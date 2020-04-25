新冠肺炎｜疫情緩和後的廣東小康之家　恢復正常生活似近若遠

今年1月20日，國家衞健委高級專家組組長鍾南山在接受央視採訪時表示，武漢發現的新型冠狀病毒疫情已升級，肯定可以人傳人。也正是從這一天開始，內地媒體對疫情開始進行大規模報道，疫情相關信息如洪水般淹沒了微博、微信等社交媒體，各地防控措施逐步升級，無數普通人的生活也從此改變。 如今，整整3個月已經過去，新冠肺炎疫情在內地已逐步得到控制，內地民眾的生活似乎也正逐步回歸正軌。然而對於經歷了空前疫情的一個個普通人而言，生活是否真的還能回到舊日？在過去的三個月中，他們又究竟有怎樣的經歷？受過什麼樣的衝擊？有什麼樣的體悟？《香港01》就此對多名生活在湖北、廣東、上海等地的普通市民進行了採訪，寫下了他們過去三個月的人生故事，並陸續推出，將一般市民視角下的疫情故事分享給香港讀者。

生活在廣東佛山順德區的中產家庭徐家，在疫情的恐慌下，除了外出採購食物等日用品，他們一家幾乎足不出戶近一個月。雖然如今疫情趨緩，但恢復「正常生活」仍然似近若遠。

徐太與丈夫兒女一家四口生活在廣東佛山順德區，是個生活頗為富足的中產家庭。新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，他們和內地大多數人一樣，在對疫情的恐懼下生活至今。

憶起1月底疫情大爆發後一個月左右的生活，徐太形容，當時一直感到很壓抑，尤其看到每日新增確診數字持續上升時，總是十分恐慌。有這些想法的不只是他們一家人，「身邊好多人都係咁，好多人有情緒問題。」例如，一名朋友在疫情期間感冒，就已經會聯想到自己「可能會死」。

「好多人有情緒問題」

廣東省衛健委數據顯示，截止4月14日，佛山市累計確診97宗新型冠狀病毒肺炎，順德約有30宗左右。如今看來，佛山的疫情並不算嚴重。這或多或少得益於廣東省1月底對疫情的反應迅速，在武漢封城同日就啟動重大突發公共衛生事件一級響應。曾在衛生系統工作的徐太表示，在SARS疫情之後，廣東省各級政府都有疫情的對應預案，一有事能夠很快行動起來。在正式實行方面，也做得比較落實。

然而，看著政府下發一份份文件，她坦言也令人很害怕，「好似打仗咁」。負面情緒在最初幾日最嚴重，尤其是被稱為疫情「吹哨人」的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮於2月7日逝世，她哭了好久。但一場宣洩過後，心情也稍為平復起來，「我覺得當時好多人都係咁」。

「禁足」近一個月

除了外出採購外，他們幾乎一個月沒有外出，在家閒得發慌，除了上網，只好不斷找事情做。他們在家中每天進行約半小時的運動，又持續閱讀，一個月下來，一家人總共看近二十本書。

在「禁足」的第三周，徐太要送家婆回老家，徐先生和兒子也要求跟著一起。兩人全程沒有下車，但「被困在家」多時，遊遊車河、看看風景確實是種享受。

徐太一家在家中每天進行約半小時的運動，徐先生舉啞鈴健身，徐太做健身操，兒子則跳繩。（受訪者供圖）

煮食也是消磨時間的主要方法。「疫情之後每個人都係大廚」，這句網絡笑話可能有點誇張，但毫無疑問很多人會廚藝大進。因為時間多，徐太每天都花不少時間煮食，又會與兒子一同看美食節目。她笑言，鄰居和親戚更加誇張，專注於各種蛋榚烘焙，甚至是自己「打磨珍珠」製作珍珠奶茶。

旅遊計劃全部取消

儘管內地疫情近期逐漸受控，徐太一家亦在2月底疫情放緩、廣東將疫情防控應急響應級別調整為二級響應後重新「步出屋外」，但要說什麼時候能回復之前的「正常生活」，卻是未知之數。

