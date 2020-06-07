長約50厘米寬約40厘米　新疆發現世界最大亞洲恐龍腳印

中國科研團隊近日在新疆準噶爾盆地新發現的恐龍足跡研究上取得進展，新發現的大型、中型兩類恐龍足跡均被歸入亞洲足跡屬。 其中，針對大型足跡還建立一個新種——牛氏亞洲足跡。大型足跡全長47至56厘米，寬31至42厘米，是目前所知世界上最大的亞洲恐龍足跡。

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的汪筱林團隊在新疆準噶爾盆地早白堊世烏爾禾翼龍動物群中新發現獸腳類恐龍足跡及研究進展的成果論文，近日已獲學術期刊《科學通報》網上發表。汪筱林表示，新疆準噶爾盆地烏爾禾翼龍動物群的發現和研究始於20世紀60年代。

汪筱林稱，2006年以來，他帶領的中科院古脊椎所科考隊，對新疆天山南北的吐哈盆地與準噶爾盆地等中生代古生物和地層連續進行10多年考察，在哈密盆地發現早白堊世哈密翼龍動物群及共生的大量翼龍、恐龍、鳥類等足跡化石，在準噶爾盆地西北緣的烏爾禾及相鄰地區，除發現豐富的翼龍、恐龍等骨骼化石外，還發現多個層位保存的大量的翼龍、恐龍、鳥類和龜鱉類足跡組成的足跡化石群，極大豐富動物群的化石類型和組成。

在最新研究中，研究團隊通過對足跡、行跡特徵的詳細觀察研究，識別出大小兩種三趾型足跡類型：大型足跡全長47至56厘米，寬31至42厘米；中型足跡比大型足跡小一半左右，足跡全長21至27厘米，寬18至20厘米。

從足跡的大小和形態特徵分析，兩種足跡類型均歸於亞洲足跡屬。由於大型足跡與已知亞洲足跡屬的兩個種相區別，因此建立亞洲足跡屬一個新種——牛氏亞洲足跡，種名贈予足跡的主要發現者牛春旺。這一亞洲足跡新種比已知最大的亞洲足跡大約1.5倍，是目前世界上亞洲足跡屬中最大的類型。中型足跡則歸入已知的跟墊亞洲足跡。

研究團隊稱，根據學界經驗公式推算，牛氏亞洲足跡造跡恐龍的臀高約2.3米，體長近6米，屬於大型獸腳類恐龍。跟墊亞洲足跡造跡恐龍的臀高約1米，體長約2.5米。

（中新網）