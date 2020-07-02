含劇毒黑寡婦蛛親戚「怪肥腹蛛」首現四川　或與氣候變暖有關

四川成都華希昆蟲博物館館長趙力6月29日（周一）在成都市雞冠山考察時，發現了一隻與黑寡婦蛛有親戚關係的怪肥腹蛛（Steatoda terastiosa）。 據悉，怪肥腹蛛和黑寡婦蛛一樣含有劇毒。這也是在四川地區首次發現怪肥腹蛛。

科研人員於四川首次發現怪肥腹蛛（點圖放大）：

內媒報道指，在趙力提供的照片上，可以看到怪肥腹蛛通體呈黑色，有明顯的暗紅色斑塊。蜘蛛身體直徑7mm-8mm，支腳展開長度在2cm-3cm之間。

趙力稱，「這種蜘蛛非常稀少很難被遇見，和黑寡婦蛛有親戚關係。」趙力說，據中國動物誌記載，怪肥腹蛛屬於蛛形綱蜘蛛目球蛛科，「牠雖然不是黑寡婦蛛所在的寇蛛屬，而是肥腹蛛屬的，但同屬於寇蛛亞科」。

趙力稱，怪肥腹蛛在國內分布於廣西、雲南等地，這一次是在四川地區的首次發現。這次發現會增加怪肥腹蛛分布地的記錄，這也是該物種最北的分布記錄。趙力分析稱，這可能和氣候變暖有關，因為很多原產於熱帶的物種，近些年都在成都地區被發現，比如金斑蝶、青斑蝶、五角犀金龜等。

怪肥腹蛛有劇毒，趙力稱，「一般認為牠的毒性略低於黑寡婦蛛。黑寡婦蛛的毒性非常強，是響尾蛇的15倍，0.006毫克就可以致死一隻大白鼠」。

（《紅星新聞》）