【歷史探秘】與人類纏鬥數千年終絕迹　回首天花疫苗研發血淚

新型冠狀病毒肺炎爆發後，隨着疫情擴散，各國科學家皆努力研發疫苗，希望能趕在3個月內進行首批測試，緩解疫情。 回首人類歷史上曾經遭受的各種傳染病毒，現在已絕迹的病毒天花，具有可怕的傳染效力，且至少在人類社會肆虐了大約3000年，而人們為了抵抗它，更花上數百年的時間，才研發出安全的疫苗。

天花是一種具有極強感染力之病毒，透過空氣傳播，致死率高達30%。學者統計，在18世紀末，每年約有40萬歐洲人因天花死亡。得到天花的患者在初期發燒時，就帶有傳染性；之後患者的口腔、臉部與四肢就會開始長出像是水泡的皮疹，此時的傳染力最強，且病毒在結疤痊癒的過程中直到結痂完全脱落前都還具有傳染性。如果接觸天花患者，或是接觸到天花患者的唾液、血液、組織液、水泡液、脱落的皮屑、結痂等，都很會可能被感染。

傳世的康熙畫像都將康熙的臉龐畫得十分白皙，但康熙幼時得過天花，而天花患者在痊癒後臉上會留有痘疤，所以康熙其實臉上有不少疤痕。（資料圖片）

天花病毒傳到中國的時間大約是在漢代，當時稱為「痘瘡」，晉代知名道士葛洪（283－343年）曾記錄下當時天花大流行的景況：「比歲有病時行，乃發瘡頭面及身，須臾周匝，狀如火創，皆載白漿，隨決隨生，不即治，劇者多死」，清楚寫下感染天花的患者，臉上長出密密麻麻的皰疹。

天花不僅傳染力驚人，死亡率也高得嚇人，因此疫苗研發歷史相當久遠。對於最早的疫苗時間，至今學界有許多不同看法，有唐代說、宋代說、明代說，目前爭論焦點主要落在宋明兩代。

天花疫苗宋代說，源自清初名醫朱純嘏（1634－1718年）所著《痘疹定論》。該書記載北宋仁宗（1022－1063年在位）時，峨嵋山上有位大夫為預防感染天花研發出「種痘法」，救治了許多人。朱純嘏也將自己的種痘術，歸功於宋代這位在峨嵋山上的神醫。

何謂「種痘」？就是採取患者身上自然長出的天花膿汁、結痂以此做為痘苗，再讓接種者接觸以出現症狀較為輕微的痘，從中得到天花的免疫力。時人稱這種疫苗接種方式為「人痘法」，做為痘苗的痂或是膿汁則稱為「時苗」。但人痘接種法的風險相當大，基本上和得到天花沒有太大區別，致死率也相當高，古載「苗順者十無一死，苗兇者十只八存」，接種死亡率約20%。

後世醫者發現，如果將上述採集的痘苗加以篩選、選育六、七代後，痘苗毒力就會大幅降低，這種選育出來的痘苗，稱為「熟苗」。清代醫者朱奕梁所著醫書《種痘心法》載：「其苗傳種愈久，則藥力之提拔愈清，人工之選 煉愈熟，火毒汰盡，精氣獨存，所以萬全而無害也。若時苗能連種七次，精加選煉，即為熟苗」。上述所說的安全「熟苗」最早出現在明代隆慶年（1567－1572年）間。

武漢肺炎已造成數萬人感染，至今仍無疫苗可用。（資料圖片）

那時，明代剛爆發一場嚴重天花疫情：「嘉靖甲午年（1534）春，痘毒流行，病者什（十）之八九」。在這大規模傳染下，當時的醫者發現了可以用「熟苗」接種，許多醫者家中還保有不少：「至今種花（接種者身上會留下似花朵般的疤痕）者，寧國（寧國府，今安徽省宣城市）人居多。……當日異傳之家，至今尚留苗種，必須三金，方得一枝丹苗」，代表熟苗價錢還真不便宜。

儘管有熟苗，天花病毒依然橫行無阻，到處散播。到了清朝，滿清入關後的十位皇帝，就有四位得過天花，其中順治（1638－1661年）、同治（1856－1875年）不幸因病過世，而康熙（1654－1722年）、咸豐（1831－1861年）則是在天花魔掌下幸運活下來，但臉上永遠留下天花的烙印——「麻子臉」。有說法稱，順治帝罹患天花病重、性命垂危之際，在立儲時捨去一位年齡較長的皇子，而封一位庶出的、不過八歲的皇子為帝位繼承人，正是由於康熙帝有感染過天花的經歷、終身免疫。康熙帝即位後，對於天花的防治提出許多改革，除了在太醫院設立痘疹科外，還設有專門的「查痘章京」，負責處理八旗防痘事宜，還將流行於南方的種痘熟苗法帶至北方推廣，有效降低感染天花的人數。

雖然種痘熟苗法相較下已較為安全，但還是有一定風險。約18世紀末英國醫生愛德華．詹納（Edward Jenner，1749－1823年）發現更為安全的牛痘接種法後，天花感染者已大幅下降。與人類纏鬥數千年的天花病毒，終於1980年5月8日由世界衛生組織（WHO）宣布，天花正式成為第一個於世上絕迹的傳染病。但依然存活於人類周遭、有着極高死亡率的病毒還有不少，期望在現代科技的進步下，集合各國科學家的智慧，能夠儘快找到對抗新型冠狀病毒的方法，解救為此受苦的社會大眾。