不為人知的「她」：台北故宮特展　看見書畫裏的「女子力量」

近年女權興起，女性在社會的地位越來越被看見。而台灣「國立故宮博物院」（台北故宮）於當地時間10月6日舉行年度院慶特展—「她—女性形象與才藝」。通過展覽帶領觀眾盡覽由唐宋至今，在男尊女卑傳統文化壓抑下依舊散發光彩女性身影，以及她們在藝術史上留下的書法、繪畫及緙繡成就。從不一樣的視角，讓婦女不再是被歷史掩沒的模糊身影，而是擁有多元面貌、風格各具的精采生命。

台北故宮博物院副院長余佩瑾致詞表示，17年前故宮曾做過以女性為主題的特展—「群芳譜—女性形象與才藝」，此次展覽雖延用當年的副標題，不過展示文物經過調整，相信會帶給民眾不一樣的感受，並對現代女性帶來啟發。

「她—女性形象與才藝」特展精選71組件台北故宮院藏精品，展區分為「群芳競秀」及「女史流芳」兩大主題。「群芳競秀」以宏觀的角度，依序展陳五代十國至近現代的繪畫作品，通過分區規劃，讓觀眾欣賞各朝代不同的審美標準，像是唐代偏愛豐腴健美的宮廷嬪妃，而宋代則推崇端莊婉約的大家閨秀，明清以後社會則傾向纖細瘦弱的骨感美女，通過畫作具體勾勒出歷代女性所扮演的多元角色與風格。

這次所展覽的文物，有許多皆為台文化部指定之「國寶」級作品，像是展現唐代女子豐腴之美，由宋代文人李公麟（1049－1106年）繪製的《畫麗人行》、描繪北宋末年兩位命運多舛的皇后－《宋人徽宗后欽宗后半身像》、明代畫家仇英（約1494－1552年）晚期歷史故事畫精絕之作－《漢宮春曉》，畫下後宮嬪妃百態，「明四大家」之一的唐寅（1470－1524年）所創作的《畫班姬團扇》、《陶谷贈詞圖》等。

圖為描繪北宋末年兩位命運多舛的皇后－《宋人徽宗后欽宗后半身像》。（台北故宮）

「女史流芳」主要展出女性藝術家的作品，雖然自古相傳「畫始於嫘（舜妹），故曰畫嫘」，傳說中國繪畫的創始人是舜的妹妹－嫘，不過歷史上諸多才華洋溢的「她」，因為受到當時社會禮制的約束，而隱沒於藝壇、甚至不見其姓名。但還是有眾多的「她」，突破種種束縛，發揮所長，在一向以男性為主流的藝術史中佔居一席地位，留下為數不多，但筆墨清麗且風格獨具的佳作。

如知名書畫家趙孟頫（12541322年）的妻子－管道昇（1262－1319年）以楷、行、草三體「雜體書」書寫而成的《致中峰和尚尺牘》、仇英的女兒仇珠（號杜陵內史），也非常會畫畫，其《畫唐人詩意》畫風精工秀麗，無一絲媚俗氣。

管道昇（1262－1319年）以楷、行、草三體「雜體書」書寫而成的《致中峰和尚尺牘》。（台北故宮）

展覽視覺經過精心設計，以此讓眾多女子形象一次呈現，而標題的「她」更取自顏真卿（709－785年）書迹，並在展覽中強調顏真卿的藝術成就源頭為其母殷氏夫人的用心教養，象徵眾多無緣在歷史上留名的「她」在中國藝術史上仍有許多直接或是間接的影響力，台北故宮也期盼民眾親蒞展覽，發現更多不為人所知的「她」。