兩年前被盜後啟動發掘　青海都蘭「九層妖塔」古墓出土千餘件文物

根據網絡小說《鬼吹燈》改編的電影《九層妖塔》曾經紅極一時。在現實中，也有一座被網民稱為「九層妖塔」的古墓——青海海西蒙古族藏族自治州都蘭縣的熱水墓群。 墓群當中的「熱水2018血渭一號墓」兩年前遭遇盜掘而轟動全國，當局其後決定組織考古隊發掘該墓葬。據中新社周日（1日）報道，聯合考古隊近日在該墓葬再次發掘出精美金銀器及玉石器、玻璃器及紡織品等各類文物1000餘件。

綜合傳媒報道，這座唐（吐蕃）時期的高級貴族墓葬，位於都蘭縣熱水鄉察汗烏蘇河南北兩岸。由於熱水墓群下面有3層泥土，地基十分牢固，還有石頭重複疊加9層，每層都十分險要，被網民封以「九層妖塔」之名。當地人一直深信古墓群藏有妖魔鬼怪，把這座古墓群稱為「妖魔洞」。

2018年「3·15熱水墓群被盜案件」偵破繳獲大量文物後，為做好熱水墓群考古和保護工作，在國家文物局和青海省政府支持下，社科院考古研究所和青海省文物考古研究所聯合對「熱水2018血渭一號墓」進行了為期2年的發掘。

社科院考古研究所副研究員韓建華上周五（10月30日）在國家文物局匯報青海都蘭熱水墓地項目的最新進展時表示，2018血渭一號墓為木石結構多室墓，由地上和地下兩部分組成。地上為墓園建築，平面呈方形，由塋牆、祭祀建築，以及封土和迴廊等部分組成。地下部分由墓道、照牆、甬道、墓門、墓壙和墓室組成。

此次發掘在墓道內發現長條形殉馬坑，殉葬6匹4至6歲的公馬。墓壙填土中發現殉人和殉牲坑，殉牲坑平面呈東西長方形，四壁由土坯壘砌，由三根立柱和一根橫樑搭建成空間，頂上平鋪有棚木，坑內出土了牛、羊、羚羊、岩羊、犛牛等動物骨骼，底層放置有一把木鞘鐵劍。

青海都蘭熱水2018血渭一號墓出土的銅器、皮革、木器等。（青海都蘭熱水聯合考古隊）

此外，墓室由1個主墓、4個側室組成，主室內出土人骨，初步判定分屬兩個個體。墓內出土金銀器、銅器、鐵器、漆木器、皮革、玉石器、玻璃器及紡織品等各類文物1千餘件。

專家指出，2018血渭一號墓是熱水墓群考古發現結構最為完整、複雜的高等級墓葬，墓葬為木石構建的五室結構。該墓的發掘對研究唐（吐蕃）時期熱水地區的葬制葬俗及唐帝國與少數民族關係史、絲綢之路交通史、物質文化交流史等相關問題具有重要價值。

（綜合報道）