新冠肺炎｜一家專賣可重用口罩的倒閉公司　一場疫情下的商業奇蹟

一家倒閉的口罩公司，3天賣了5萬4千隻口罩，這比它過去4年賣得都多。

很多人的命運是在2020年改變的，萬芳是所有逆流而上的人，最不起眼的那一個。2019年的最後一天，她決定關停自己的「小為」口罩公司。1月16號正式宣布解散時，萬芳和同事告了別，她一個人負債210萬，給所有人發了工資過年。她在北京苦熬4年，公司虧損753萬，終究還是散了。這時庫房裡，還堆積著近17萬份的口罩，賣不出去，這就是她人生至暗的時刻。

做夢也不會想到，4天後，這些口罩被人瘋狂搶購。也是那一天，武漢疫情爆發，鐘南山宣布，病毒會「人傳人」。她運營的京東網店，一天內爆漲了數以千計的訂單，不少人一百份一百份下單，直接砸昏了她。但是員工解散了，沒有客服，沒人打包，她連自動化接單都不會。

這些口罩不同於普通醫用一次性口罩，材質特殊，可以重複多次使用，價格也貴。投訴、辱罵也來了，還有各種訛詐舉報，讓萬芳幾度陷入崩潰境地。對萬芳來說，創業4年，這是她經歷過得最魔幻的時刻 。

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一家沒活過跨年夜的公司

湖南人萬芳，33歲開始北漂，在醫療行業工作。4年前，她覺得自己口罩生意一定能做得下去。因為她賣的不是普通口罩，是她和北京化工大學英藍實驗室共同研發，可水洗多次的高科技口罩，定價在幾十到上百之間。

作為三個孩子的母親，她的初衷很簡單，就是需要一隻口罩防霧霾防病毒，最好戴著不要太悶氣，還能多次使用。她本以為，投個幾十萬就可以了。結果丟了500多萬進去，市場上連半個水花也沒激起來。霧霾天來了，她們的口罩單價下不去。幾乎所有人第一眼看它們，都會問：這一隻口罩，憑什麼賣這麼貴？事實上，這隻口罩在生產前就花了10年在研製，實用的特殊材質，既防霧霾也防菌。因為無法批量生產，每隻成本也高（點圖放大瀏覽）：

隨著霧霾消散，口罩行業集體陷入了沉寂。2017年，中國紡織品商業協會有過統計，民用口罩年需求量在2億隻左右。全國噴井的口罩企業近千家，競爭慘烈，一隻口罩賺不到五厘錢。

萬芳生產的這種口罩損失更大，到了2018年底的時候，公司帳上基本沒錢了。她不再考慮成本和變現，同時在抖音、拼多多、京東等渠道，用盡了所有方式做推廣。但是4年裡，公司沒一分錢盈利。

2019年最後一天，萬芳下決心關閉公司。她必須在春節前處理所有的事，好讓所有人在春節後能找到工作。到今年1月16號公司關門的那一天，除了工資，所有人都額外拿了補償。只有萬芳欠了投資老闆210萬。

辦公室裡的人一個個走掉，大家在和老闆萬芳道別。有人說：「芳總，你有什麼需要我們隨時回來。」也有人說：「芳總，剩下的貨我幫你賣，不要工資。」但更多的人卻獻上「大實話」：「芳總，別再做口罩生意，這是個無底洞。」也是那一天，萬芳把公司一台小貨車，半賣半送給了公司的李廠長，他直接開著回老家。

大家都走了，萬芳最後的事情，就是要把庫存的這17萬套口罩處理掉。她是做銷售出身，不怕碰壁。「我要親自去做地推，能賣多少算多少。」帶著實驗室一個研究生， 她跑去了協和醫院，央求領導把口罩放進醫院商店、小賣部售賣。領導說：「要三四個月後，才能申請到入駐資格。」她心裡嘀咕，庫裡的17萬口罩可等不了這麼久。

就在她為口罩的去處擔憂時，一場蓄勢爆發的疫情，帶著她和許多人的命運軌跡，開始了極速改變。

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暴漲7600筆訂單 沒有員工了

「口罩」二字，注定成為我們這代人最深刻的春節記憶，萬芳也永遠忘不了20號這一天。1月20日北京、廣東兩地出現確診病例。當晚，鐘南山在央視連線採訪中第一個喊出：「目前資料顯示，它（新型冠狀病毒）是肯定有人傳人的。」

