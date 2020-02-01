【史海鉤沉】百年前流感肆虐　台灣民眾不僅買口罩還哄搶水梨

中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情持續升温，每日都有新的確診病例。由於新型冠狀病毒透過飛沫途徑傳染，因此口罩的供應問題成為民眾的關注焦點。相較於中國大陸各地口罩供不應求，台灣各地則出現口罩、酒精搶購潮。

事實上，在百年前，全球也曾遭遇一場嚴重的疫情：流感。這次疫情導致世界上約有5,000萬到一億人死亡。當時被日本殖民的台灣於1918年到1920年間，也遭受這股國際型流感病毒的侵襲，造成嚴重的社會經濟損失。

圖為漫畫家國島水馬於1918年時看到台灣社會流感疫情大流行，所繪的流感漫畫。（台灣文化部「國家＂文化數據庫）

一般來說，流感的致死率並不高，約在千分之一左右，不過1918年造成全球流行的流感卻是例外，致死率估計有2.5％。這波流感雖俗稱為「西班牙流感」，但其實與西班牙無關，只是當時第一次世界大戰參戰各國都相當嚴格管控傳媒，只有中立國西班牙能大肆報道，故讓當時人誤以為西班牙為流感發源地，才產生這樣的稱呼。短短兩年間，全球各地爆發流感的大流行，造成4,000萬人死亡，遠遠高於在第一次世界大戰戰場上喪生的1,500萬人。光是1918年，台灣就有779,523人感染、25,397人死亡。

這波流感的患者，年紀都集中20歲至40歲的青壯人居多。由於青壯人口往往是社會的重要勞動力，因此該年齡層人口的大量死亡，不僅造成許多家庭破碎，還波及各行各業的正常運行，更嚴重影響當時的社會經濟。當時流感疫情分為三波，第一波於1918年春夏之際發生，該年5月，台灣基隆發現第一起流感後傳入台北，但疫情尚未明顯，直到同年秋冬季，第二波才正式大爆發席捲全台。第三波則是1919年末至1920年初。

當時台灣除了有流感肆虐外，還同時有霍亂疫情。對當時的台灣民眾來說，雖然霍亂不是年年發生，不過其傳染途徑、病況，以及在日本總督府大力倡導下，民眾對於霍亂的熟悉度起碼比流感高出許多。流感在當時可說是一個相當陌生的傳染病，高燒症狀與感冒類似，且並沒有列入法定傳染病裏，多數醫療人員也沒有相關的因應經驗，對於病況、傳染途徑更是一無所知。

1918年，美國堪薩斯州賴利堡（Fort Riley）的軍營醫院，病房內被感染西班牙型流行性感冒的軍人塞滿。（維基）

1918年10月，台灣各地都有民眾傳出不明高燒，基隆公學校（今基隆市信義小學）有數百名師生感染，接着台南市區也爆發疫情，但總督府直到一個月後的11月3日，才召開醫學大會建議各級學校停課、要求民眾配戴口罩，可疫情並沒有因此減緩，反而達到高峰。儘管日本號稱在台灣建立起現代西方醫療衛生體系，但是面對來勢洶洶的流感，仍然是束手無策。

流感疫情持續到1919年才逐漸趨緩。值得注意的是，除了一般平民百性染病，作為當時台灣最高統治者的台灣總督─明石元二郎（1864－1919年），亦在此次流感中染病身亡。接任台灣總督一職的田健治郎（1855－1930年），不久就碰到流感第三波疫情高峰， 他於1920年1月12日的日記寫道：「客月來，通內地（日本）、台灣惡性感冒大流行，患者頗多……其病性如何未可知也。」可以看到雖然1918年已遭逢第一波流感，但一年多過去了，當時的醫療水平尚無法判定流感成因，總督府與醫護人員依然對流感毫無辦法。

當時台灣仕紳也對這場疫情感到慌恐，台中豐原人張麗俊（1868－1941年）擔任保正（保甲制度，日據時期總督府透過警察管理台灣社會，十戶為一甲，十甲為一保，保正相當於村長，協助日本警察管理基層社會）多年，流感大爆發時於日記中寫下台中醫院人滿為患，市井大蕭條的景況，也為親友染病感到擔憂：

「（1920年1月22日）晴天，往探表甥劉波恙，一見病甚沉重，且其弟琛病亦沉重，賓與通亦俱染病，心甚代為優之，因現時感冒流行傳染，患者大都危險，如家安然一室三十餘人，患者十數人，死亡者大小七人，各莊各人心皆搖搖如懸旌然。＂

張麗俊的表甥因染流感臥病在床，而鄰居更有一家三十多口，有一半以上的人染病，可見疫情之嚴重。隔天的日記則寫到當時的搶購風潮：「（1920年1月23日）午後，往探表甥劉波並琛二人之病，俱刊危篤，波討要食香水梨，令清漣（張麗俊哥哥的過繼長子）往台中買之，又要食洋葡（葡萄），與遂往墩（葫蘆墩，今台中市豐原區）尋買，並無此物。」

因為流感會伴隨着高燒，還會口乾舌燥。為了減輕病患疼痛又能補充營養，家屬除了準備冰塊外，還會購買富含水分的水果，因此各地皆出現哄搶水果的情形，水梨、葡萄就在這波流感中水漲船高，價格翻了三倍。可惜張麗俊的表甥還沒吃到水梨，就於1月24日不幸過世。

因醫療研究的進步，現代已有流感疫苗能有效避免大規模民眾感染。但人們在面對新型傳染病時，多少還是會恐慌，如同百年前台灣民眾搶購水梨、葡萄與冰塊，而今日則是為了避免感染新型冠狀病毒肺炎，出於自保而排隊搶購口罩，可見從古至今，人們在面對重大疫情流行時，恐懼的其實不是病毒本身，而是對未知事物的恐懼。