，燃燒3個多小時仍未撲熄，主殿、南殿及北殿幾乎全部燒毀，當地民眾心痛落淚。 4月15日，有近800年歷史的巴黎聖母院（Notre Dame Cathedral）同樣遭遇祝融之禍，舉世震驚；去年（2018年）9月巴西國家博物館同樣遭大火吞噬，2,000萬件館藏付之一炬，對美洲文明以及歷史保存是一大浩劫。憤怒的巴西國民因而走上街頭。 在台灣，老舊的古蹟不明原因的失火卻已見怪不怪，更有人揶揄「古蹟失火」已經成為一個都市傳說。台灣的古蹟失火不單是因為古蹟年老失修，也不是因為維修工程，更多的是無法解釋的「神秘大火」，反映的不只是古蹟保存難題，更是屋主、建商、政府、文資團體間的角力。

首里城大火令許多沖繩人心碎。（AP）

2016年，有75年歷史的北港糖廠廠長宿舍在斷水斷電還下雨的夜晚，離奇自燃，整棟建物付之一炬。此外，2007年台灣第一座總統官邸，蔣中正曾入住的陽明山草山行館在2007年的雨夜也付之祝融。

頻繁發生的火災使台灣網友在維琪百科編列台灣文化資產火災列表，從1894年開始，共有143文化資產曾發生火災。但被推斷為人為縱火的共有15起。更有網友製作「全能古蹟燒毀王」的遊戲，諷刺台灣文化資產保存的惡劣狀況。

據製作「全能古蹟燒毀王」的台灣「圖文不符」團隊統計，平均每一個月台灣都會有至少一座古蹟離奇失火，且時常發生在該地段要開發或列為古蹟的「敏感時機點」，台灣網友甚至開玩笑說這種老屋自燃也可以視為一種替代能源，為每到夏天就缺電的台灣紓困。

2016年台灣新版《文化資產保存法》上路，是該法35年最大幅度的調整。除降低古蹟提報人資格從所有權人到全民，認定歷史建物標準亦放寬。但台北市長柯文哲對此表示，「台北市被指定為古蹟有400處，但要修古蹟又沒錢，修不好又被開罰」，他更表示，年久失修的古蹟晚上會有自燃現象，說法引起外界質疑，更因此數度槓上文化部，但從柯文哲的這段話其實揭示古蹟修復需要經費、保存有其難度的問題。而古蹟、老屋保存其實也難脫屋主、建築商、政府三方的角力，各有各的立場。

在巴黎聖母院大火之後，台灣時代力量立委曾柏瑜在臉書上呼籲大家重視台灣十年來燒掉多少古蹟（FB曾柏瑜）

對屋主而言，住宅列入古蹟會出現以下問題：拆掉古蹟後蓋成其他房地產的價值或許更高、居住在古蹟內的法律限制、以及政府獎勵與實際維護的花費不符，申請補助程式繁瑣等，這些都讓許多屋主對於住宅或私有房產成為法定古蹟排斥，而在房屋要被列為古蹟的前夕，乾脆讓一把大火解決所有的煩憂。

根據台灣媒體《聯合報》報道，新版《文化資產保存法》，雖然祭出容積移轉、房屋稅及遺產稅減免等招數，其實對古蹟所有權人來說並沒有太多利益加上政府在古蹟被強拆後並未處罰失職官員，使得新法上路後古蹟被強拆的案件反而增多。

2016年，有75年歷史的台灣北港糖廠宿舍付之一炬。（聯合報）

都市更新與古蹟保存的拉扯

古蹟保存認定以及對文化資產保存的態度不一致，也使得文資團體和政府、屋主常起糾紛。2015年，台北市長柯文哲曾於廣慈開發案裡民說明會，談到想拆約40年歷史的福德平宅，但他表示因為怕「文化恐怖份子」拉白布條抗議，失言引發爭議。

都市更新與文化資產保存，是開發建設跟文化價值、共同記憶的衝突，然而，透過良好的建築設計與規劃結合當地歷史文化，確實有機會在都市更新中保存文物。只是在政府和文資團體若持續敵對及寸步不肯妥協的情況下，古蹟保存如何納入都市更新規劃中在台灣仍缺乏具建設性的討論。