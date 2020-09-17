河南「鵝首曲頸青銅壺」內液體證實為西漢藥酒　可用於止血消炎

河南省三門峽市文物考古研究所的考古工作者早前在當地一個發掘現場，發現一個鵝首曲頸青銅壺。鵝首曲頸青銅壺頂部的鵝首造型姿態優美，壺中還存有逾3公斤不明液體，引起廣泛關注。 據新華社17日（周四）報道，近日，經中國科學院大學研究人員取樣檢測，證實鵝首曲頸青銅壺內的液體為西漢早期的古酒，並與湖南長沙馬王堆漢墓出土的醫學方書《五十二病方》中的相關記載頗為相符，是可以止血消炎的藥酒。

鵝首曲頸青銅壺存有逾3公斤液體，近日證實為西漢早期的古酒：

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據早前報道，鵝首曲頸青銅壺出土時，壺中還存有不明液體逾3公升。不明液體呈黃褐色，有較多雜質沉澱，考古研究所官方早前向外界解釋，該液體樣本僅聞到泥土味，並沒有酒香。

新華社報道指，中國科學院大學考古學與人類學系教授楊益民表示，「我們正在對液體繼續開展碳氮同位素、植物微體化石、蛋白質組學等分析，以期獲取更多的原料、製作工藝和功用信息。」

三門峽市文物考古研究所所長鄭立超表示，「當時的壺首多呈蒜頭狀，鵝首曲頸造型頗具個性，實屬罕見。根據液體的檢測報告，此壺應該是酒器，可從壺頂小孔倒出美酒。」

鵝首曲頸青銅壺出自三門峽後川村古墓群。經考古人員實測，其所在的古墓年代為西漢初年，墓主人應是位身高1.8米左右的男子。男子墓葬還出土銅器、玉器、陶器、鐵器等。其中，銅器有銅鏡、銅印、銅盆、銅飾品等，鐵劍配有由4塊玉飾物組成的玉劍具。鄭立超說：「有寶劍，說明是武士。有銅鏡、銅飾品，說明愛美。加之鵝壺內盛有美酒，墓主人應該是位追求生活品質的『優質男』。」

三門峽市湖濱區後川村發現大型古墓群，出土文物2000餘件：

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鄭立超表示，為配合棚戶區改造，2017年以來，三門峽市文物考古研究所對後川村古墓群進行考古勘探發掘，發現自戰國至近代各時期墓葬600多座，推斷該處應為歷代陝州城的集中墓葬區。