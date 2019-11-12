【歷史探秘】邊個朝代的官最常出差遊山玩水？詩詞裡的公幹記錄

在科技昌明的現代，雖然便捷的網絡通信可以解決工作上的眾多事務，但許多時候還是難免需要到外地出差，無形中也促進了觀光。儘管因公出差比不上為了放鬆身心而自行安排的旅行，但在出差的過程中或多或少也看到了不一樣的風景。這類工作出差的經驗，宋代士人可說是相當豐富。

相傳由宋人所繪的《春遊晚歸圖》，老臣率着一行人帶着行李浩浩蕩蕩準備歸至家中。（北京故宮博物院網站）

宋代社會富庶，使宋人出門遠行的機會增多，而出遊時所留下的詩文數量與質量均遠多於前代。不過細看後發現，其中過半數都是由到地方上任職，或是奉命外出辦理公務的宋代官員所寫下。

制度意外讓士人有機會經常遠行

為何宋代官差出遊的機會變得那麼多呢？這與宋代的官員任官、選官制度方式密切相關。宋太宗於太平興國八年（983）下詔：

河東、江浙、川峽（宋代川峽四路，含今四川省大部分，陝西省漢中秦嶺以南的子午河、星子山以西，貴州省安順、貴陽、遵義與甘肅省隴南市文縣）、廣南（宋代廣南東路與廣南西路，包括今廣東、廣西與海南省）官自今滿三考並與除代。

雖然地方官任期以三年為一任，但隨着科舉取士、人數大量增加，官吏宂多的問題逐漸浮上台面，為了解決人浮於事的問題，只好縮短地方官員的任期。到了元佑三年（1089）地方官的任期縮短為兩年。

另外，宋代的官員考核制度，也促成官員頻繁往返地方與京城。由於朝廷實行「三年一磨勘」的考核制，任期一到須將履歷、任職功過等，交由吏部銓選部門審查，通過後符合升遷資格者，就能進京受皇帝召見。而外任地方官者在任期屆滿後，也須進京述職。地方官頻繁的更換、官員考核需赴中央報告，都加速官員的流動性，也讓他們有機會寫下出任過程中的所見所聞。

搭乘官船 攜家帶眷一同赴任

遠赴地方就職的宋朝官員，可搭乘由朝廷配備的交通工具前往當地。任樞密行府參謀的鄭剛中（1088－1154年），隨籤書樞密樓照前往陝西，這段經歷全都被收錄在其所著作的《西征道里記》：「行府舟具。欲發前一日，宰執出錢於接待院。」

行府為南宋調度軍務的機構，鄭剛中從臨安（今浙江省杭州市上城區）所搭乘的船隻皆為行府所準備。北宋天禧二年（1018）朝廷又下令，任何至南方赴任的官員，都可從京師乘載舟船前往，且沿途所經州縣也都能為官員配備船隻，這項制度直到南宋時也沒有任何變化。

州船模工藝師精心打造仿《清明上河圖》的北宋官船船模是古代出公差的重要工具。（溫州日報）

不過即使朝廷能為因公出差的官員提供官船，但官船的數量仍然有限，並非每位外放官員都能享受到此等待遇，如詩人陸游（1125－1210年）入蜀時，就曾換過許多船隻，先是在臨安搭乘官船，後行至鎮江則「遷入嘉州王知義船……舟行甚速。然江面浩渺，白浪如山，所乘二千斛舟，搖兀掀舞，才知一葉……有廣漢僧世全、左綿僧了證來附從人舟。」顯示陸游一趟下來，除了官船外，還搭了商船與客船。

由於多數官員都是遠赴外地上任，常會帶着全家人一同前往。曾主持刊刻《文苑英華》的周必大（1126－1204年）於乾道六年（1170年）知南劍州（今福建省南平市）任期屆滿時回京奏事，就是帶着妻小一同坐船入浙。

親友設宴送行 沿途遊山玩水

陸游寫了游記散文，從中可以一窺宋代文人的公幹

無論是就職還是離任，總會有親友前來餞別，因此聚會宴飲也非常多。陸游前往夔州（今重慶市奉節縣一帶）任通判，寫下「夜至法雲寺。兄弟餞別，五鼓始決去。十九日黎明，至柯橋館，見送客。」，而這篇《入蜀記》，是中國第一部長篇遊記，全篇共4萬多字，是宋代的游記散文代表作。而除了親朋好友舉行的私人筵席外，每當地方官赴任、離任時，當地太守、郡守、將帥、知府、縣尉等官員也會舉辦宴飲並邀請將出行官員的友人一同參加。

因為路途遙遠需要有充分的時間為出行做準備，宋太宗淳化二年（991）正月下詔：「京朝官釐務於外者，受詔後給假一月浣濯，所在州府以赴上日聞，違者有罪」，意為給予遠赴外地任職的官員一個月的時間自備行裝，但也並非毫無期限。北宋咸平元年（998年）有詔：「京朝官差知州、通判、知軍、監縣場及監臨物務者，差定後不得更赴朝參，限五日朝辭，除程更與限一月，如違三日已上，別具聞奏。」清楚規定官員差遣確定後，不可在京城逗留，除了一個月的休假與路程外，若上任遲到超過三日也有相應的處罰。

而被稱為「南宋四大詩人」之一的范成大（1126－1193年），出任靜江府（今廣西省桂林市）知府時途經梅花村，因趕着赴任而無法停留，只好感歎「客行匆匆，自無緣領略，可歎也。」但整趟赴任途中，范成大也去了不少地方，如與湖州（今浙江省湖州市）太守同遊石林，到了隆興府（今江西省南昌市）與家人一起登滕王閣、游東湖，還前往玉虛觀、登仰山（位於今江西省宜春市）等。陸游赴任時，同樣也去了不少名剎道觀、名山名園，可見儘管朝廷雖規定赴任的時間限制，但旅途中官員依然還有相當充足的時間可自由支配。

范成大在任知府時，有遊歷了很多地方，包括著名景點滕王閣。（維基百科）

透過文人留下的相關遊記，在欣賞其所記錄的沿途自然、人文風光、傳聞軼事、風土民情之餘，還能看到宋代公務旅行的樣貌與特色。透過頻繁調任地方官員，增加官員流動率，避免官員久任地方形成割據勢力，使中央集權獲得加強，但同時也反映了官員尚未深入了解地方狀況，旋即又要調任他處，所推行的政策也無法貫徹落實的問題，終非百姓之福。