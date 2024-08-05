FIRST LEGO League亞洲錦標賽揭幕 480支隊伍齊集香港競技

由FIRST LEGO League大中華區組委會、世界數學及解難評估主辦，LEGO® Education官方授權合作夥伴Trumptech尊科、香港資訊科技聯會協辦，全球大型STEAM比賽FIRST LEGO League（「FLL」）亞洲錦標賽，於8月2日至4日在香港會議展覽中心Hall 5FG舉行。



承接FLL香港區總決賽的熱潮，本屆成功取得FLL亞洲賽舉辦權，首次將盛事引入香港，吸引3,000位來自全球逾20個國家及地區、480支參賽團隊的選手將會來港爭奪亞洲區冠軍殊榮，賽事亦獲創新科技及工業局數字政策辦公室、香港中文大學、工程及科技學會香港分會以及香港電腦教育學會的大力支持。

FIRST® LEGO® League（FLL）是美國FIRST與丹麥LEGO樂高集團於1998年組成的機器人比賽聯盟。FIRST（ForInspiration and Recognition of Science & Technology）是由發明家Dean Kamen創立的非營利機構。FLL聯盟的目的是通過樂高積木和教育產品，以各種活動和比賽的方式，快樂地激發青少年對科學、技術、工程、藝術和數學（STEAM）的職業興趣。比賽已於全球逾110個國家及地區舉辦3,700場以上的競賽活動，吸引接近70萬名參加者參與。

FLL亞洲錦標賽8月3日舉行開幕儀式，邀請創新科技及工業局數字政策辦公室副數字政策專員 (數字基建) 黃敬文、立法會議員、香港資訊科技聯會榮譽會長黃錦輝、立法會議員邱達根、CEO of FIRST Chris Moore、香港中文大學副校長陳德章、工程及科技學會香港分會會長麥樹麟、香港電腦教育學會副主席陳俊銘、樂高教育FLL大中華區負責人王衎清及FLL 香港代表、尊科數碼教育服務有限公司行政總裁郭天鳴一同主禮。

FLL 香港代表、尊科數碼教育服務有限公司行政總裁郭天鳴先生表示全球頂尖STEAM賽事FIRST LEGO League亞洲錦標賽落戶香港，除了是對香港推動STEAM教育的肯定，更為香港學生開啟了與全球STEAM好手的交流平台，為未來發展提供堅實的基礎。

尊科數碼教育服務有限公司行政總裁郭天鳴先生表示：「全球頂尖STEAM賽事FIRST LEGO League亞洲錦標賽落戶香港，除了是對香港推動STEAM教育的肯定，更為香港學生開啟了與全球STEAM好手的交流平台，為未來發展提供堅實的基礎。」

FLL亞洲錦標賽不僅是一場集合教育、科技、創意於一身的國際比賽，更是以STEM教育為主軸的跨地區交流盛事，匯聚隊伍連同支援人員逾4000名來自內地、越南、韓國、泰國、菲律賓、波蘭、馬來西亞、巴西及德國等地旅客。FLL賽事設三個組別FLL Discover (4至6歲)、FLL Explore (6至10歲)及FLL Challenge (9至16歲)，通過不同挑戰激發幼兒及中小學學生的創意、工程設計、編程和解決問題能力，持續地為他們提供持續的STEAM學習與交流機會。

有別於傳統競賽的跨地區STEAM盛事，FLL採用嘉年華形式讓學習與樂趣並重。本年度賽季以 MASTERPIECE 為題，鼓勵學生發揮天馬行空的想像力和創造力，思考如何將藝術與 STEM 元素融合，展示創意與技術結合的實踐。香港賽區賽事中成績優異的隊伍，包括天水圍循道衞理小學、聖公會白約翰會督中學、香港真光中學及聖瑪加利男女英文中小學等將代表香港出戰；內地參賽隊伍來自於34個省、自治區、直轄市等地，分別是各城市挑戰賽的冠軍或在大區賽中獲得冠亞季軍的優異成績，實力不容忽視。

FLL Explore隊伍需經主題式研習、編程學習，以 「探索、創作及測試、分享」三大主題分享成果；FLL Challenge則需為比賽的四大部份作準備：其中最矚目的是機械人表現競賽，每支隊伍設計的機械人需要於2.5分鐘完成比賽地圖上的15個項目，取得最高550分的成績。評審會就機械人設計、項目研究、機械人表現競賽及核心價值共四個方面進行評分選出全場總冠亞季軍。

FIRST LEGO League 2024亞洲錦標賽香港代表隊（排名不分先後）

FLL Explore組別

天水圍循道衞理小學

香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校

天水圍天主教小學

中華基督教會全完第一小學

沙頭角中心小學

聖瑪加利男女英文中小學

FLL Challenge組別

旅港開平商會學校 (C109)

真鐸學校 (C110)

天水圍循道衞理小學 (E001)

聖公會白約翰會督中學

香港真光中學 (C001)

鳳溪廖萬石堂中學 (C108)

1.FLL亞洲錦標賽8月3日舉行開幕儀式，邀請創新科技及工業局數字政策辦公室副數字政策專員 (數字基建) 黃敬文、立法會議員、香港資訊科技聯會榮譽會長黃錦輝、立法會議員邱達根、CEO of FIRST Chris Moore、香港中文大學副校長陳德章、工程及科技學會香港分會會長麥樹麟、香港電腦教育學會副主席陳俊銘、樂高教育FLL大中華區負責人王衎清及FLL 香港代表、尊科數碼教育服務有限公司行政總裁郭天鳴一同主禮

2.FLL 香港代表、尊科數碼教育服務有限公司行政總裁郭天鳴先生表示全球頂尖STEAM賽事FIRST LEGO League亞洲錦標賽落戶香港，除了是對香港推動STEAM教育的肯定，更為香港學生開啟了與全球STEAM好手的交流平台，為未來發展提供堅實的基礎。

3, 4)FLL亞洲錦標賽吸引4,000名來自內地、越南、韓國、泰國、菲律賓、波蘭、馬來西亞、巴西及德國等地的參賽隊伍及支援人員來港出席。