在此之前，國內口罩日產量約2000萬隻，這個數字放到巨大的人口基數裡，像一滴水淌到汪洋裡。從那天下午開始，一直持續到晚上12點，這股匯集的「潮水」帶著焦灼情緒湧向了萬芳的店鋪。

叮叮叮，京東店舖的訂單聲音不停地響起，電腦上的數據一直在變，10單、100單、1000單……平均6秒鐘內進了106單！京東的店鋪瘋了，萬芳和家裡人也瘋了。來不及思考，她拉著家人一起做客服。6個人滿負荷的轉，打字的手指磨出了泡，每分鐘客服賬號都湧入上百人——根本來不及回答。

訂單接下來了，但京東物流整個操作她不會。怎麼出單？怎麼把訂單和物流匹配？員工們都已經回家過年，誰來做這些事情？就當萬芳陷入困境時，已經在開車回家路上的李廠長打來電話，說看見新聞了，他們要回來幫公司賣口罩。

另一邊，公司林經理開著車已經到了距離北京450公里外的邯鄲，車裡還有幾位前員工搭順風車一起回家。萬芳還在猶豫要不要讓他們回來。等到第二天上午10點，她終於繃不住了。她讓他們立馬掉頭，回北京。「我們只談眼前，不計將來，你們願意回來就回來，先去掉庫存。」

沒等到他們回來，線上訂單已經暴增。截止到21號早上一共9700單，店鋪賣了54000隻貨，比過去4年合起來賣得還多。時間不等人，萬芳拉著家人和在北京的員工開始包裝。從20號到21號，連續48個小時沒睡覺，到下半夜她發現自己腰快彎不下了。最後才發現只處理了1/4 ，還有7600單。效率太低，萬芳決定還是要先找人。

她電話打去了北化工實驗室，學校的教授、研究生都沒有猶豫，到了下午全部過來。「讓人感動的還有幾個巴基斯坦的留學生，雖然語言不通，也過來幫忙了。」萬芳說。

最後連墊資的大老闆都來了，等到李廠長一行人到，包括客服，加上回來的同事，一共46個人。他們分散在1000多平方米的辦公室，熱火朝天地包裝貨物。後來不少人回憶起那幾天，都認為那是公司最熱鬧的一次。東五環外的那棟樓，漆黑一片，只有他們公司燈火通明。4年裡，為了口罩生意，員工和萬芳碰壁無數次。吃了那麼多冷門羹，這是他們第一次被這麼急切地被需要。

幾個巴基斯坦的留學生，雖然語言不通，也過來幫忙了。（小為口罩／外灘）

快遞停發的最後24小時

「24號晚上7:30」，這是快遞公司給萬芳最後的時限，剩下的貨必須從辦公室全部拉走。因為快遞24號（大年三十）就停了，如果貨不發出去，要等到大年初三才有可能發貨。還幹不幹？萬芳猶豫了。一方面沒有人手，不管自己還是員工，身體已經嚴重透支。另一方面自己只是不甘心，並不是非幹不可，如今冒著這麼多人集中感染的風險，真的值麼？

容不得她多考慮，催促的訂單像針扎一樣掉進萬芳眼裡——很多還是來自武漢地區。她不敢再去看網上的新聞，她是三個孩子的母親，家裡也有年邁父母。如果自己抽身而退，那些眼巴巴盼著口罩的人怎麼辦。她決心要幹下去，這一次不光為了自己公司，還要為武漢抗疫盡一份綿薄之力。

23號萬芳已經讓許多同事回家，願意來的人就來公司，不勉強任何人。到了截止日期的早上，原來準備不來的人全部來了。最後陸續來了十六、七個人。上午幹到一半時，武漢市10點封城的消息又傳到萬芳耳邊。

11:40分，她直接問一個同事，出了多少單了？「一共出了7600多單，」同事說。「發出去吧，不管能不能到他們手上。」萬芳知道，如果對方不能收貨，貨還是要退回，運費也要自己承擔。「但都沒關係，先發出去。」對於萬芳來說，這已經不再是一筆生意了。令人沒想到的是，當她撲進緊張的「戰疫」 中，一場危機已經孕育而生。

