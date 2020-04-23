新冠肺炎｜參與捐贈雷神山設備　河南「鄂漂」盼回湖北

今年1月20日，國家衛健委高級專家組組長鍾南山在接受央視採訪時表示，武漢發現的新型冠狀病毒疫情已升級，肯定可以人傳人，也正是從這一天開始，內地傳媒對疫情開始進行大規模報道，疫情相關資訊如洪水般淹沒了微博、微信等社交平台，各地防控措施逐步升級，無數普通人的生活也從此改變。 如今，整整3個月已經過去，新冠肺炎疫情在內地已逐步得到控制，內地民眾的生活似乎也正逐步回到正軌。然而對於經歷了空前疫情的一個個普通人而言，生活是否真的還能回到舊日？在過去的3個月中，他們又究竟有怎樣的經歷？經歷過甚麼樣的衝擊？有甚麼樣的體悟？《香港01》就此對多名生活在湖北、廣東、上海、北京的普通市民進行了採訪，寫下了他們過去3個月的人生故事，並陸續推出，將一般市民視角下的疫情故事分享給香港讀者。

3月中旬開始，湖北孝感陸續解除封城措施，已在河南家鄉待了兩個月的小穎聞訊後非常激動，立即帶着他的貓「胖虎」踏上復工的路。小穎表示，當時其實可以遠程辦公，他之所以迫不及待返到孝感，一個很重要的原因就是為胖虎買到心愛的口糧，「牠吃習慣了，老家又買不到同款，我也擔心再這樣下去會影響牠的健康。」

不過，作為內地電器生產商「美的」武漢分公司駐孝感的區域經理，小穎想過更早一點回到湖北，甚至一開始就不離開。原來，2月湖北疫情嚴重時，他曾遠程參與公司向雷神山醫院捐贈空調、熱水器等設備的籌備工作，但相較在前線努力的同事們，他為未能身在現場而感到些許失落，「要不是因為封城，當時差點想要衝回湖北幫忙，甚至有點後悔回老家回得太早」。

1月25日，美的集團宣布向火神山醫院和雷神山醫院捐贈所需的全部家電產品，包括中央空調和熱水器等。小穎回憶，當時公司廣州總部聽說雷神山有需要便決定捐贈，但是捐贈的設備需要符合規格，例如熱水供應方面，需選用專業的大規模商用熱水器，才能滿足用量需要，還要與雷神山的建造圖紙相匹配。

小穎日常負責向當地政府與企業銷售大型中央空調設備，但也熟悉技術方面的知識。他與同事收到消息後，當即開始確認產品參數、考慮工程造價，並與設計師溝通設計方案，完成後還要從湖北調貨，「時間非常緊迫，大家一聽到是為雷神山做事，都非常積極配合，工作效率很高」。

小穎續指，在完成方案後，身在湖北的同事還要協調物流安排，並負責到雷神山醫院現場安裝設備、調試機房等。「他們的任務繁重得多，但我沒辦法到現場，只能聽同事在電話裏跟我訴說當地情況。跟電視相比，他們的親身感受是不一樣的，我聽到之後有些無力感。」他也表示，只要能幫助到他人就很開心，「能夠出一份力，感覺好奇妙，自己也參與其中了。」

小穎說，他有很多朋友、同學和同事都在武漢，當中有醫生，也有火神山、雷神山的建設者，還有普通的市民，「雖然我對他們的生活了解得不全面，但多少聽說了一些，聽的時候感覺好震撼」，例如他的一個同學是武漢當地的醫生，「他非常辛苦，基本上沒怎麼休息，有一天發了一條朋友圈，說一個病人沒搶救過來，在他面前去世了，他覺得很無奈……」

小穎說，在武漢當醫生的同學親眼目睹了病人去世。（示意圖片／中新社）

在家不忘自我提升 「離目標更近了」

正修讀武漢大學在職研究生的小穎，疫情期間除了遠程工作，也多出潛心準備畢業論文的時間，「目前論文還在修改階段，以前工作太忙，沒有太多時間學習知識和寫論文」，但小穎的手提電腦計算能力不夠，需要與實驗室遠程連線，將數據傳回那裏的電腦作運算，「雖然麻煩了一點但還能克服。」

小穎還趁機研讀了很多理財、投資和管理類書籍，「這些書本來是不可能有時間看的，」直言這段時間的學習和思考，讓他離一些事業上和人生的目標更近了。由於疫情期間在家自己煮食，小穎的廚藝也愈來愈精湛，「現在進了廚房隨隨便便就做了一頓飯」。

而回到孝感的第3天，小穎就重新投入工作，包括在網上與客戶溝通、參加網絡會議等，每周還有2到3天的產品和業務培訓。如今，他可以持健康碼出門了，開始到客戶那裏溝通業務。

樂觀心態助生活步正軌

小穎說，疫情前期他雖然已經返回河南鄉下，但當時買口罩有些困難，自己在家待了30天都沒有出門，「村裏要求白天不准出門，志願者會勸返在外遊蕩的村民，很多路段也不讓車輛經過，上街買東西都需要開通行證。」此外，非洲豬瘟的陰霾未散，當地豬肉還在缺貨。小穎當時既恐慌感染，情緒亦比較低落。

好在小穎的心態比較樂觀，很快就正向面對疫情帶來的變化。他舉例表示，當時後悔自己太早離開湖北，覺得應該去武漢近距離了解可以做甚麼，甚至一度想當義工，但換個角度，一是事情已成定局無法改變，二是當時離開湖北也減低了感染風險，讓親友不必擔心掛念。

再比如旅行規劃被打亂，但他也接受等到疫情變好之後再去。「去年年終奬金很可觀，所以本來計劃五一連假去旅行，東南亞、日本或者香港、台灣都考慮過，」小穎說，「知道去不了的時候覺得難過跟失望，但轉念一想，疫情讓我把一些事情的規劃提前了，取消旅程則省了一筆錢。至於玩不到，那是沒有辦法的，倒不如讓自己開心一點。」

小穎認為，目前生活已漸漸步入正軌，跟以前沒甚麼太大區別了，例如口罩單價已經恢復到人民幣1元以下，「湖北仙桃生產口罩佔比也很高，所以基本不缺，都在往國外發了，也沒人敢賣高價，發國難財會被罵死」，缺的則是不能看電影、吃火鍋，「以前起碼一周或兩周就和女朋友去看一次電影，喜歡的電影上映了肯定要看，現在看不到有點心癢癢，不過總有一天會看到的吧，一切都在變好不是嗎？」

（本文所用「小穎」為化名）