十大考古新發現之「南海一號」　南宋古船追憶海上絲路輝煌

日前由國家文物局指導，由中國文物報社與中國考古學會主辦，有中國考古界「奧斯卡獎」之稱的「2019年度十大考古新發現」評選結果名單出爐。這次入圍的20項考古發現來自14個省、市與自治區，地域分布均勻，陝西省有3項入圍，黑龍江、浙江、山東與河南省各有2項入圍終評，而新疆奇台縣奇台石城遺址，為新疆連續第5年入圍終評的項目。

以年代分布來看，在入圍的20個項目中，史前與夏商周時期考古各佔7項，秦漢至魏晉南北朝、唐宋時期的考古各有3項。其中，廣東「南海一號」南宋沉船，是唯一入圍終評的水下考古項目。實際上，「南海一號」被發現至今已有三十年，不過，由於其文物眾多，總有新發現產生。而值得注意的是，發現「南海一號」其實完全是個意外。

考古學家在「南海一號」上共發現約有18萬件文物，其中瓷器就佔了16萬件。圖為「南海一號」出土的白釉印花罐與內裝喇叭口瓶。（新華社）

1987年8月，英國海洋探測公司與中國救撈總公司，原計劃打撈東印度公司沉船－萊茵堡號（Rijnsburg），卻意外發現一搜距今800多年的木造沉船，這是中國大陸發現的第一個沉船遺址。同年中國水下考古研究中心成立，但礙於技術問題而延宕，後經中國大陸考古學者俞偉超（1933－2003年）將古船命名為「南海一號」，直到2007年12月，這艘古沉船終於被打撈起來，安置在廣東海上絲綢之路博物館內的水晶宮。

這艘南宋沉船有什麼特殊之處呢？這要從宋代的對外交通說起。由於宋朝西北方向連接中亞的交通要道上有西夏、回鶻與遼國等政權阻隔，讓宋朝在發展東西陸路交通與文化交流上產生不便，於是轉而向海路發展對外貿易。宋廷通過海路與許多南亞、中亞與非洲等國家地區建立貿易關係，對宋代來說，海路交通的重要性與陸路交通同樣重要。考古學者從「南海一號」發現6至8萬件保存完好的宋代瓷器，且多出自景德鎮、龍泉、德化、磁灶、義窯、建窯等多個窯系，還具有西方、阿拉伯文化造型風格，即可見證宋代的海上貿易之發達。

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中唐以降，由於北方戰爭頻仍，經濟重心開始南移，尤其靖康之難（1125年）宋室南遷後，讓江南與東南沿海地區文化貿易快速發展，對於海外交通發展提供良好的物質條件。而作為中國傳統外銷商品的絲綢與瓷器，其生產重心也跟着移轉到南方地區。宋代除了指南針普遍使用外，製造海船的技術又有新的突破，以1974年在福建泉州發現的宋船殘骸來說，當時的海船就已經擁有載重、結構堅固的船體。通過研究「南海一號」的造船工法，許多專家能肯定判斷其是一艘由南宋製造、並從南宋運載貨物出口國外的遠航貨船，但目前學者對於「南海一號」的船體結構，有「廣船」（頭尖體長與梁拱小等特色）與「福船」（首尾高昂與兩側有護板）的說法，還尚無共識。

由於依賴南方的海路貿易，使南宋時期的中國成為海洋大國，大量滿載瓷器、絲織品的商船由寧波（今浙江省寧波市）、泉州（今福建省泉州市）、廣州（今廣東省廣州市）等港口啟航前往東南亞、南亞、中東地區。目前國外出土的瓷器數量，以埃及開羅附近最多，共發掘了12,000千多片的殘片。宋代瓷器的外銷，還直接促進各國制瓷產業的發展，例如中國古籍稱作「綠衣大食」的北非法蒂瑪王朝（Fatimid Dynasty，909－1171年）就有成功仿製宋瓷的記錄。考古學家在「南海一號」上發現了過去未曾發現過的寬口大瓷碗，其風格很類似阿拉伯人常用的飯碗，顯然這些瓷器是專門為外國客戶所客製化的商品。因此有不少學者認為，「南海一號」的價值不亞於西安的秦代兵馬俑。

圖為「南海一號」出土的金葉子（左圖）與金纓絡胸佩（右圖）。（新華社）

「南海一號」除了為中國宋代海上絲綢之路的繁榮補上重要的一塊拼圖外，其難得的實物資料，對研究中國史乃至整個東亞、東南亞的古代造船史、陶瓷史、航運史、貿易史等都有着重要意義。雖然今日的我們無法看到南宋時期海上絲路的輝煌，但中國大陸目前推行的「一帶一路」倡議，就是以宋代的海上絲路為基礎所搭建，進而將各個國家地區的經濟串聯起來，如同恢復當年中國海上貿易的榮景。期待未來持續借鑑更多「俱往矣」的事物，帶給今朝更加寬廣的國際視野。