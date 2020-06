海外華人移民史成顯學　史學泰斗王賡武獲唐獎漢學獎

台灣企業家尹衍梁所設立了「唐獎」漢學獎,表彰在研究中國及其相關之學術領域成就,突顯中華文化對人類文明發展之貢獻。 唐獎基金會20日上午公布了今年的獎項得主:南洋華人研究史學家、新加坡國立大學「特級教授」王賡武。

由台「中研院」副院長黃進興(中)揭曉唐獎第四屆漢學獎得獎者。(林君穎╱多維新聞)

唐獎基金會表示,未來「新移民」將會是重要的研究趨勢,且與傳統上從中國內在觀點與外在西方相對視角的漢學研究相比,出生成長於東南亞的王賡武以獨特觀點理解中國史,因此頒發漢學獎以表彰其在中國的世界秩序、海外華人以及華人移民變遷等領域具開拓性且深入的剖析。

王賡武出生於1930年的荷屬東印度(今印度尼西亞)泗水,父母皆為中國人,成長於英屬馬來亞並在英國受高等教育,1957年取得倫敦大學亞非學院博士學位。此後學術生涯足迹遍及新加坡、馬來西亞、香港、澳洲與美國,於1986年至1995年期間擔任香港大學校長,曾為英國牛津大學萬靈學院及英國倫敦大學洛克菲勒訪問學人,並獲大英帝國司令勛章的殊榮,現為新加坡國立大學「特級教授」。

國際著名史學家王賡武,榮獲2020年第四屆唐獎漢學獎。(唐獎基金會)

從小歷經多元文化的洗禮,讓王賡武既是中國儒家文化與英國菁英學術傳統的「圈內人」,同時也是從境外看中華的「圈外人」。他在新加坡出版的英文回憶錄-《家園何處是》(Home Is Not Here)中表示:「中國對外部世界,尤其是那些離開了中國,在外國定居的華人究竟意味着什麼,才是吸引我研究華人的原因。」成長於東南亞,從南方觀點理解中國並開闢一條不同於同期歷史學家的路,為他日後詮釋、研究中國世界觀提供豐沛的養分。美國已故漢學家施堅雅(G. William Skinner,1925-2008年)曾指出,王賡武同時具有三種學術身份:「中國歷史學家、馬來西亞事務的權威性評論者與南洋華人問題的專家」。

今日所說的「華僑」,為旅居異地或他國的中國公民。而華僑的「僑」字,最早記載於中國魏晉南北朝之《魏書》、《晉書》,具有旅居、寄居之意。當寄居迫於現實而變成久居後,人的自我認同也起了微妙變化。王賡武因成長背景,深感「身份認同」是個人在情感及認知上的態度,是一種心理狀態,可能隨環境而產生轉變,並非二選一的選擇題。從小接受西方教育訓練的他,遂以嚴謹的思辨能力跳脱二元對立的框架,回溯「僑」的歷史流變,進而提出「海外華人」的概念。

從親身經歷出發,王賡武精通東南亞各國曆史,細細考究古今海外華人在地區中所扮演的角色,其著作現已成為該領域中的經典。包括《南洋華人簡史》(A Short History of the Nanyang Chinese,1959)、《五代時期北方中國的權力結構》(The Structure of Power in North China During the Five Dynasties,1963)、《越洋尋求空間:中國的移民》(The Chinese Overseas: From Earthbound China to the Quest for Autonomy,2000)、《更新中國:國家與新全球史》(Renewal: The Chinese State and the New Global History,2013)等數十本着作。

王賡武的首本回憶錄《家園何處是》書影。(杜晉軒/多維新聞)

王賡武近期的專書,則多聚焦在中國自1978年以來的「第四波崛起」的趨勢,「當代天下觀」由此產生,其與過去傳統的「帝國式天下觀」有所區別,認為現今的國族歸屬必須建立在新的共同價值上,並以不擾亂當前的世界秩序為前提,2015年出版的《王賡武談世界史:歐亞大陸與三大文明》(Eurasian Core and Its Edges: Dialogues with Wang Gungwn on History of the World)一書,即討論中國將面臨什麼樣的機會與挑戰。

2018年,王賡武在香港大學演講「中國的南方:視角的轉變」,指出明清政權以北方為政治中心,南方文人菁英往往在北方求得權勢與政治影響力;相對地,其他平民百姓、商人、農漁民等,則熱衷前往南洋謀生致富。自古以來,北方政權由於經常受到來自北方外敵的軍事侵略,直到19世紀以前,都未意識到南方海域的潛在威脅。無論是南洋全球化貿易網絡的商業契機或隨之而來的國家安全威脅,往往都是南方百性早於政治菁英得先機,等後者遭遇危機時都為時已晚。王賡武以這段歷史與中國目前發展對比,表示當今日中國正積極在南洋推動「一帶一路」倡議以推動經濟發展時,其仍未充分了解與處理與東南亞國家之間的潛在矛盾。

王賡武的研究結合華人史、中外關係史、貿易史、海洋史及東南亞歷史,從豐富視角觀看世界秩序,在海外華人相關領域扮演着領頭羊的角色。台「中研院」史語所研究員陳國棟認為,「大處着眼、以見解取勝、能追古溯今」是王賡武學術研究最有特色之處,能從更長遠的眼光看中國與華人歷史的變遷。此外,王賡武也被公認是與唐獎首屆得主余英時齊名的「海外華人史學大師」。

唐獎由台灣企業家尹衍梁於2014年設立的,設有永續發展、生技醫藥、漢學及法治四大獎項,每兩年頒發一次。首屆的漢學獎得獎者為研究中國思想、文化史的旅美歷史學家余英時;第二屆得獎者為美國知名漢學家狄培理(William Theodore de Bary,1919-2017年),則專注在研究中國、日本和韓國的儒學;第三屆得獎者由兩位學者獲得,一位是研究中國古典詩歌之美國漢學家宇文所安(Stephen Owen)與研究中國社會經濟史日本學者斯波義信。