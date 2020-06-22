【沉睡50萬年】黑龍江尾山火山復活　研究發現正處於「充電」狀態

內地一項研究發現，位於黑龍江五大連池火山區、已沉睡50萬年未噴發的尾山火山，下方或存在岩漿補給，屬於正在「充電」的活躍狀態。該研究於6月1日在線發表於國際學術期刊《地質學》（Geology）。

研究由中國科學技術大學教授張海江研究組與中國地質調查局水文地質環境地質調查中心合作進行。他們利用佈設在五大連池火山區尾山火山錐周圍密集分佈的大地電磁台站，通過大地電磁成像發現，在火山錐下方約3至4公里以下，存在非常明顯的低電阻率異常，並以此進一步刻畫火山下方的岩漿囊空間分佈，發現在上地殼和中地殼各存在一個岩漿囊，二者之間通過一些細的垂直通道相連接，即中地殼的岩漿囊通過這些通道給上地殼的岩漿囊輸送岩漿。

尾山火山上一次噴發約在50萬年前。（資料圖片）

上一次噴發約在50萬年前

同時，研究人員結合噪聲成像得到的速度模型和大地電磁成像得到的電阻率模型，估算中上地殼岩漿囊中的岩漿部分熔融程度至少為15%。尾山火山上一次噴發約在50萬年前，如果沒有岩漿補給，火山錐下方應該處於冷卻狀態，沒有部分熔融狀態的岩漿存在，電阻率會對應呈現出高電阻率異常。

因此，研究人員推斷尾山火山下方存在岩漿補給，即尾山火山正處在「充電」的活躍狀態。通過分析尾山火山周圍佈設的臨時和固定地震台站數據，他們發現在岩漿囊周圍存在地震和火山顫動信號，進一步證實尾山火山的活躍性。

東北地區火山可能處於某種程度的活躍期

資料顯示，東北地區是中國新生代火山最多的地區，包括著名的長白山火山和五大連池火山區。其中，五大連池火山區包括14座火山，最近一次火山噴發發生於1719至1721年。研究進一步揭示，五大連池尾山火山目前處於一定的活躍狀態，表明東北地區火山可能處於某種程度的活躍期。

研究人員認為，雖然尾山火山岩漿囊的部分熔融程度約為15%，尚未達到噴發所需要的臨界值40%，但有必要加強該地區的火山監測，以便更好地預測未來火山噴發的可能性。