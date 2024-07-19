荷花BB展2024｜全場16件高CP值母嬰用品/消毒奶煲/真空煲套 4折起

BB展｜每年最矚目的「第32屆國際嬰兒、兒童用品博覽」由8月1至4日在香港會議展覽中心Hall 1舉辦，今年「荷花BB展」設有逾680個攤位，一站式包攬嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等產品。部份產品優惠低至3折，現場更有很多會場優惠。01親子為各位家長高整合場內高CP值母嬰用品，方便大家入場前做定功課，精明消費！



荷花BB展全場16件至抵產品推介

荷花BB展至抵產品【1】 NUVITA 消毒奶煲 場內優惠價 $199 | 原價 $499

產品攤位：A01

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NUVITA 消毒奶煲場

荷花BB展至抵產品【2】TINY LOVE 二合一雙面安撫床上轉 場內優惠價$149 | 原價 $329

產品攤位：A01

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TINY LOVE 二合一雙面安撫床上轉

荷花BB展至抵產品【3】SUAVINEX 拇指型矽膠玩咀套裝 場內優惠價$39 | 原價 $95

產品攤位：A01

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SUAVINEX 拇指型矽膠玩咀套裝

荷花BB展至抵產品【4】六甲村媽咪樂活枕 場內優惠價$199 | 原價 $399

產品攤位：A01

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六甲村媽咪樂活枕

荷花BB展至抵產品【5】HiPP 喜寶有機果蓉唧唧裝 場內優惠價$99/6支｜原價 $24.8/支

產品攤位：A07

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荷花BB展至抵產品【6】HiPP 喜寶泡泡潔膚 場內優惠價$49(送泡泡浴球)｜原價 $98

產品攤位：A07

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HiPP 喜寶泡泡潔膚$49(送泡泡浴球)

荷花BB展至抵產品【7】卡洛塔妮高鈣羊奶粉800克 場內優惠價$256 （買5送1包運費)

產品攤位：C25-26

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卡洛塔妮高鈣羊奶粉800克

荷花BB展至抵產品【8】HAENIM 紫外線UV LED消毒烘乾機 (陽光系列) 場內優惠價$1888｜原價 $2288

產品攤位：D05-07

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HAENIM 紫外線UV LED消毒烘乾機

荷花BB展至抵產品【9】寶寶百味3合1有機BB胚芽米 場內優惠價$370/12包｜原價 $56/包

產品攤位：D08-09, D18-19

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寶寶百味3合1有機BB胚芽米

荷花BB展至抵產品【10】NUK PPSU 新生兒優越套裝 場內優惠價$399｜原價 $1149

產品攤位：G01-02, G17-18

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NUK PPSU 新生兒優越套裝

荷花BB展至抵產品【11】法國貝兒Biolane 皇牌小黃瓶去頭泥洗髮露套裝 場內優惠價$159/3支｜原價 $113/支

產品攤位：G06-07

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法國貝兒Biolane 皇牌小黃瓶去頭泥洗髮露套裝

荷花BB展至抵產品【12】思詩樂嬰兒奶瓶蔬果洗潔液補充裝3包 場內優惠價$90 ｜原價 $158.7

產品攤位：L07-08, L17-18

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思詩樂嬰兒奶瓶蔬果洗潔液補充裝3包

荷花BB展至抵產品【13】Chicco Trolley Me 手推車 $998 ｜原價 $1998

產品攤位：M08-11, M16-19

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Chicco Trolley Me 手推車

荷花BB展至抵產品【14】Little Freddie 有機果蓉或乳酪 $330/20件 ｜原價 $23.5-$26.5/件

產品攤位：T12-13

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Little Freddie 有機果蓉或乳酪

荷花BB展至抵產品【15】THERMOS 6公升真空煲套裝 $1,780 ｜原價 $4,504

產品攤位：X16-18

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THERMOS 6公升真空煲套裝

荷花BB展至抵產品【16】Curios® 嬰兒視覺卡：黑白+彩色卡 $10｜原價 $29

產品攤位：ZA11

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Curios® 嬰兒視覺卡：黑白+彩色卡

第32屆國際嬰兒、兒童用品博覽

日期：2024年8月1至3日 (10:00 am – 8:00 pm)、2024年8月4日 (10:00 am – 7:00 pm)

地點：香港會議展覽中心新翼Hall 1

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早鳥開賣日期：2024年7月22日中午12:00至7月28日晚上11:59

成人門票連博覽優惠券 (1本)：$52 (原價$55)

成人門票：$27 (原價$30)

小童門票：$18 (原價$20)

博覽購物優惠券：

逾400頁場內攤位獨家優惠及限量禮品換領券，期間限量發售。

每張成人門票只限購買一本優惠券。



【正價入場門票】早鳥9折門票現正開賣 即去

開賣日期：2024年7月12日中午12:00至8月4日晚上18:00 (成人門票連博覽優惠券將於8月3日晚上18:00停售)

成人門票連博覽優惠券 (1本)：$55

成人門票：$30

小童門票：$20



優惠購票

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