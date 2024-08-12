專為小朋友而設的運動服!夏日必備 moodytiger冰感防曬運動服裝

夏日炎炎，小朋友經常要「放電」，加上暑假不少小朋友都要參加劍擊、網球、溜冰等的興趣班，如果穿著不透氣、不吸汗的普通綿質T-shirt、短褲，相信小朋友會感到十分悶熱，更有機會造成皮膚敏感。所以為子女找一件快乾、「涼浸浸」的運動服其實好重要！網上討論區不少媽媽就推薦專為兒童設計運動服裝的品牌moodytiger，指小朋友穿著其主打速乾及防曬功能衣物做運動，十分舒適！其實moodytiger獨家研製的Leggings及冰感透氣外套，早在國內及新加坡等地已大受小朋友歡迎！最近大家在港島電車車身廣告都可能有見過moodytiger的蹤影，其實moodytiger早已進駐香港，在中環、銅鑼灣、尖沙咀、沙田等都有分店，8月更在又一城開設期間限定店，以下立即為你解構moodytiger兒童運動服裝的功能及小朋友運動必備推介！



小朋友運動必備一：全球銷量突破一百萬條 夏日冰感Breezy Leggings

小朋友穿著Leggings做運動的好處是Leggings的布料可以貼近肌膚，可以讓身體靈活伸展，但如果布料質地不好，小朋友可能只會感覺又緊又焗，moodytiger就推出了四款按小朋友不同季節及運動需要而設計的Leggings，每款皆採用符合bluesign®國際環保標準，確保減低對環境的傷害，是家長絕對不能錯過的小朋友好物！

其中運用獨家研發Brizi®冰涼感科技面料的Breezy Leggings主打超薄涼感，穿上後可為肌膚帶來清涼透爽的感覺，加上衣服的防曬系數達UPF+50，絕對是夏日戶外活動必選！

另外，四季皆可穿的Queenie Leggings則用上Brizi Mist®柔軟科技面料，舒適軟糯具彈性的質地，無論小朋友怎樣跑跳都可以！ 另外，保暖系列Solar Leggings用上Brizi® Fleece抓絨科技，暖感質地，如小朋友去溜冰或旅行滑雪就最合適。

今個9月，moodytiger更將舉行「Leggings喚醒計劃」，VIP會員屆時帶任何一款舊的moodytiger Leggings到指定分店，即可換領一條新的Legging，換完即止，大家可以到moodytiger Instagram專頁留意最新消息！

小朋友運動必備二：烈日下防曬 冰感透氣外套

做運動除了下身要穿著適宜，由於小朋友喜歡在戶外玩耍，又不怕曬，好容易不自覺長時期曝露在陽光下，好大機會曬傷，所以moodytiger就特別推出王牌產品-冰感透氣外套，長袖外套可保護兒童肌膚避免陽光直射之餘，面料亦同樣採用自家研製的Brizi®冰感科技，讓小朋友即使身穿長袖在陽光下依然清涼透爽。

moodytiger的兒童運動服裝除了具功能性，款式亦十分時尚，獨家色彩繽紛的印花款式，原來由團隊加上曾參與設計奧運科技泳衣的藝術家Helen Campbell一起合作設計，家長可以盡情為小朋友拍照，影出靚相！

又一城開首間Pop up！為moodytiger叮叮電車打卡 拎$150折扣優惠

moodytiger快閃店設於又一城Shop UG-KIOSK M1A，營業時間為上午11時30分至下午8時30分。

今年moodytiger以「玩出無限可能」為主題，為香港的家長及小朋友帶來充滿活力的暑假！第一彈「moodytiger叮叮電車」已經在港島區出發，大家只要捕捉到它的身影，拍照並發布照片在Instagram/ facebook 上，hashtag #moodytigerhk 以及追蹤moodytiger Instagram，就可以親臨門店登記做會員，即時享用HK$150折扣優惠 ！另外，於即日至8月26日，更會在又一城開設首間快閃店Pop Up Stores，讓家長可以買得更方便！

而且，為了令各位小朋友開學愉快，門市正進行「Back to School」限時優惠，精選產品有高達50%折扣！只要成為moodytiger會員就有機會專享會員折扣優惠及參與moodytiger舉辦的工作坊及活動！今個8月份，moodytiger就舉辦了劍擊體驗活動！多達一百位會員的小朋友可以參加，穿著moodytiger運動服裝過一個充實的假期！

想了解更多moodytiger的產品，大家可以到moodytiger官方網站瀏覽！

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（資料及相片由moodytiger提供）