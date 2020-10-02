【康熙南巡圖】康熙和乾隆均六下江南　從畫卷比較兩爺孫異同

散失百年的《康熙南巡圖》第六卷，將於10月3日至8日在香港會展中心公開展出。這幅被喻為清代版《清明上河圖》的清代宮廷鉅製之作，百多年來流散在外，直到近幾年才匯合成原卷，並首次以全卷全壁形式公開展出，是近年香港重磅級國畫展覽。 康熙和乾隆皇帝兩爺孫在位期間，都曾經六下江南，而且均有宮廷畫師詳細繪製的畫卷存世。兩人南巡也均為世人所津津樂道，亦衍生許多文藝作品。 不過，康熙和乾隆兩人南巡實情到底如何？其目的、隊伍規模、花費等各方面有何不同？《香港01》在此帶您通過清代《康熙南巡圖》和《乾隆南巡圖》所展現的細節，對兩次南巡進行一番簡單對比。

《康熙南巡圖》第六卷（蘇富比）

簡介

康熙（1654-1722）一生六次南巡，時間分別是1684年、1689年、1699年、1703年、1705年和1707年。其中兩次祭泰山，六次到揚州府，六次祭明孝陵，六次到蘇州府，五次到杭州府。

乾隆六次南巡的時間分別是1751年、1757年、1762年、1765年、1780年、1784年，每次一般都要到揚州府、蘇州府、杭州府、江寧府（今南京市）、泰山，後四次還巡幸海寧。

《乾隆南巡圖》局部。（網絡圖片）

目的

據康熙自己講：「黃、運兩河運道，民生攸繫，朕日切心勞……今特取吉南巡，躬歷河道，兼欲覽民情」，他是為了視察黃河、運河的河防堤工，同時也順便了解各地的風土人情。而乾隆在講述他第一次巡幸江南的原因時，則大致有四點：一是江浙官員代表軍民紳衿恭請皇上臨幸；二是大學士、九卿援據經史及康熙南巡之例，建議允其所請；三是江浙地廣人稠，應該前去，考察民情戎政，問民疾苦；四是恭奉母后，遊覽名勝，以盡孝心。

《康熙南巡圖》局部，可見康熙南下所動用的船隻。(圖片來源：呂曉先生論文)

但是根據當時的歷史背景和社會狀況分析，兩位皇帝的南巡還有其他目的。簡單來說，康熙南巡的主要目的是團結籠絡江南漢族士大夫及治理黃河。康熙皇帝第一次南巡，是在平定三藩之亂以及收復台灣之後的次年。雖然基本剿滅了抗清武裝勢力，但滿清入關40年來，仍未令漢人心悅誠服接受滿洲人的統治，尤其江南一帶在清初經歷揚州十日（1645年）和嘉定三屠（1645年）後，仍然對滿人抱有反抗心態，地下反清復明活動仍然活躍。康熙南巡時對先賢和明太祖舉行祭奠，親自接見江南士大夫等，均是希望藉著這些政治騷來收攬漢族士大夫的民心。

此外，康熙第一次南巡時便親臨工地，視察河務。第三次南巡時還親乘小舟，不避水險，登上堤岸，用水平儀親自測量。

乾隆南巡方面，當然也有類似康熙籠絡江南漢族士大夫的背景。不過乾隆南巡時卻有頗多遊山玩水一類活動，例如乾隆六下江南，就曾八次登煙雨樓，先後賦詩二十餘首，盛讚當地景色。沿途地方官吏深知乾隆講究排場玩樂，更爭相逢迎，布置行宮，陳設古玩，採辦各種名餚特產。

乾隆南巡的隊伍人數眾多，隨從多達2500餘人。圖為《乾隆南巡圖》，可見其規模龐大。（網絡圖片）

花費

據記載，康熙南巡隊伍的規模較小，每次隨行不過300人，很多時候都是搭帳篷住宿；而乾隆南巡的隊伍人數眾多，隨從多達2500餘人，每人配單馬或雙馬，另外還有400輛騾車、800匹駱駝，縴夫就多達3600人。

據估計，乾隆六次南巡花費總計達2000萬兩，康熙所用的錢財卻不到乾隆的十分之一。乾隆的南巡活動奢侈，還體現在很多個方面上，例如南巡隊伍所經過的道路要修葺一新，需徵用大批勞力做好準備，路過的房屋還要刷上漆。乾隆在各處居住的40多處行宮的花費，基本上都由商人負擔。

乾隆南巡耗資巨大，當中兩淮和兩浙鹽商出資甚多，據考證他們的捐款達到400萬兩左右。當時朝廷還徵用大量民船，不少花費均向民間和商人攤派。

《康熙南巡圖》和《乾隆南巡圖》

康熙和乾隆六下江南，均有宮廷畫師繪製的畫卷存世，分別為《康熙南巡圖》和《乾隆南巡圖》。從兩者的南巡圖來看，也佐證了兩位皇帝南巡差異之大。從畫卷可見，康熙所乘坐的船隻看起來非常普通，特殊地方就在於船桅上有懸掛龍旗。而乾隆的坐船稱為「翔鳳艇」，非常豪華，船首有金頂龍亭，龍亭有四根金色龍柱，雕龍舞鳳、栩栩如生，河岸的兩邊還可見有大量縴夫，他們正在拉船。

在官員百姓接駕場景方面， 兩位皇帝的南巡圖也顯示著非常不同的景象。康熙所乘御船靠岸時，可見有江南地方官員和百姓在接駕，畫中的地方官員大部分只是站著等候。接駕的人員除官員外，還有很多普通百姓。

而乾隆的接駕場面則盛大得多。從畫中可見，乾隆在大批御前侍衛的簇擁下進了城門。城門兩側跪著的是江南巡撫、總督、知府等高官，他們都非常整齊跪著迎接乾隆的到來。城門的左側還置放了香案，右側的戲台正在唱戲。乾隆的御前侍衛開道時，兩側也是跪著迎駕的官員。

此外，從畫中可見，在道路兩側迎駕的官員和老人團方面，此時乾隆皇帝離他們還有一段距離，他們就已經站著等候。道路中間可見有清潔人員，再次打掃一遍衛生。為了保證乾隆安全，還用圍幛把道路隔起來。

（綜合報道）