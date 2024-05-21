3100名中學生化身「無煙Teens精英」發揮創意推廣無煙生活

香港吸煙與健康委員會（委員會）自 2012 年起舉辦「無煙 Teens 計劃」，並於 2021-2022年度優化及更名為「無煙 Teens 精英計劃」，由教育局協辦，透過多元學習模式及加強生涯規劃，裝備青少年成為社區未來領袖。計劃至今十多年來已成功培育逾 3,100 名「無煙精英」。在本年度則有來自 17 間中學的學生參與，於校園及社區籌辦超過 60 項活動，將無煙信息傳遞予逾 40,000 名不同地區的師生及市民。



委員會感謝各校長、老師及學校對「無煙 Teens 精英」計劃的支持。

委員會於5 月 20 日舉行「無煙 Teens 精英計劃」2023-2024 成果發佈暨分享會，嘉許表現出色的「無煙 Teens 精英」。頒獎嘉賓包括衞生署控煙酒辦公室主任封螢醫生、教育局高級課程發展主任（德育、公民及國民教育）周安琪、香港吸煙與健康委員會主席湯修齊、副主席陳志球博士、教育及宣傳委員會主席張勇邦、委員蘇潔瑩醫生、委員鄧振強、委員劉駿楷，以及總幹事黎慧賢。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊讚揚「無煙 Teens 精英」的努力，並鼓勵同學們繼續留意控煙議題。

委員會主席湯修齊在分享會上指出，財政司司長於財政預算案中，大幅增加煙草稅逾三成，是過去約 20 年來首度連續兩年增加煙草稅。「委員會樂見政府積極加強控煙力度，期望政府進一步建立按年調整稅率的機制，持續提高煙草稅，降低煙草的可負擔性，並透過加強宣傳教育和戒煙服務等多管齊下的控煙措施，達至於 2025 年吸煙率下降至 7.8%的目標。」

香港吸煙與健康委員會教育及宣傳委員會主席張勇邦嘉許「無煙 Teens 精英」勇於嘗試，活用創意推廣無煙。

湯修齊亦鼓勵同學們繼續留意控煙議題，將無煙信息推廣到社區每個角落。委員會教育及宣傳委員會主席張勇邦表示：「同學勇於嘗試，而且懂得從日常生活中取材，例如就學校活動中較少觸及的寵物健康為切入點鼓勵戒煙，亦有製作應用程式，以及利用生動有趣串連系列活動等，實在值得欣賞。透過是次經歷，他們學習到如何籌劃活動，定必畢生受用。」

今屆參加者舉辦的主要活動包括攤位遊戲、工作坊、各類設計及創作比賽，以及於早會、課堂及社交媒體進行推廣等。同學們亦進行街頭宣傳及訪問，以及與社區機構合協活動，將無煙推廣擴展至社區。此外，為配合受眾需要，他們創作了各式短片，例如街訪、短劇、主題曲音樂影片等，加強無煙信息的宣傳成效。

冠軍隊伍新界鄉議局元朗區中學

來自新界鄉議局元朗區中學的冠軍隊伍於分享會上分享活動籌劃的心得和經驗。他們設計及製作戒煙應用程式，內有遊戲供戒煙人士轉移注意力以應對煙癮發作，設有「每日簽到」鼓勵戒煙人士持之以恆，同時提供無煙信息及戒煙服務機構資訊，並將程式上架供公眾下載。他們妥善分工，推出多項校內及社區無煙活動，接觸多名師生及市民，成效顯著。

亞軍隊伍皇仁舊生會中學

亞軍由皇仁舊生會中學奪得，他們明白宣傳推廣的重要性，以「煙害影響寵物」為切入點，把「人寵共融」的信息貫穿多項活動，提高活動的吸引力，令受眾留下深刻印象。同時亦向社區內的非華裔學童及家庭講解吸煙的禍害及傳遞無煙信息。

季軍隊伍賽馬會官立中學

季軍隊伍賽馬會官立中學製作無煙小劇場，劇中主角面對煙草誘惑，其選擇會帶來截然不同的結局，藉此帶出煙草的禍害和堅拒吸煙的正面信息。同時亦透過攤位遊戲向社區人士講解吸煙的禍害。

另外，圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學、何東中學、香港道教聯合會圓玄學院第一中學，以及將軍澳官立中學則獲選為「優異團隊」。

「無煙 Teens 精英計劃」2024-2025 即將接受報名，委員會邀請全港中學、青少年中心及制服團隊提名青少年參加，讓他們發揮創意及熱忱，進一步推動大眾建立無煙生活態度。計劃將結合實體及網上學習活動，並邀請各界友師進行分享，除舉行訓練營及網上課堂，亦安排參觀大學，讓「無煙 Teens 精英」了解大學的無煙教育及研究工作，學習戒煙輔導和活動策劃及宣傳等技巧。