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發國難財的辱罵和訛詐

疫情的緊張形勢，不停地購買口罩成了許多人焦灼情緒的發洩口。當買不到常見的醫用口罩和N95時，一些人便開始在網上尋找可替代的口罩。在當時，大家對「可洗」、「多次重複利用」、「新型納米材料」這樣的字眼並不了解。直到早前， 一則上海奉賢區企業的新聞，「可重複使用口罩」才引起許多人注目。然而，最早一批生產可多次「水洗」的小為口罩，因為「高價」 ，成為無數人情緒炮轟的對象。

除了辱罵，還有人乘機訛詐。一個客戶在網上花了5990元買了店裡100隻口罩，貨物貨還在路上，投訴就來了。「他指責口罩就是布藝口罩，不是N95，要求店鋪做三倍賠償。」萬芳這下怒了，她讓對方儘管去找工商，去投訴，但投訴完她會立馬起訴，「我絕對不助長這種行為。」

面對越多越多的投訴，小為公司又做了個決定，她們要一個個給質疑的客戶打電話解釋，「一是怕漏發、少發，二是怕別人放心，不敢用他們的口罩」。接下來萬芳帶著團隊幾個研究生開始打電話，跟對方不停解釋：「口罩經過KN95的檢測、新國標的檢測，和3m一樣能起到95%的過濾性；核心濾膜是自主研發的熔體微分靜電紡絲納米長纖維……」

從早上7:00開始一直到夜裡，團隊人嗓子都嘶啞了，「一個客戶平均處理要花40分鐘到一個半小時​​，說話說得頭都暈了」。最後，京東店舖裡四五百條投訴，處理率是百分百。他們還放不心，在店鋪出了客服通知，附了公司電郵地址，希望大家把投訴、反饋都發向這裡。「我想讓大家發洩一下，看到郵件回覆也能緩解一下情緒，多點希望。」

「我不賣了，我要全部捐出去」

1月23號之後，武漢市新型肺炎防控指揮部，開通24小時電話接收社會各界愛心捐贈。武漢各家醫院也發出緊缺物資的信號。萬芳看見了，這次她沒猶豫：「我不賣了，我要把剩下所有口罩全部捐助出去，捐給湖北醫院。」

當萬芳想把口罩捐助去時，醫院那邊卻攔住了，因為它們不是傳統的醫用口罩。就當她喪氣時，一個電話打進來了，某機關單位的一個物資部長向她採購口罩，需要兩萬隻給奮戰在前線的員工。但部長也解釋，因為春節放假了，他們目前給不了錢。一筆2萬隻的貨，價值近百萬，萬芳想都沒想，一口答應下來，讓他們馬上就可以拉走貨物。

這時候萬芳還在想著武漢，她問那位部長，可不可以聯繫武漢的單位，她想捐口罩。「和生命相比，這些東西擱我手裡一分不值。」物資部長開了一個頭，接下來他們好幾間下屬機構全部來了。 整個部們單位共拉走7萬多隻口罩，都是先欠款。

「我不在乎，我不著急，我已經賠了。」對萬芳而言，能收到200萬的貨款，心裡已經很高興了。下半年她準備用這筆錢，再重新幹下去。

不計將來 他們還會繼續幹下去

如今，小為公司的員工因為春節時加班加點，已經延長假期，全部回家休息了。他們和大多人一樣，等待著2020年重新迎來復工，他們活過來了。就在這兩天，萬芳花了16萬買了一台設備，這是小為公司以前心心念念又捨不得買的東西。

上一周，北京放晴了。小為公司接到了通知，他們的納米口罩被關注起來了，如果遞交的材料通過，他們將被注資單位全力支持。萬芳和實驗室團隊還想幹下去，要投入生產，將自己的公司樓改造成生產、研發為一體的的口罩廠。他們想做一隻屬於自己中國，真正高端的醫用口罩，相信在不久的將來他們會實現這個理想。

通過這次新型肺炎的肆虐，我們許多人已經開始意識到日常防護的必要性。國家也對口罩行業越來越重視起來，像這樣一隻可重複多次使用的口罩，更便利、也更環保。生活百變，初心不易。

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