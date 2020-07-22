【史海鉤沉】建設台灣首條鐵路　「台灣鐵道之父」究竟誰屬（上）

近年台灣受「轉型正義」風潮與重新修訂課綱影響，對於過去的部分歷史採取顛覆性的解釋。經過多年修復、於7月7日正式對外開放的台灣博物館鐵道部園區裡，展板上赫然寫着「台灣鐵道之父長谷川謹介」的敘述，令人不禁懷疑，推動台灣走向現代化的，究竟是清代洋務運動健將、台灣首任巡撫劉銘傳，還是日本總督府鐵道部長、工程師長谷川謹介？

近日開幕的台灣博物館鐵道部園區，由於展板上將日本總督府鐵道部長、工程師長谷川謹介稱為「台灣鐵道之父」，引發輿論撻伐。左為長谷川謹介，右為園區對劉銘傳建設台灣鐵路之介紹。（Facebook@Jason Lan）

加強海防 晚清重臣輪番上書修鐵路

台灣本島於清康熙二十三年（1684）起，至光緒二十一年（1895）簽訂《中日馬關條約》將台灣割讓給日本之前，台灣作為中國版圖長達211年，台灣從傳統農業社會邁入現代化，與中國大陸相同，皆於英法聯軍之役後開展的洋務運動（自強運動），同樣也包括了鐵路建設，只是當時清廷興建鐵路主要動機在防禦外患。

在洋務運動中，洋務派將發展重點放在軍事工業和民用工業，以及交通運輸方面。所以首先籌建了輪船招商局（1872年）。但清同治十三年（1874）發生「牡丹社事件」，日本侵略台灣造成東南海防岌岌可危，洋務派認識到興建鐵路的重要性。同年12月，直隸總督兼北洋大臣李鴻章（1823—1901年）上《覆奏海防條議疏》，奏摺稱：

查南北洋濱海七省，自須聯為一氣，方能呼應靈通，……何況有事之際，軍情瞬息變更，倘如西國辦法有電線通報，徑達各處海邊，可以一刻千里；有內地火車鐵路屯兵於旁，聞警馳援，可以一日千數百里，則統帥尚不至於誤事。 李鴻章，《覆奏海防條議疏》

然而，儘管有向來支持洋務運動的恭親王奕昕（1831—1898年）力挺，但奕昕深知修鐵路將會遭到保守派強烈反對，難以實行，故對李鴻章說此事「無人敢主持」，並搬出慈安、慈禧兩宮太后「兩宮亦不能定此大計」。碰了軟釘子李鴻章，從此不再直接碰觸這個問題，反不斷策動他人提案修鐵路，例如光緒二年（1876）出任福建巡撫的丁日昌（1828—1882年）上奏，歷數不興鐵路礦務之害十條、興鐵路礦務之利十條，指出修建台灣鐵路是出於軍事防務的需要。唯有興建鐵路興辦礦務才可使信息相通、兵餉充足，又可集中練兵，加強反侵略的軍事防務，無鐵路就難以防敵、無以安內。然而，就在丁日昌着手勘測路線、籌集經費、聘請工程師時，清廷感到財政困難而作罷，使對台灣鐵路的規劃興建到了劉銘傳治理台灣時期才得以實現。

修鐵路以自強

其實早在清光緒六年（1880），劉銘傳（1836—1896年）就已在李鴻章的授意下，上了《籌造鐵路以圖自強折》，提出修建鐵路的主張，並認為這是自強的關節點：

自強之道，練兵造器固宜次第舉行，然其機括，則在於急造鐵路。鐵路之利，於漕務、賑務、商務、礦務以及行旅、釐捐者，不可殫述，而於用兵一道，尤為急不可緩之圖。中國幅員遼闊，……惟鐵路一開，則東西南北呼吸相通。……若鐵路造成，則聲勢聯絡，血脈貫通，節餉裁兵，併成勁旅，防邊防海，轉運槍炮，朝發夕至，駐防之兵，即可為遊擊之旅。十八省合為一氣，一兵可抵十數兵之用。 劉銘傳，《籌造鐵路以圖自強折》

李乘勢上了《妥議鐵路事宜折》，強調鐵路在列強各國興起過程中起到的重要作用，並提出修建鐵路的「九利」，着墨在經濟功能和軍事功能上。有鑑於長期以來舉國上下均難以填補修鐵路的資金缺口，李鴻章甚至主張向洋人借貸，但必須在契約中註明一切招工、採購原料和建成後的營運，都必須「由我自主，借債之人毋得過問」，並規定洋人不得參股，由日後鐵路所收之利歸還貸款。不過，此次劉、李二人的「超前部署」依舊敵不過守舊派的壓力，無疾而終。直到1884年中法戰爭馬江海戰、福建水師遭到重創，朝廷重議海防時，興建鐵路才又迎來複議的契機。

台灣的鐵路建設源於劉銘傳

光緒十一年（1885）五月和六月，劉銘傳又連續兩次上書朝廷，進一步分析台灣的海防形勢，認為中法「和局雖定，海防不可稍弛，亟宜切實籌辦善後，為久遠可恃之計。着各抒所見，確實奏議，迅速具奏」。於是在同年九月五日（1885年10月12日），清廷下詔裁撤「福建巡撫」、設「閩浙總督」，由總督總領閩、浙、台三省，並單獨設立「台灣巡撫」。光緒十三年（1887），台灣正式建省—福建台灣省，巡撫也更名為「福建台灣巡撫」，並由劉銘傳出任首任巡撫。

首任台灣巡撫劉銘傳。（網絡圖片）

終成主政一方封疆大吏的劉銘傳，上任後正式奏請興辦台灣鐵路，理由有三：一是台灣島孤懸海外、作為南洋屏障，必須開浚利源、經費自給，才能長久固守。二是台灣西部平原呈南北向分布，河流多為東西向、阻斷南北交通，加上春夏之交容易氾濫成災，走陸路曠日廢時，極度倚賴河川渡口，但若非河流淤淺，就是潮汐漲退緣故，使港口吞吐量大為受限。三是修建鐵路後利於及時調兵遣將，也利於原預計在中部（彰化縣橋孜圖，今台中市市中心）興建的省會發展、控制南北。

劉銘傳一方面上奏朝廷，另方面成立「全台鐵路商務總局」作為修建台灣鐵路的專職機構，還制定《台灣商辦鐵路章程》以完善制度、明確職權。由台中霧峰林家的林朝棟（1851—1904年）負責置辦鐵路所需的枕木，並聘請德籍白克（Becker）、英籍華特遜（W. Watson）、密希爾、馬迪遜（H. C. Matheson）等多名外籍技師擔任築路工程師，正式開啟建造台灣鐵路的大門。（未完待續）