【歷史探秘】內地劇《大明風華》朱元璋長相超嚇人　真人甚麼樣？

內地最近播出的電視劇《大明風華》「還原」了朱元璋的長相，頗為嚇人，引發了網友的爭論。同時大家也很好奇：到底他真人長甚麼樣？

在《大明風華》劇中，明成祖朱棣擔心自己的所作所為而時常夢魘，一日，他在夢中再見父親朱元璋：緩緩一個轉身，立刻把朱棣嚇得一臉驚恐。但驚魂未定的不只劇中的朱棣，也嚇到了觀眾：畫面裡，這位朱元璋眉毛上挑、鼻子高聳、表情猙獰，一張「鞋抽臉」似乎神還原了歷史上醜樣版朱元璋的畫像。

內地劇《大明風華》朱元璋長相超嚇人。（網上圖片）

但歷史上，朱元璋真的長這樣嗎？

官修正史中的朱元璋：異於常人，有奇骨

據《明太祖實錄》記載，朱元璋前往濠州城投軍，郭子興見朱元璋「狀貌奇偉，異常人」。陶安第一次看見朱元璋時說，「龍姿鳳質，非常人也。」

在明朝「孝陵神功聖德碑」則有這樣的描述：「龍髯長鬱，然項上奇骨隱起至頂，威儀天表，望之如神。」意思就是：長長的胡子滿臉威嚴，脖子後面有塊奇骨，沿著後腦勺直到頭頂。

《明太祖實錄》曾這樣解釋：「上夢人以璧置於項，既而項肉隱起微痛，疑其疾也。以藥傅之，無驗，後遂成骨，隆然甚異。」大致意思是，有人在夢中把玉璧放在朱元璋的脖子上，讓其脖子鼓了個包，還微微有點痛，後來用藥沒能治好，包也變成了骨頭。

從這些官方史料來看，其實很難判斷朱元璋的臉長成什麼樣，況且明代的美醜標准也未見得與今天一致，所能確定便只有一條——朱元璋的長相異於常人。

有觀眾紛紛吐槽《大明風華》醜化朱元璋角色。（網上圖片）

民間傳說：利用畫像完成「整容」

相較於正史記載，民間私家史籍筆記對朱元璋相貌的描述，明顯更為多元。

活躍於明朝成化年間的官員陸容，在其《菽園雜記》中記錄了這樣一段軼聞：有人為朱元璋畫像畫得很逼真，卻並未被賞賜；有人則在繪制的時候「於形似之外，加穆穆之容」，結果朱元璋大為滿意。

明朝嘉靖、萬歷年間官員張翰說，當時傳說，有不少畫師在為朱元璋繪制畫像的時候被殺。言外之意，官方的朱元璋畫像可能並非其真實寫照。

不過這些官員都並非生活在朱元璋時代。陸容出生時，朱元璋已去世近40年，張翰則直接是明朝中後期的官員。

明朝宮廷畫師畫的朱元璋畫像。（網上圖片）

圖像中的朱元璋：美醜不一

從目前存世的朱元璋畫像也有天壤之別：一個滿臉麻子、面露凶相，一個五官端正、和善安詳。據清代胡敬所撰《南薰殿圖像考》，當時北京紫禁城南薰殿中，共藏有明代帝后圖像共計63幀，其中立軸28幅，冊頁35張。而畫像最多的就是朱元璋，他一人就有13幅畫像。

按今天的審美標准看來，這13幅畫像中，好看的僅有兩幅，醜像則多達11幅。而且醜像樣貌基本一致：額頭、下巴、兩頰皆突出，立眉深目，胡須濃密，隆鼻如蒜，拱嘴如豬，呈所謂「五岳朝天」之狀，同時臉上布滿麻點。

而這些醜像正與電視劇《大明風華》中的朱元璋形像類似。

民間廣為流傳的醜陋版朱元璋畫像。（網上圖片）

歷史上的名人像都是一個樣？

為何同一個人，竟然有差別如此之大的兩種不同相貌，這在歷史上並不多見。不過，造成這種真人和畫像不同的原因，除了當年沒有照相這樣的技術，還有就是為天子繪像的畫師均奉行這樣的標准：既要與皇帝本人面貌相近，還要體現出皇帝「真龍天子」的神韻。

網絡上曾經流傳過一個段子，如果你仔細觀察課本內的秦始皇、諸葛亮、唐玄宗、顏真卿，會有個神奇的發現：倭瓜臉、腫眼泡、長胡須，除了頭上戴的、身上穿的，他們好像都長著一個樣。

而明代官方的朱元璋和朱棣的畫像，同樣區別不大，如同一個模子刻出來的。明初畫家王紱在洪武、永樂年間曾供職宮廷。他在《書畫傳習錄》中便說：「寫真固難，而寫御容則尤難。」，作為古代皇帝的畫師，這種難處並不難理解。但同時也造成了一種失真。