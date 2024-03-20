「全港小學生富途棋才校際」比賽圓滿舉行 本港逾百間小學參加

富途證券國際（香港）有限公司一直致力將本地理財教育推及至不同年齡層。自去年推出了自家設計的套用於學習理財概念的桌遊 --「富途棋才」後，聯同香港教育工作者聯會創科教育中心（以下簡稱「教聯創科」）花近半年時間引入至全港逾百間小學，更於近日成功舉辦了首屆全港小學生「富途棋才」校際比賽，鼓勵小朋友參與，幫助他們從小培養正確的理財觀念。



比賽戰況激烈 迦密愛禮信小學及樂善堂梁銶琚學校(分校)兩小學生摘雙冠軍

首屆「全港小學生富途棋才校際比賽」圓滿結束，每位小朋友參賽者皆全程投入參與比賽，絞盡腦汁將理財知識及策略應用至比賽中。活動當日，活動當天，約共 20 名富途代表及約共20名教育界嘉賓包括，教聯會副會長、香港立法會議員（教育界 ) 朱國強校長及教聯會副會長、立法會議員（選舉委員會 ) 鄧飛校長到場出席支持。比賽一共獲得超過 40 間小學響應，約 60 多名學生參賽。

最終，由樂善堂梁銶琚學校(分校)及迦密愛禮信小學的兩名學生以同分成績一同摘下雙冠軍，成功獲得富途價值港幣 10,000 元的獎學金。獎學金更精心以月供股票形式發送，鼓勵家長將每月收入撥出一部分及早為孩子的理財路做好準備，讓他們在現實生活中體驗到正確理財的重要性，成就子女的未來。

+ 3

富途證券董事總經理謝志堅先生表示: 「「富途棋才」不僅僅是一個桌遊，更是一個教育工具，幫助我們從小培養正確的理財觀念。透過遊戲，我們希望使小朋友在其中學習如何制定預算、處理支出，甚至是如何進行投資，將技能應用到小朋友的日常生活中，改變他們管理零用錢的方法，從小培育正確的理財觀念。作為本港龍頭券商，我們樂見不同年齡層的理財教育得以普及。我們希望未來能夠將「富途棋才」推廣至更多不同的應用場景、甚或至不同的地區、國家等，讓更多的學生能透過這款有趣的遊戲學習理財知識，培養正確的理財觀念。」

了解更多「富途棋才」的遊戲玩法: https://qrco.de/beCKG6