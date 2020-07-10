水墨筆下的台灣勝景　「彩墨寶島」展現全台「長青」之美

位於台北市的「國立歷史博物館」（簡稱史博館），為國民黨政府遷台後所設立的第一座博物館，成立至今超過一甲子。史博館自2018年起進行整修閉館後，秉持着「修館不休館，服務不打烊」的精神，持續在全台各地開展，讓民眾在整修期間依然能夠觀賞其豐富的館藏。

為讓民眾欣賞其館藏書畫，史博館於7月10日起至2021年1月3日止，在新北市新莊區文化部南棟的一樓藝廊，舉行「彩墨寶島－歷史博物館館藏特展」展覽。

史博館舉行「彩墨寶島」特展，特別邀請藝術家蘇峰男（前排左一）、藝術家羅芳（前排左二）、台文化部政務次長彭俊亨（前排左三）、史博館館長廖新田（前排左四）、藝術家蔡茂松（前排右四）、藝術家張韻明（前排右三）、藝術家羅振賢（前排右二）、鋼琴家卓甫見（前排右一）一同參加開幕典禮。（台文化部）

台文化部政務次長彭俊亨在展覽開幕式致詞表示，藝術大師以水墨為媒材，畫出美好的台灣風景。近年，台文化部正推動重建台灣藝術史的政策，而藝術家的故事就是建構、重建台灣藝術史的關鍵。民眾通過藝術家的作品，以此知曉藝術家的創作歷程，如此一來便能對於台灣藝術史的面貌的理解越來越清晰、立體。

史博館館長廖新田致詞表示，史博館整修至今兩年半，仍努力不懈地在全台舉行巡迴展與其他博物館合作借展，更推出12場在線展覽，不因為閉館而中斷與民眾的交流。廖新田向民眾報吿，目前史博館已整理並修復完成6萬多件館藏。由於史博館最初為「歷史文物美術館」，故館內也有相當豐富的藝術品，通過這次修館整理出《戰後台灣美術史辭典》，該書將於2020年底出版，方便民眾深入了解戰後台灣藝術發展。

台灣由於兼具山海勝景，往往成為藝術家彩筆描繪的對象。史博館的館藏中，便有許多以台灣地景為主題的傑作。因此特別規劃「彩墨寶島」展覽，透過25幅複製畫作，分為四大主題：北部人文薈萃的蒼綠、中部森林蓊鬱的濃綠、南部物產豐饒的翠綠，以及東部依山傍海的碧綠，同時作為展覽主色調，希望觀眾置身於綠意盎然的情境中，感受台灣山水的「長青」意象，並通過藝術家的視野，體會台灣彩墨創作之藝術美感，欣賞台灣豐富的地景樣貌。

台灣的水墨藝術發展，要歸功於1949年來台的藝術家，他們運用深厚的筆墨根基、學識修養與觀察，在「師古人」的基礎上，讓台灣1950至1980年代書畫大放異彩。更發展出結合台灣自然人文環境，開創「台灣風貌」山水畫，其中最為知名的水墨藝術家，莫過於張谷年（1906－1987年）與傅狷夫（1910－2007年）。

傅狷夫，1910年出生，浙江人。以獨創技法描繪台灣風景，開創「傅家山水」。 《大里濤聲》即使用了「點漬法」畫海、自創的「裂罅皴」描繪山石。（林君穎╱多維新聞）

本次展覽也展出兩位藝術家的作品，如張谷年的《烏來觀瀑》，以寫生方式描繪烏來名勝，更把烏來台車繪入畫中，增添了日常生活氣息，讓民眾在欣賞大師的山水技法時，也以此拉進了與水墨畫距離。而開創「點漬法」畫海、以自創的「裂罅皴」描繪山石的傅狷夫，其作品《大里濤聲》，不僅畫出海浪之洶湧波濤，也描繪出台灣特有的山石景觀。通過25幅畫作，可以深刻感受到藝術家們的真摯情感，以及對這片土地的熱愛。

張谷年,1906年出生，江蘇人。《烏來觀瀑》為張谷年於1961年新春時創作，除了畫作主題的烏來瀑布外，還可以看到右下角繪有烏來台車。（林君穎╱多維新聞）

今日的台灣民眾，由於政治因素的影響，對於傳統中國水墨畫總有距離感，認為其藝術創作古老又無變化，或覺得藝術家所描繪出的寫意風景與現實差距太大，難以體會其創作精神。不過此次史博館挑選出的25幅描繪全台風景名勝之畫作，可以清楚觀察到藝術家在展現傳統技法的同時，也畫出他們所見的美景。「台灣風貌」山水畫之所以動人，是因為並非單純重複古人的畫作，也絕非是技巧堆迭，而是畫家實地觀看與推陳出新的技法，結合土地的情感創作而成。藝術大師用作品紀錄了台灣過往的面貌，讓今日的民眾得以窺看過往的景緻。