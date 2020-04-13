【展覽】最迷幻山水畫？韓國藝術家金永憲以傳統手法畫出數碼感覺

說起山水畫，一定聯想到中國古式藝術。韓國藝術家金永憲卻打破這概定想法，他將祖國傳統繪畫技法，變化出一種令人耳目一新山水畫風格。

郭熙《早春圖》（Wikipedia）

山水畫是中國傳統術之一，早在隋朝已開始出現這種畫風，後來分支出不同畫派，但由古代到近代李可染、張大千、傅抱石等代表性名字，一看便知道是中式藝術風格。

金永憲《p1622-Electronic Nostalgia》（CHOI&LAGER）

不過，第一眼看到金永憲的「電子鄉愁」（Electronic Nostalgia）系列，感覺已相當震撼，完全推倒過去概有想法，像是山水畫又不盡是，糢糊具像與抽像的界線，大膽地假設，若然時光倒流，張大千聽過The Beatles的《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》、The Velvet Underground的《& Nico》、Pink Floyd的《The Piper At the Gates of Dawn》後，他的山水畫可能就是如此迷幻模樣。

金永憲《p1815-Electronic Nostalgia》（Soluna Fine Art）

金永憲創作「電子鄉愁」（Electronic Nostalgia）系列長達十年，色彩繽紛鮮艷創作的

靈源自韓國山水和數碼屏幕干擾的油畫，他經歷了從類比年代到數位年代的變遷，並熱衷於觀察和解構「0」與「1」之間的未知空間，條紋設計的燈泡、數碼屏幕的白雜訊（White Noise）、弦樂器肉眼看不到的振動，都是影響他創作之源。

按圖看更多「電子鄉愁」系列：

「電子鄉愁」的主題已明顯帶出新舊結合風格，而金永憲的新派山水畫，所用的不是水墨，而是韓國傳統繪畫技術「革筆畫」（Hyukpil）——這技術是混合各種顏料並用皮革筆刷快速繪畫，同時以無間斷的筆觸在畫布上繪出像墨水般流動的多色條紋，使油彩融合在一起並滲透到畫布之中，「如果我試圖在第一層顏料上加上數層油彩，畫筆所留下的細節都會被抹去。再者，我想在我的畫作中用令人著迷的顏色，包括鮮艷的螢光色和混濁的顏料，從而代表我們充滿色彩的世界。」金永憲就是以原始和傳統，引領出未來和前衛的觀感，這突破創作模式，令他的作品成為紐約的美國銀行、倫敦的The Arts Club 以至國際博物館的收藏。

金永憲巧妙地結合原始傳統與未來前衛（Soluna Fine Art）

INFO「金剛山：電子鄉愁」

日期：即日至6月6日

地點：Soluna Fine Art（上環西街52號）