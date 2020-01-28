【2020鼠年】打麻雀並非唯一 　兩岸三地春節遊戲各異其趣

對於不同人來說，春節有不同的過法。有人喜歡到處踏青、走春，有人喜歡拜訪親戚，也有人喜歡在家裏玩遊戲。春節原本就是一個關於慶祝的祭典，幾千年來，人們發明了許多慶祝的方法。

放煙花是春節的傳統。（林若勤攝）

放爆竹、煙花

放爆竹、煙花是兩岸三地共通的好遊戲，簡單的小型煙花到處都買得到，一點燃就會放出耀眼的光芒，一直受到大人和小孩的喜歡，缺點是持續時間很短，而且有潛在的燙傷風險。

內地各大城市為了減少空污，因此推出許多「禁放令」，全面限制燃放煙花和爆竹，即使可以購買也須進行實名制管理，以確保發生問題時可以追溯源頭。2019年1月，內地公安部公布，有444個城市禁止燃放、764個城市限制燃放煙花爆竹，不過各城市措施也不盡相同。在短影片平台「抖音」上則可以看到，有內地民眾用戳破大量氣球的方式，以延續放鞭炮的傳統。

台灣和香港也有相關的法律規定爆竹跟煙花的燃放，畢竟燃放煙花爆竹不只存在環保問題，亦會影響住宅區安寧。但在台灣，仍會開放公眾區域供民眾放煙花和爆竹，例如台北市政府在春節期間開放3個河濱公園供民眾燃放爆竹煙火，讓民眾在不違反法律下，也能體會年節傳統；香港政府則一般會在農曆大年初二安排賀歲煙花匯演，今年則因為反修例引致的社會風波而取消。

民俗表演藝術

戶外的表演藝術原本是從酬神的祭典演變而來的，訓練過的表演藝人獻上表演給上蒼，表示對過去一年的豐收的感謝。在古代，能夠請得到老練的表演團體，是村落、城鎮發達的象徵，有時還會因爭搶有名團體而產生紛爭。

現代在春節表演民俗藝術在很多地方還是保留了下來，各個地方也都有不同的傳統，例如甘肅的舞社火：臉譜戲劇、舞蹈；廣東的舞獅班、舞龍隊；台灣的酬神布袋戲與八家將出巡等等。

室內遊戲

從古代到現在，每年的除夕都有守歲的習俗，也就是除夕夜必須一直等到半夜過後、初一到來，然後燃放鞭炮，象徵驅趕害獸，才能休息睡覺。每個地方的守歲傳統也有所差異，例如中國北方地區有時是整夜不睡覺迎接天亮；或是在河南，守歲時不能大聲喧譁，甚至是禁止說話等等。

室內遊戲。（資料圖片）

為了能夠一直堅持到半夜，就需要許多室內遊戲解悶，中國的國粹之一「麻雀」到今天還是廣受歡迎，民眾有時會一路打到天亮。台灣孩童則喜歡打啤牌，一副牌容易攜帶，提供許多種玩法。各種桌遊例如大富翁（Monopoly）、軍棋或是西洋棋，甚或是樂高積木，亦都有很多愛好者。

雖然在現代，手機遊戲太普遍了，過年守歲常常只見到很多低頭族。但是長時間使用手機傷眼、傷頸、傷手腕，特別是對小孩來說。家長如果不希望小孩子一直盯者屏幕，為孩子多介紹點益智桌遊也是一種選擇。

「刮刮樂」彩券

在台灣，提到過年時必玩的遊戲，就不能不提試手氣的「刮刮樂」了，只要到過年，都可以看到彩券行前大排長龍的民眾。刮刮樂比起要等待時間對獎的彩券，快速方便又有趣味性，根據刮刮樂上面的不同遊戲指示，用硬幣刮開彩券就可以知道有沒有中獎，成為過年時家人一起試手氣的必備遊戲。

過年的時候彩券行前擠滿要買刮刮樂和彩券的人。（鄭文翔攝）

如何買刮刮樂？在哪個方位刮？應該買多少面額的刮刮樂比較容易回本？……研究怎麼買刮刮樂，也成為春節時的一大樂事。此外，彩券公司也會在春節推出新品，總獎金更高達逾74億新台幣（下同，約合19億港元）。

據《聯合新聞網》報道，台灣彩券統計截至今年過年前的1月23日，民眾已刮出1個2000萬元（約合517萬港元）、2個200萬元（約合52萬港元）加平治車、31個100萬元（約合26萬港元）等大獎。