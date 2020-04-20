新冠肺炎｜見證疫情灰與黑　武漢女孩記錄的清明時刻：眼淚和陽光

今年1月20日，國家衞健委高級專家組組長鍾南山在接受央視採訪時表示，武漢發現的新型冠狀病毒疫情已升級，「肯定可以人傳人」。也正是從這一天開始，內地媒體對疫情開始進行大規模報道，疫情相關信息如洪水般淹沒了微博、微信等社交媒體，各地防控措施逐步升級，無數普通人的生活也從此改變。 如今，整整3個月已經過去，新冠肺炎疫情在內地已逐步得到控制，內地民眾的生活似乎也正逐步回歸正軌。然而對於經歷了空前疫情的一個個普通人而言，生活是否真的還能回到舊日？在過去的三個月中，他們又究竟有怎樣的經歷？受過什麼樣的衝擊？有什麼樣的體悟？《香港01》就此對多名生活在湖北、廣東、上海等地的普通市民進行了採訪，寫下了他們過去三個月的人生故事，並從今日起陸續推出，將一般市民視角下的疫情故事分享給香港讀者。

4月4日，在武漢市江漢一橋，交警和市民停車鳴笛默哀。（新華社）

4月4日（清明節）上午10時，武漢街頭，防空警報響起，行人止步默哀，馬路上的車輛也彼此鳴笛呼應。在這3分鐘的全國悼念活動中，不少經歷疫情撞擊的武漢民眾垂首落淚，阿湘是其中一人。

「在鳴笛聲和喇叭聲裏、在喧響中聽見了巨大的悲慟；在耀眼的陽光、藍天和新芽裏，看到了武漢灰黑色的沉默」，阿湘在接受採訪時分享了她寫的這段文字。

新冠肺炎疫情帶走了這座城市的3800多人，阿湘背後沒有前線抗疫的英雄事跡，也沒有親友染病生離死別的慘情故事。但對曾處於疫症漩渦中心的武漢普通市民來說，他們身邊的大小經歷本身就屬於這次疫情的一部分。

疫情最初的爆發地和重災區武漢從1月23日以來，被持續「封鎖」了76天。圖為武漢市民在江邊散步。（新華社）

二十多歲的阿湘從出生到讀書、工作都在武漢，這次疫情也一樣。武漢自今年1月爆發疫情後，23日實施了史無前例的「封城」管理措施：禁止城內人員離漢、市內公共交通停駛、居民區實施嚴格封閉管理。直至3月疫情轉趨緩和，武漢才逐步復工復市，並於4月8日正式「解封」，恢復對外交通，惟目前仍處於「恢復元氣」的階段。三個多月以來，阿湘與父母一家三口見證了這座城市的變化，也在不斷適應疫情給他們工作生活帶來的變數。

武漢首宗新冠肺炎死亡病例出現在1月11日，61歲男死者是華南海鮮市場的常客。四日後，武漢衛健委稱病毒不排除「有限度人傳人」，同日還新增了第2宗死亡病例。

及至1月20日起，由於臨近農曆新年春運期間，大量人員已經流動至外省返鄉，武漢以外的城市開始大量通報有確診病例。同日，鍾南山首次公開表示病毒存在「人傳人」跡象，並且已有醫護人員感染，他呼籲民眾戴口罩及避免前往武漢。

1月22日正值春運高峰期，內地多數出行旅客已經戴上口罩防疫。（中新社）

也就是在1月20日後，在武漢一間保險公司任職HR的阿湘接到北京總部的通知，要求其所在的分部立刻採取防疫措施，包括消毒辦公環境和為員工配發口罩等防護物資。但年近歲晚加上疫情開始蔓延，阿湘臨時找不到專業的消毒公司，只好親自帶著公司的清潔工一起用消毒水抹拭同事的座位，打掃辦公室裏裏外外。

阿湘憶述，與其公司同處一幢商業大樓的其他公司當時已經出現確診病例。因為害怕共用中央冷氣會被傳染，公司允許她和其他員工提前放春節假期。阿湘所在的公司約有500多名員工，但在整個疫情期間，沒有一名員工染疫，她認為也許得益於提前做好防疫準備工作。

與大部分武漢市民一樣，阿湘在1月23日發現事態急轉直下。當日凌晨，在沒有任何預警之下，武漢政府發布「封城」公告，上午10時起公交、地鐵、輪渡、長途客運停運，並要求市民若無特殊原因不要離開武漢，機場、火車站等離漢通道也暫時關閉。國家衛健委當日則通報稱，已收到13個省報告確診病例共471宗。