左邊是徐先生和徐太太看的書，右邊是兒子看的書。（受訪者供圖）

他們每年都會外出旅遊數次，或新加坡，或日本，或瑞士，今年的旅行計劃亦早已定好：1月底去香港數天，4月初到山東青島，8月再赴日本暫住十日，「兒子今年9月升中，無功課壓力，諗住暑假可以好好玩下。」然而，因為疫情的關係，以上旅遊計劃已全部取消，徐太更悲觀地認為，這兩年都不會出國旅遊，原因與上海抗疫專家、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏的預測有關。

張文宏早前指出，疫情在全球爆發，今年夏天不可能完全清除病毒，下一波疫情可能就會在11月份左右到來，「我們會面臨巨大的挑戰」。故此，徐太認為疫苗是箇中關鍵，一日未研發出有效的疫苗，世界疫情都不會完全「搞得掂」。

但有時實在心癢難當，「真係好悶，困了好久，好多野去玩既都冇左」，徐太坦言一家人之前曾打算在省內的酒店暫住數天，一解「旅遊癮」，而且價錢也便宜，是昔日的半價，又有免費早晚餐等優惠。但最後還是一切小心為上，「想來想去，想來想去，都是沒有去」，等全球疫情真正緩和再算。曾在醫療系統工作的她，對張文宏醫生的判斷相當信任。

因為學校停課，兒女兩人只能每天在家上「網課」。（受訪者供圖）

對當地經濟的影響「好慘」

儘管佛山疫情與其他地方相比未算太嚴重，但據徐太所言，已對當地經濟的影響「好慘」，特別是服務性行業。她舉例道，弟婦在旅行社工作，公司在新春期間損失巨大，「佢都費事問拿底薪了，因為（老闆）好慘」。

徐太又道，她有朋友經營製衣工廠，以法國單為主，在4月份已經叫工人放假，幾時開工仍是未知之數。此外，因為政府要求要有隔離間，處理疑似發熱的病人，有朋友的兒科診所無法做到，停業近兩個月，但仍要支付護士的人工和店舖租金；亦有朋友經營口腔診所，由於檢查口腔無法避免接觸唾液，風險極高，至今無法開門。

為刺激消費，佛山和順德兩級政府已向市民發放上億元人民幣的消費券，或150送50，或50送20。區、街道辦領導幹部更組團「帶頭消費」，上街食飯，提振市民信心，「影晒相話俾你地聽好安全，出來消費吧」。 而在廣東「疫情風險等級分區」中，佛山現時屬於「低風險地區」。不過，市民上街消費的信心仍然不大。「（市民）都係唔肯出去消費」，徐太這樣說。

若學校全面復課兩周一切無恙 就代表很安全

徐太現時已不怕外出，亦不時到酒樓餐廳食飯飲茶，「（疫情緩和之後）應該有十五次以上了，一星期應該有兩次」，但她也表示，不敢去美容院等地方。而區內恐懼疫情的人仍然很多，「食肆生意非常唔好，好少人選擇出去飲茶。（兒子的同學）家長群入面冇咩人肯出去，9個家長只有兩三個會飲茶，有6個都不肯外食。」

現在，市民已願意到酒樓食飯，但並未坐滿。（受訪者供圖）

徐太提道，除了擔心染疫，對食物安全也有疑慮。農曆新年本是飲食業旺季，商家之前均大量進貨，但突如期來的疫情令業界無法銷售，大批存貨積壓至今。作為一般市民，徐太擔心的是有無良商人售賣過期食物，或有餐廳使用過期食材。她有朋友做零售生意，一些食品因為快要過期，不敢銷售，而要免費送贈親友。

徐太和丈夫育有一對兒女。女兒在香港讀高中一年級，兒子則在順德讀小六。因為學校停課，兒女兩人只能每天在家上「網課」。對於疫情在內地什麼時候真正「受控」，徐太認為學校復課是個很好的標準，「小朋友返左學，全面復課兩個星期，咩事都冇發生，已經係非常極度安全。」或者到這時候，他們的生活才算是重回正常軌道。

（本文所用「徐家人」均為化名）