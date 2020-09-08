【歷史探秘】白露不為霜：《蒹葭》何以作為批評君王的篇章？

「蒹葭蒼蒼，白露為霜；蒹葭萋萋，白露未晞；蒹葭采采，白露未已」，這是《詩經．秦風．蒹葭》對蘆葦的描述，也明確記載了上承「處暑」、下接「秋分」 的「白露」，在二十四節氣中屬於夏秋之交，會出現的氣候現象。2020年9月7日正是進入「白露」之時，除了《詩經》，古人又是怎麼看待「白露」呢？此時真會產生白色的露水嗎？

《詩經》作為中國古代「五經」之一，又是儒家重要經典，其中《蒹葭》更是膾炙人口的名篇。圖為清乾隆皇帝所書的《御筆詩經圖﹒關雎》。（台灣「國立」故宮博物院）

白露：眾鳥南歸準備過冬

生於南宋末年的理學家吳澄（1249年－1333年），推崇朱熹（1130—1200年）的「格物」學說，便在觀察自然現象上下了苦功。他在原本二十四節氣的基礎上，以「五日為候、三候為氣」，所以用農曆一年共三百六十日來分，也就有了「七十二候」，並着有專門解釋氣候的《月令七十二候集解》。他在書中對「白露」的描述為：

白露，八月節。秋屬金，金色白，陰氣漸重，露凝而白也。初候，鴻鴈來。二候，元鳥歸。三候，群鳥養羞。 吳澄，《月令七十二候集解》

當白露的節氣來臨時，首先會有「鴻鴈」（鴻為大鳥，鴈為雁，體型較小的候鳥）由北往南遷徙；過五天後，作為南方之鳥的「元鳥」（玄鳥，即燕子，由於清康熙帝名玄燁，為了避諱，清人將玄改為元）也會從北方飛回南方過冬；再過五天，眾鳥開始貯存乾果糧食準備過冬（養羞）。

白露為何會「成霜」？

《詩經》為收錄自西周初年至東周春秋中葉的詩歌總集，歷代以來對「白露為霜」亦有許多解釋。無論是漢代的毛詩、鄭箋，或唐代孔穎達皆將其解釋為「白露凝戾為霜」後，所以後人習慣理解成「白色露水變成霜」，如朱熹《詩集傳》雲：「蒹葭未敗，而露始為霜」。出版於1961年的《中國歷史詩歌選》也稱是「白露凝結成霜」，然而，這卻違背了物理常識。

山西省長治學院中文系教授楊振華指出，霜和露是兩種完全不同的氣候現象，夜間露水不可能再變成霜，同樣的，霜也不可能再轉化成露。古人認為露近於雨、用來指代秋季；霜近似雪、多代稱冬天，而白露之後的節氣依序是秋分、寒露、霜降，故「白露為霜」應指白露過後，不久就要入冬。《易經．坤卦．初九》：「履霜，堅冰至」，意味着一但過了霜降，離冰雪降臨的冬季就不遠了。

當白露的節氣來臨時，首先會有「鴻鴈」南飛。（網絡圖片）

學者金文偉也稱，「白露為霜」長久以來被錯解為「白露變成了霜」，其實應該是「白露似霜」。因此，「蒹葭蒼蒼，白露為霜」應理解為蘆花盛開、佈滿白露，在月色下蒼茫一片，視之如霜；「蒹葭萋萋，白露未晞」則是東方已亮，露待日晞，茂盛的蘆葦已清楚可見；「蒹葭采采，白露未已」乃豔陽漸高、露水尚存，使蘆花在陽光下顯得色彩鮮明。

「蒹葭」竟與批評君主有關？！

既然「白露為霜」與蒹葭的生長有關，但為何「蒹葭」又被視作諷刺、批評秦襄公（約公元前778年－前766年在位）的詩作呢？「蒹葭」用來批評諸侯的說法出自《詩小序》解題: 「《蒹葭》，刺襄公也。未能用周禮，將無以固其國焉」；《毛詩》解釋：「秦處周之舊土，其人被周之德教日久矣。今襄公新為諸侯，未習周之禮法，故國人未服焉。」

公元前771年，申侯聯合繒國和犬戎進攻西周首都鎬京（今陝西省西安市長安區斗門街道以北），由於此前的「烽火戲諸侯」，周幽王（公元前782—前771年）等不來勤王的諸侯救援，在驪山下被犬戎殺害。秦襄公率兵救援，並派兵護送周平王宜臼（前770—前720年在位）前往成周雒邑（今河南省洛陽市），在周室東遷一事上有功，受封為伯爵、封國在岐山以西（今甘肅河東地區至陝西一帶）。

位於陝西的周代鎬京遺址。（網絡圖片）

清代乾嘉時期文人崔述（1740—1816年）在談及《蒹葭》時卻認為，秦得西岐之地後窮兵黷武，不崇尚禮樂與教化：

迨平王東徙，地沒於戎。秦雖得而有之，而聽信者寺人，所經營者甲兵征戰，而不復以崇禮樂、敦教化為務，人材風俗於是大變。然以地為周之舊也，故猶有守道之君子，能服習先生之教者，見其政變於上，俗移於下，是以深自韜晦，入山惟恐不深。詩人雖知其賢而亦知不適於當世之用，是以反覆歎美而不勝其惋惜之情。 崔述，《讀風偶識﹒秦風》

學者張亞權指出，崔述為《詩小序》辯護，稱《蒹葭》就是周朝守道的君子不滿襄公的甲兵征戰，才隱居在深山不肯出仕、詩人讚美歎惋之作。然而事實上秦襄公對周王朝忠心耿耿、不廢周禮。《史記．秦本紀》有載：「襄公於是始國，與諸侯通使聘享之禮」；《左傳．襄公二十九年》載吳公子季札觀樂一事：「為之歌秦、曰，此之謂夏聲，夫能夏，則大，大之至乎，其周之舊也！ 」代表秦之所以強大，是由於秉持「 周之舊」的緣故，而「 周之舊」正是周禮。

在儒家的道統觀中，秦因「殘暴不仁」而失國，姑且不論原因可能來自商鞅變法或因地制宜等因素，但秦國乃至於秦王朝窮兵黷武的形象已深植讀聖賢書的士子心中，即使不符史實，也只能積非成是下去。將「蒹葭蒼蒼，白露為霜」這麼優美的詩句生搬硬套到批評秦暴政上，恐怕也是當年采詩官始料未及的吧。