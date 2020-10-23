黃帝妻子嫘祖養蠶取絲是真是假　中國歷史上第一個養蠶者是誰？

近年內地各省貧困縣發展智能蠶桑養殖，比如位在三峽庫區（為三峽大霸庫區蓄水淹沒的25個重慶市與湖北省的縣級市）的重慶市奉節縣，過去有着悠久的種桑養蠶歷史。全縣近3萬蠶農，其中有3,600戶為貧困戶，近年在當地大力發展智能蠶桑後，提升養蠶效率與質量，更讓當地民眾脱貧致富。

中國人飼養家蠶已有上千年的歷史。圖為南宋畫家梁楷的作品《蠶織圖》，圖中的人們正在收集蠶繭。（維基百科公有領域）

說到蠶桑，總會連想到幾則與其有關的神話故事，像是嫘祖，或是化為蠶的馬頭娘（女化蠶）等。不難發現，與蠶桑有關的神話幾乎都是女性，而她們後來也都成為受到祭祀的神祇。嫘祖的故事傳遍中國大江南北，而馬頭娘的故事則廣泛流傳於南方蠶鄉。故事流傳的普遍性，也顯示出人們對於嫘祖與馬頭娘具有高度認同，且已深入到了社會文化思想之中。但究竟婦女與蠶桑是如何連結起來的？這就要從上古時期開始說起。

近年有豐富的考古文物出土，證實中國早在5,000多年前的仰韶文化時期，就已經掌握了家蠶制絲的技術。現存最早的農業專書為西漢農學家泛勝之所著的《泛勝之書》，不過成書於戰國時期的《呂氏春秋》已有《任地》、《辨土》等多篇涉及農業生產知識的章節。學者研究，過去中國歷史上曾的重農書，其內容皆有蠶桑專篇，可見其重要性。

先有親蠶 後有嫘祖養蠶取絲

雖然嫘祖養蠶取絲的故事傳遍大街小巷，但學者研究發現，先秦時還未有嫘祖相關記載，當時與養蠶取絲相關的僅有王后施行的「親蠶禮」。所謂的親蠶禮，是指在每年季春（農曆三月）到孟夏（農曆四月）時節，王后需帶領一干婦人共同採桑事蠶：「是月也（季春），命野虞毋伐桑柘。……具曲植籧筐。后妃齊戒，親東鄉躬桑。禁婦女毋觀，省婦使，以勸蠶事。蠶事既登，分繭稱絲效功，以共郊廟之服，無有敢惰」，季春之月，命令管理山林之官不可砍伐桑拓，因桑葉是蠶的食物。除了準備養蠶器具外，后妃為表示慎重需齋戒，然後親自採桑。由於婦女都肩負着家中蠶織要務，因此周代即由天子的嫡妻－王后，來主持親蠶禮，更有以此作為天下婦女表率的意義。

圖為出土於河南鞏義雙槐樹遺址的家蠶骨雕。（新華社）

從中可以看出，周代時，已有天子祭神時所穿着祭服由王后製作的規定：另外，從《周禮．天官．內宰》與《禮記》的記載：「中春，詔后帥外內命婦始蠶於北郊，以為祭服」、「王后蠶於北郊，以共純服」可以看出親蠶禮除了王后外，天子的妃嬪、朝臣的妻子都需要參加。

嫘祖真的是最早發現養蠶取絲方法的人嗎？

周代王后親蠶禮，以採桑養蠶製衣為主，還尚未祭祀「先蠶者」（最早養蠶取絲之人），可見當時人們對於「先蠶者」的概念仍相當模糊。因此嫘祖與馬頭娘的出現，與古人開始祭祀先蠶者有十分密切的關係。但直到東漢，才有關於先蠶者的記載：「是月，皇后帥公卿諸侯夫人蠶。祠先蠶，禮以少牢」，為先蠶者立祠祭拜，以少牢禮祀之，但未說明「先蠶者」是何人。

圖為湖北曾侯乙墓出土的漆盒（局部），上面畫有許多扶桑樹。（湖北省博物館）

到了魏晉南北朝，祭祀「先蠶者」發生了變化。《宋書》記載，由於東漢以來的祀先蠶之禮因戰亂而亡佚，魏文帝（187－226年）便重新考訂一套祭祀先蠶者的祀典：「魏文帝黃初七年（226年）正月，命中宮蠶於北郊。按韋誕后蠶頌，則於時漢注已亡，更考撰其儀也。及至晉氏，先蠶多采魏法」，魏文帝時所考訂而成的先蠶禮，還為後世朝代所效仿。晉代除了以魏文帝考訂出來祀蠶禮為基礎，還多了更多詳細的規定，如設置先蠶壇的地點，還要求參與人員除了有皇后、朝臣嫡妻外，還有公主、後宮嬪妃、宮中女官與受有封號的女子，從中選出「蠶母」進行養蠶的工作。不過值得注意的是，《晉書》所載的祀先蠶，其祭祀規格從東漢的「少牢」提升至「太牢」（少牢禮是一隻活全羊，而太牢禮為一隻活全牛），可見晉代極為重視先蠶。

不過確立「先蠶者」的身份，是從北齊北周開始。《隋書》載：「（後齊）每歲季春，穀雨後吉日，使公卿以一太牢祀先蠶黃帝軒轅氏於壇上。後周制，皇后乘翠輅，率三妃、三嬪、御媛、御婉、三公夫人、三孤內子至蠶所，以一太牢親祭，進奠先蠶西陵氏神」，明確把「先蠶者」定為黃帝軒轅氏以及他的妻子西陵氏之女嫘祖。

唐宋時雖仍進行先蠶禮，但並未如北齊北周般言明先蠶者的身份。直到清雍正十三年（1735年），河東總督王士俊（1683－1750年）上疏請祀先蠶，該疏文提及「西陵氏（嫘祖）始蠶」的說法後，乾隆七年（1742年）清廷才議定親蠶之禮。《清史稿》載：「是歲定皇后饗先蠶禮，立蠶室，豫奉先蠶西陵氏神位」。乾隆五十九年（1794年），清廷更下令要求：「定浙江軒轅黃帝廟蠶神暨杭嘉湖屬蠶神祠，歲祭列入祀典，祭器視先農」，以朝廷的力量把嫘祖拱為先蠶者、蠶神，並在杭嘉湖平原推行祭祀。

在清廷的推廣下，「嫘祖始蠶」的故事傳遍整個中國，成為人人皆知的蠶桑神話。回首蠶桑、嫘祖與婦女的關係，皆因為男耕女織的社會生活型態，被上升成為王朝的重要祭典之故。在天子親耕、王后親蠶的祭祀儀式下，耕田與養蠶具有特殊地位。而在男耕女織的框架下，對於古人來說，蠶桑取絲的發明者，必然是女性，而能夠擔任這個身份的人，翻遍先秦文獻，也只有黃帝的妻子嫘祖是最合適的人選，就像後人將鑽木取火的發明歸功於燧人氏一樣，嫘祖也就成了被百姓祭祀的蠶神。