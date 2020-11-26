湖北七旬翁深山自建「天文台」　冀為山區孩子普及天文知識

今年71歲的吳世英來自湖北十堰市的農村，他從小就對天文知識十分癡迷。1997年至今，「追日」20余年，他已經11次在國內外觀看日食，足跡遍布新疆、黑龍江、雲南、內蒙古、西藏，以及印度尼西亞等地，被內地網民戲稱為「當代夸父」。 而吳世英為了實現天文夢，5年前開始在深山搭建自己的「天文台」。並表示，希望餘生將「天文台」建好，然後再多購買一些天文觀測設備，接上電腦和投影儀，「孩子們就能在屏幕上仰望星空了」。

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據了解，2015年開始，吳世英在自家房屋後面的山上建造「天文台」，但因為經濟因素，他和兒子用錘子將山里的石頭敲碎成石子，水泥和沙子請人拉到家門前公路上，再一點點搬到工地上。如今，他的「天文台」已建起兩層平台。

至於他的每一次「追日」之旅，少則十幾天、多則幾十天，往返路費也是最主要的開支之一，據吳世英回憶，2012年5月，他只帶了700元（人民幣，下同）去福建看日食，全程11天都睡在車站里或公園裡，餓了吃杯麵，渴了喝自來水，盡量不花錢。「有的人一生都沒有看過一次完整的日食，我卻比較幸運，看到了11次，而且都是在最佳觀測位置看到的」。

幾十年來，吳世英為了赴各地「追日」幾乎花掉了所有積蓄，一台巨型望遠鏡就成了他家裡唯一值錢的物品，「別小瞧這套傢伙，我從朋友那里淘的二手貨就要15000多元」。

在吳世英「追日」的過程中，也會去到各地的天文台參觀，因此他也萌生出在自家建「天文台」的念頭，將其打造成天文教育基地，給山區的孩子們普及天文知識。「村民大都不看好，但我不會放棄，只要我還活著，一定會將天文台建設到底」。

（中新網）