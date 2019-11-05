【This．中國】一窺宋代瓦舍勾欄︰活色生香娛樂場

隨著科技的進步，讓現代的戲劇表演有越來越豐富的表現方式與新奇變化，除了有各種智慧裝置觀看外，現場舞臺的特效也與時俱進。但是在生產技術尚未如今日般發達的宋代，正好處於中國城市居民與娛樂文化興起的階段，當時的人們又是如何享受娛樂表演呢？

瓦在中國任何文化當中，均扮演相當濃厚的重要角色。（VCG）

心城市、新格局︰商住合一

這要從坊市制度說起，與漢唐時期相比，宋朝民眾的娛樂生活可是相當豐富。

過去唐代採嚴格的坊市制度，宋朝建立後，在商業快速的發展下，讓城市對於商業區的需求逐步擴大，因而產生「坊市合一」的新型城市格局。與坊市制的城市相比，坊市合一更有利於城市商品經濟的發展，居住區與商業區混和讓居民住宅直通大街，不再封閉。也讓交易的時間隨著需求延長，也不需要宵禁，夜市也應運而生。

出朱雀門東壁，亦人家。東去大街、麥秸巷、狀元樓，余皆妓館……以南東西兩教坊，余皆居民或茶坊。街心市井，至夜尤盛。 《東京夢華錄．卷二朱雀門外街巷》

圖為名畫《清明上河圖》的局部，可以看到圖中有相當大的戲棚，這就是宋朝瓦舍勾欄的樣貌。（臺北故宮博物院網站）

可以想像，宋朝開封街上的繁榮，且夜市在北宋時期的發展也越來越多樣，不僅營業時間不斷延長，最後出現通霄達旦的交易盛況：「夜市直至三更盛，纏五更又複開張。如要鬧去處，通曉不絕……冬月雖大風雪陰雨，亦有夜市。」甚至連刮大風雪的夜晚，夜市依然照常營業。

除了坊市合一外，宋代還有各式國定假日，據學者統計宋代全年共有124天的休假日，民眾有了更多閒暇時間後，自然會帶動起休閒娛樂的發展。這一連串的變化，讓宋代的社會面貌與城市生活都與過去大不相同。

北宋天禧三年（1019年）被學者視為市民階層興起的一年，這一年宋代的戶籍出現了前所未見的「坊廓戶」，舉凡手工業者、商人等中小工商業者，都被正式列入國家戶籍，而這群人也是宋代城市居民的基礎。

宋城演藝董事、總裁張嫻穿越成宋朝李清照，圖片當中也可顯現當時宋代社會的街景特色。（VCG）

娛樂場代號︰瓦舍勾欄

宋代重要的娛樂場所，稱為瓦舍，又稱瓦市、瓦肆、瓦子。據研究，宋代瓦舍是源自隋唐時期城市的「戲場」，礙於過去的坊市制度，戲場多設置於寺廟之中。不過宋代時隨著商業的興盛讓坊市制度瓦解，瓦舍可以隨意開設在城市各個角落。

活躍於南宋度宗年間（1264－1274年）的吳自牧（生卒年不詳），在其仿《東京夢華錄》而撰成的著作《夢梁錄》中，對於瓦舍的解釋為：「瓦舍者，謂其『來時瓦舍，去時瓦解』之義，易聚易散也。不知起於何時。頃者京師甚為士庶放蕩不羈之所，亦為子弟流連破壞之地。」

雖然不清楚瓦舍從何時興起，但至少到宋朝時已是京城民眾自由消費娛樂的場所。不少宋人著作對於瓦舍也多與吳自牧有相似看法：不清楚源自何時、易聚易散來去自由、是京城士庶子弟沉迷放蕩的場所。

宋代的「妓」，基本上是賣藝不賣身。（VCG）

不過現代對於瓦舍的解釋，多指為宋代稱妓院、茶樓、酒肆、賣雜貨等場所，而學者研究認為，宋代瓦舍應是城市中大型綜合性文藝演出場地。瓦舍最早或許只是一個提供表演節目的簡易臨時舞臺，不過到宋代已發展成熟。大約到了宋仁宗時期（1023－1063年），「瓦舍」已經被用來指稱文化娛樂場所。

勾欄一詞最早出現在漢代，原意為曲折的欄杆，主要見於廟宇，多為老年人設置的扶手用欄杆。不過到了宋元時期，勾欄就變為專指市肆瓦舍的裡設置的演出棚，民眾因為戲臺圍有欄杆而稱其為勾欄，後成為演出棚的代稱，即勾欄棚。

宋代開封的瓦舍主要分佈在城門口周圍，據紀載其中最大的瓦舍是「桑家瓦子」，共有五十餘座勾欄，且有頂的勾欄棚竟可容納數千人。這麼大的勾欄，可以想見其表演會有多精彩，也能想像勾欄瓦舍在宋朝城市休閒娛樂生活中的重要地位。因為瓦舍都分佈在城市裡交通最為便利的地方，也方便市民前往消費。除了平時固定表演的瓦舍，在特殊節日時開封城內重要的街巷、寺廟宮觀、園林等繁華熱鬧之處，都會搭建許多臨時的瓦舍，為民眾提供更多娛樂，演出節目更聚集了平日瓦舍的精華，這些流動式的勾欄滿足民眾在特殊節日假期間，對休閒娛樂的需求。

勾欄。（網絡圖片）

瓦舍勾欄豐富的表演內容，對觀眾具有莫大的吸引力。相較於宮廷娛樂，更貼近一般庶民的生活與精神，《東京夢華錄．卷八六月六日崔府君生日二十四日神保官神生日》載：「六月六日州北崔府君生日，多有獻送，無盛如此……自早呈拽百戲, 如上竿、跳索、相撲、鼓板、小唱、彈唱、商謎（有獎競猜活動）、鬥雞、說渾話、雜扮、喬筋骨、喬相撲、雜劇、說書、叫果子、學相聲、裝鬼、研鼓、牌棒、道術之類，色色有之。」可以看到瓦舍勾欄的表演內容之豐富。

除了表演本身外，瓦舍勾欄還帶來不少周邊經濟效益，如酒樓、茶肆、攤販等消費，供觀眾在欣賞表演的空閒之餘前往聊天、消遣，且瓦舍勾欄全年營業，活動更是從早表演到晚，讓人流連忘返。往往在瓦舍勾欄密集之處，總有各種新奇好玩的棋牌遊藝，大受民眾歡迎，因此瓦舍成為宋代士庶階層最愛的場所。可以看到宋代市民生活的基調，即通宵買賣的夜市和多種類型的文化休閒娛樂活動，這些構成了宋代社會生活鮮活又生動的樣貌。