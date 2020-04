【展覽】最迷幻山水畫？韓國藝術家金永憲以傳統手法畫出數碼感覺

說起山水畫,一定聯想到中國古式藝術。韓國藝術家金永憲卻打破這概定想法,他將祖國傳統繪畫技法,變化出一種令人耳目一新山水畫風格。

郭熙《早春圖》(Wikipedia)

山水畫是中國傳統術之一,早在隋朝已開始出現這種畫風,後來分支出不同畫派,但由古代到近代李可染、張大千、傅抱石等代表性名字,一看便知道是中式藝術風格。

金永憲《p1622-Electronic Nostalgia》(CHOI&LAGER)

不過,第一眼看到金永憲的「電子鄉愁」(Electronic Nostalgia)系列,感覺已相當震撼,完全推倒過去概有想法,像是山水畫又不盡是,糢糊具像與抽像的界線,大膽地假設,若然時光倒流,張大千聽過The Beatles的《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》、The Velvet Underground的《& Nico》、Pink Floyd的《The Piper At the Gates of Dawn》後,他的山水畫可能就是如此迷幻模樣。

金永憲《p1815-Electronic Nostalgia》(Soluna Fine Art)

金永憲創作「電子鄉愁」(Electronic Nostalgia)系列長達十年,色彩繽紛鮮艷創作的

靈源自韓國山水和數碼屏幕干擾的油畫,他經歷了從類比年代到數位年代的變遷,並熱衷於觀察和解構「0」與「1」之間的未知空間,條紋設計的燈泡、數碼屏幕的白雜訊(White Noise)、弦樂器肉眼看不到的振動,都是影響他創作之源。

按圖看更多「電子鄉愁」系列:

「電子鄉愁」的主題已明顯帶出新舊結合風格,而金永憲的新派山水畫,所用的不是水墨,而是韓國傳統繪畫技術「革筆畫」(Hyukpil)——這技術是混合各種顏料並用皮革筆刷快速繪畫,同時以無間斷的筆觸在畫布上繪出像墨水般流動的多色條紋,使油彩融合在一起並滲透到畫布之中,「如果我試圖在第一層顏料上加上數層油彩,畫筆所留下的細節都會被抹去。再者,我想在我的畫作中用令人著迷的顏色,包括鮮艷的螢光色和混濁的顏料,從而代表我們充滿色彩的世界。」金永憲就是以原始和傳統,引領出未來和前衛的觀感,這突破創作模式,令他的作品成為紐約的美國銀行、倫敦的The Arts Club 以至國際博物館的收藏。

金永憲巧妙地結合原始傳統與未來前衛(Soluna Fine Art)

INFO「金剛山:電子鄉愁」

日期:即日至6月6日

地點:Soluna Fine Art(上環西街52號)