1月26日拍攝的武漢黃鶴樓和長江大橋。農曆新年期間，武漢市民減少外出。（新華社）

阿湘在微信群組看到「封城」消息後意識到疫情變得嚴重了，她和家人減少出門並留在家中。由於距離其住所10分鐘的路程有一間三甲醫院，是患者發熱隔離點之一，阿湘也擔心有感染風險。後來過了14天觀察期，阿湘和家人都沒有出現感染新冠肺炎的症狀，她才稍微放心一些。

新冠肺炎肆虐武漢期間正值農曆新年，阿湘的家人過年前添置了年貨，也儲備不少食物，前期留在家中也有足夠的糧食應對。但後來為了買到新鮮的蔬菜，阿湘像很多人一樣下載了各種各樣預約買菜的App。

阿湘在網上要買滿300元蔬果才能配送至居民區。（受訪者供圖）

疫情期間的武漢難以保持正常水平的物力和運力，蔬果是「僧多粥少」的搶手貨。為此阿湘每天都要設定多個鬧鐘「搶菜」，「我試過在早上6點半就起床『搶菜』，醒得比平時上班還要早。」阿湘說，她從2月7日左右加入「搶菜」行列，直至2月11日才預約成功。

而在阿湘「搶菜」成功的第二日，武漢單日激增1萬3千多宗確診病例，並新增了216宗死亡病例。當局再度加強防疫措施，於2月14日宣布社區開始實行「封閉管理」，居民出入受到嚴格管控，除就醫以及防疫、保運行等人員外，其他人一律不得外出，外來人員也一律不得進入居民區。

2月19日，在武漢市泰康同濟醫院，醫護人員等待運送患者車輛。（新華社）

物資緊缺：把病床當成推車來搬貨

翌日，武漢下了一場大雪，阿湘以志願者的身份去幫公司旗下的新醫院搬運消毒防護物資。她當日穿著簡單的防護衣，戴上口罩和護目鏡，在遠處隔著玻璃窗看到病床上的一些確診患者。

這間新醫院是阿湘所在的企業與武漢同濟醫院合作建設的醫院，原本計劃在3月或4月才正式運營，但為了緩解市內床位不足的情況，醫院在2月被確定為參照武漢火神山醫院模式運行，由軍隊支援，承擔新冠肺炎患者醫療救治任務。

由於新醫院的設備還未足夠齊全，醫療物資由市內其他醫院撥過來，阿湘和同事將一批批物資搬入新醫院，「當時連推車都沒有，我們只能把物資放在新添置的病床上，把病床當成推車來搬貨。」那一天，武漢單日又新增了139宗死亡病例。

4月份，隨著武漢疫情防控形勢好轉，店鋪陸續開業，人們逐步復工復產，城市活力才逐漸恢復。（新華社）

自1月出現首宗死亡病例至今三個多月的時間裏，武漢市至少有3,869人感染新冠肺炎後死亡，累計確診病例則有5萬餘宗。而在阿湘眼中，這些死亡病例並不是一個冷冰冰的數字。她說，染疫逝世的人背後都有家庭，和千千萬萬的人有過聯繫。

手機刪除微博：不想再看攻擊武漢人的信息

春節假期那段時期是阿湘覺得最難熬的時間，看著每日增長的確診數字，她的心情很差，「每一天都好像過了好幾年那麼漫長」。此外，在網上看到的一些對武漢人帶有攻擊性的言論後，阿湘的心情也受到了影響，她後來直接把微博從手機上刪除了，不想再看這些訊息。

但阿湘對在前線抗疫的醫護人員懷有感激之心，對全國醫護有「說不完的感謝」，「他們離開家人來保護我們的城市，也救了整座城市，我們現在才能在陽光下散步」。她認為疫情過後，武漢的醫患關係也許會更加友善一些。

清明節：一個人站在路口哭

而疫情期間的不安、恐懼、悲傷和感動等一切複雜的情緒，似乎都在清明節那天同時爆發。防空警報響起後，阿湘獨自站在路口哭了很久，「感覺（疫情）終於快要結束了」。那天阿湘還看到媽媽在電視機前掉眼淚，朋友們則告訴阿湘，她們也在默哀時大哭了一場。

4月4日，在武漢漢口江灘一元廣場，人們在哀悼活動中默哀，表达对抗疫前線犧牲者和逝世同胞的深切哀悼。（新華社）

阿湘後來在微信朋友圈發布了這段文字，記錄下當天悼念的情景和她的心情：