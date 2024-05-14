假日親子樂丨世界無煙日嘉年華　免費攤位遊戲、工作坊學無煙知識

香港吸煙與健康委員會將在5月18日（星期六）舉辦「世界無煙日2024暨無煙跑服日啟動禮」，號召全港市民在5月31日穿上跑服或運動服，透過運動去支持及推動吸煙人士遠離吸煙產品，一同締造無煙香港。同場設嘉年華，除了有現場精彩表演，還有健康資訊分享、各式各樣有趣的攤位遊戲、工作坊，家長和小朋友可以一同遊玩，輕鬆了解更多有關煙草的禍害，學習無煙健康的生活模式。



世界無煙日2024暨無煙跑服日啟動禮 親子遊玩同時學習無煙資訊

世界衞生組織訂定每年5月31日為「世界無煙日」，今年香港吸煙與健康委員會以「無煙無慮．健康到家」為主題，透過一連串的精彩、有趣活動，讓大人小朋友一同認識煙草的禍害、鼓勵吸煙人士盡快戒煙。

歌唱、霹靂舞及花式足球表演 載歌載舞宣揚無煙信息

戒除煙癮的方法有很多，例如透過運動、音樂等，減低對煙草的渴望；家人及朋友的支持及鼓勵更會加多戒煙人士決心，這次啟動禮亦邀請了不少重量級人馬，以各種精彩表演為大家宣揚無煙健康信息，藝人詹天文Windy將為啟動禮嘉賓並現場歌唱，香港霹靂舞代表隊成員 B-BOYTHINK 曾子驊表演霹靂舞、首位代表香港參與花式足球世界盃總決賽的Lyson施寶盛亦會為大家表演。三子之母、前香港攀石運動員鄭麗莎Lisa詳談運動的好處，及如何和子女一起抵抗煙草業的侵擾，達至無煙無慮、健康到家。

花式足球世界盃總決賽香港代表Lyson施寶盛

香港霹靂舞代表隊成員 B-BOYTHINK 曾子驊

藝人詹天文Windy

前香港攀石運動員鄭麗莎Lisa

免費暢玩無煙工作坊、攤位遊戲

現場設有多個免費工作坊，包括西非傳統樂器 Asalato大合奏、零煙運動熱身操、無煙STEM手作坊及掃走煙害再生玩具店，歡迎一家大小一同參與。此外，現場亦設有多個攤位遊戲，參加者可透過遊戲贏取無煙代言人「咪點我」Wise Mike的精美紀念品，數量有限，送完即止。

這個週末一於帶小朋友參與世界無煙日2024暨無煙跑服日啟動禮，盡情遊玩多項工作坊、攤位遊戲，同時學習無煙健康資訊，更重要是參加5月31日的「無煙跑服日」，繼續鼓勵及宣揚無煙社區，一同攜手「無煙無慮．健康到家」!

世界無煙日2024暨無煙跑服日啟動禮

日期：2024年5月18日（星期六）

時間：11:00am - 5:00pm

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

無煙跑服日

日期： 2024年5月31日（星期五）

時間：全日

地點：任何地方

服飾：跑服或運動服

參加網址：https://exercise.smokefree.hk/aboutProject.php?lang=tc