【歷史探秘】福建才是南島語族發源地？基因檢測打破台獨論述

近年來，東南亞、西伯利亞等地的古代人類遺傳演化研究已取得豐碩的成果，但直到目前為止，人們依然對於中國大陸與太平洋南島語族的史前人類基因序列與分布情況知之甚少。

為了尋根探源，近日中國大陸中科院研究發表一項關於中國史前人類基因研究成果，科學家們花了8年的時間，終於揭開中國史前人類的南北差異、遷徙與遺傳的神秘面紗。

圖為新西蘭境內的原住民毛利人，屬南島語族－波利尼西亞人。（維基）

中國科學院古脊髓動物與古人類研究所的研究人員，共同研發了檢測古DNA的技術，成功測序中國大陸北方山東、內蒙古與南方福建奇和洞、馬祖亮島與澎湖鎖港等11個遺址、25個距今9500至4200年前的個體，以及一個公元前300年前的個體基因組。這些基因測序，提供東亞史前人類的遷徙與演化非常重要的遺傳學證據，也是中國大陸首次針對南北方人群進行古基因組研究。

進一步分析基因組後，學者發現，中國南北方古人群約在9500年前已經分化。現今的東亞人，無論是來自北方還是南方，身上都同時混有古北方人群成分（以黃河沿岸的史前山東人群為代表）和古南方人群成分（以福建與台灣的史前人群為代表），並於8300年前開始南北方的古人類已逐漸融合。

由於中國大陸南方温熱潮濕的氣候十分不利於化石的保存與DNA的採集，研究人員在研發出古DNA捕獲技術與片段提取技術後，終於成功從福建與台灣兩地五個史前遺址、18個距今8400至4200年前的個體獲取人類基因數據，其中距今8400年的福建奇和洞遺址的個體基因組，具有極高的研究價值，不僅揭示出中國南北方人群的遺傳關係，還證實南島語系人群其實出自中國南方！

福建奇和洞遺址遠景。（網絡圖片）

何謂南島語族？指的是大洋洲與東南亞地區以南島語系為語言的族群，北至台灣、南到新西蘭、東到復活節島、西至馬達加斯加島，在這一範圍內通稱南島民族地區。關於太平洋上的島嶼，可以分為三大島群：美拉尼西亞（Melanesia，靠近澳洲）、密克羅尼西亞（Micronesia）、波利尼西亞（Polynesia，太平洋中南部），這三大島群的居民外觀，有明顯的差異，如波利尼西亞人的身材較高大、膚色較淺、頭髮黑而直；密克羅尼西亞人則是身材中等、頭髮呈黑色波浪狀；美拉尼西亞人則較矮小、膚色較黑、頭髮捲曲，科學家們對這些居住在太平洋島嶼的住民從何而來感到好奇。

近年來，中國大陸通過考古發掘與遺傳學研究，已知太平洋上的南島語族與中國大陸沿海地區的史前人類存在一定聯繫，但南島語族的起源地究竟是何處，過去有「巽他大陸說」、「出台灣說」與「大陸沿海說」等各種說法，但學界尚無共識。而這是首次通過古基因組數據，明確指出8000多年前的中國南方古人類是南島語系人群的祖先。科學家發現，中國古南方人的基因雖然在現今東亞人群裏所佔比例較小，但對東亞以外的地區人群有相當廣泛的影響。

這次研究的成果提供較為確切的遺傳證據，證明今日廣泛分布於台灣海峽、東南亞與太平洋西南部島嶼的南島語系人群，與新石器時代中國南方沿海人群有非常密切的遺傳聯繫。值得一提的是，距今8400年前的福建奇和洞人，還與台灣的原住民族阿美族和泰雅族之間有相當高的遺傳相似性。

台灣島上的原住民族，屬南島語族的台灣南島語群。圖為2018年10月10日，台灣原住民族的小朋友在雙十節慶典上表演。（Rerters）

在這項研究發表以前，過去台灣的南島語族研究學者，多認為「台灣是南島語族的發源地」。不過自從2000年美國學者分析台灣、東南亞、美拉尼西亞、密克羅尼西亞和波利尼西亞等地的36個族群，總共551個男性樣本的Y染色體後，發現台灣南島族群的單倍體（haplotypes）完全不見於密克羅尼西亞和波利尼西亞，而台灣、密克羅尼西亞和波利尼西亞南島族群的單倍體卻都出現在現今東南亞的南島族群當中。這個結果反映出：波利尼西亞的南島民族並非如過去許多學者所推論的是源自台灣，應源於包括中國大陸華南地區在內的大東南亞範圍，而台灣僅是其中的一座做為中途站的島嶼。

既然基因分析結果已推翻南島語族的「出台灣說」，那為何台灣以《108課綱》編寫的歷史教科書仍強調台灣與南島語族的發源地呢？這是由於台獨論者為了從「血緣」開始「去中國化」，只好加強台灣與南島語族之間的關聯。甚至以清初「有唐山公，無唐山媽」的情況，讓多數民眾誤認為當時單身的漢人男性只能與平埔族女性通婚，並且是極為普遍的現象，進而認同台灣人多數有平埔族的「南島語族」血統（但實際上清代台灣原漢通婚的比例仍相當低），以此打造出「台灣國族血統論」，成為台獨的依據之一。不過這種為了特定政治目的而創造出來的史觀，終究禁不起遺傳學與考古學的科學檢驗，如今的考古新發現已經再次證明，台灣包括少數民族在內的人群，極有可能皆來自於中國大陸，所謂「台灣國族血統論」的謬論也就隨之破產。