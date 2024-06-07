幸福醫藥為社區健康走多步 宣揚關注兒童情緒健康

近年本港兒童和青少年的精神健康問題日益嚴重並引發社會關注，可見心理及情緒健康是未來社會一個重大議題和挑戰。世界衞生組織預測，抑鬱症將會成為2030年全球疾病負擔第一位 (註1*)。同時，研究及數據均顯示，小朋友受情緒困擾的情況越趨嚴重，根據嶺南大學一項有關兒童福祉的國際調查發現，香港12歲小朋友的幸福感，更是德國、法國、台灣等35個國家和地區中排名最低。其中「獲成人聆聽」範疇僅獲6.92分，與鄰近亞洲地區如馬來西亞、南韓、台灣及越南的同齡兒童相比，分數最低 (註2*)。



註 1* 數據來自世界衛生組織、註 2* 資料來源: 嶺南大學

幸福醫藥扎根香港七十年，作為本地最大藥廠之一，⼀直以堅守香港人與下一代健康為信念，繼去年以「環境健康．幸福再走多步」為主題，實踐多項減碳措施，推動環保及可持續發展，今年更進一步，以「社區健康．幸福再走多步」為主題，將關懷延伸至社區兒童健康，首次與愛望基金 The WEMPFoundation (WEMP 愛望基金) 合作，舉辦「童心事．同心聽」活動，希望提升社會關注下一代情緒健康，鼓勵家長聆聽孩子內心。

「童心事．同心聽」展覽 展出藝術裝置及兒童畫作 鼓勵兒童表達情緒

由幸福醫藥主辦、WEMP 愛望基金協辦的「童心事．同心聽」商場展覽活動，於2024年6月6日（星期四）至6月9日（星期日）假座 K11 Art Mall Piazza露天廣場舉辦，並於6月6日（星期四）下午2時30分至4時，進行開幕活動。

展覽展出 35 幅由四間小學收集的兒童畫作，鼓勵小朋友透過繪畫學習表達自己的心情及感受，向父母坦誠分享他們的情緒。同場亦會展示親子溝通小貼士及情緒小知識，鼓勵父母和孩子的雙向溝通及教育孩子認識不同情緒。另外，為配合「童心事．同心聽」展覽主題，幸福醫藥更為活動特別打造耳朵藝術裝置。透過藝術將「聆聽」視覺化，藝術裝置的「多層耳朵」設計，代表家長聆聽需要用心和時間，並非流於表面，而要層層漸進，一步一步了解小朋友的內心世界，非常值得親子一同前往打卡、參觀和支持！希望家長與子女能藉著參觀是次展覽，促進親子交流，引起家長反思聆聽子女心聲，締造美好回憶！

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展覽首日舉辦開幕活動 邀請親子教育專家現場分享

今日的開幕活動內容豐富，由親子教育專家 – 屈家妍 (Marina Watt) 即場講解現今香港兒童精神及情緒健康情況 ; 家長對於小朋友精神及情緒健康發展的影響 ; 家長聆聽子女的重要性和促進親子關係的溝通建議等。此外，活動中更播放宣傳影片，通過一系列親子問答，帶出家長要了解子女內心並非易事，呼籲家長關注子女情緒健康，耐心聆聽子女心聲。影片已上載至幸福醫藥於Facebook、Instagram及YouTube的官方帳號，相信必定引起家長與子女的共鳴，敬請密切留意。另外，活動更邀得兩間位於元朗和屯門的小學師生及校長到場支持，包括光明英來學校和五邑鄒振猷學校，並參與繪畫活動嘉許禮，希望藉此活動，加強學校與家長的連繫，一起身體力行，提升對兒童情緒健康的關注。

出版兒童繪本 促進親子互動 將活動延伸至校園

另外，各位參與開幕活動的嘉賓，均獲派由親子教育專家屈家妍 (Marina Watt)作為顧問、本地藝術家兼插畫家李美欣 (Messy Desk) 所繪畫的《「童心事．同心聽」- 誰來聽聽我心事？ 》兒童繪本，藉美麗的繪圖說故事，從中道出孩子的心聲及多樣情緒。家長和孩子一同閱讀此繪本，可以學習彼此多聆聽、多傾訴，並鼓勵及教育孩子正確表達情緒。

商場展覽活動完結後，「童心事 · 同心聽」活動將會於本年6月至7月移師至四間位於屯門、元朗及天水圍區的小學，進行校園巡迴展覽。屆時將會於校園內展出耳朵藝術裝置，派發《「童心事．同心聽」- 誰來聽聽我心事？ 》兒童繪本，並聯同WEMP 愛望基金舉辦親子放映會及提供兒童精神及情緒健康工作坊及講座，繼續一系列別具意義的親子「聆聽」活動。

「童心事．同心聽」商場展覽

日期：2024 年 6 月 6 至 9 日（星期四至星期日）

地址：尖沙咀河內道 18 號 K11 Art Mall Piazza 露天廣場

時間：

6 月 6 日: 下午 2 時 30 分至 4 時 (開幕活動)，晚上 7 時至 10 時 (商場展覽)

6 月 7-9 日: 上午 10 時至晚上 10 時

