月餅2024優惠｜推薦11款月餅：半島酒店/文華東方 早鳥75折起

中秋月餅早鳥優惠2024｜每年月餅款式變化多端，傳統月餅、低糖月餅、榴槤月餅、冰皮月餅、咖啡月餅已經是常客，今年更有蟹黃月餅、手工月餅等等新口味、新口感。即睇內文揀選至抵月餅優惠，與親朋好友共聚中秋！



中秋月餅2024【1】神燈海鮮酒家：全港首創金蟹皇麻糬月餅、香濃蟹膏大閘蟹肉

神燈海鮮酒家「金蟹皇麻糬月餅」在香港全人手工製造，以酥脆的餅皮包裹混合香濃蟹膏的大閘蟹肉，大閘蟹肉餡料中間加上入用台灣糯米製成的Q彈的麻糬，再拌入蟹皇醬，造出豐富順滑的口感。月餅充滿奶香、蛋黃香以及蟹香，其中奶黃餡料則帶有奶香及蛋黃香味為月餅帶來一些甜味，鹹甜美味兼備獨特口感。即日起至9月14日，01獨家優惠即減$100！

金蟹皇麻糬月餅禮盒

優惠價$298｜原價 $398

獨家優惠即減$100！神燈海鮮酒家金蟹皇麻糬月餅禮盒（優惠價$298）

換領日期：2024年9月3日至9月16日 12pm - 9:30pm

換領地點：佐敦長樂街14至20號地下 (28666177) 、銅鑼灣登龍街18號V Point地庫 (25121688)



中秋月餅2024【2】帝一榴：黑刺貓山王冰皮月餅送榴槤麻糬

純手工製作月餅，無添加人造香精或防腐劑，而月餅餡料均由100%純榴槤果泥製成。高純度榴蓮月餅冰皮Q彈不黏牙，而餡料味道濃郁豐盈，令一眾榴槤迷讚不絕口！

帝一榴

經典貓山王榴槤冰皮月餅禮盒（貓山王月餅4個）

優惠價：$188｜原價 $358

52折｜搶＄188 貓山王月餅

榴槤三重奏中秋冰皮月餅麻糬禮盒

（貓山王月餅2個+黑刺月餅2個+ D24麻糬4粒）

優惠價：$288｜原價 $458

62折｜搶＄288 榴槤冰皮麻糬禮盒

金裝貓山王榴槤冰皮月餅

（貓山王月餅8個）

優惠價：$378 加送D24 榴槤麻糬四粒裝一盒 (價值 $68)｜原價: $556)

67折｜搶$378貓山王月餅送D24榴槤麻糬

尊貴黑刺貓山王榴槤冰皮月餅

（貓山王月餅2個+黑刺月餅2個）

優惠價：$278加送D24 榴槤麻糬四粒裝一盒 (價值 $68) ｜原價: $466) |

59折｜搶$278黑刺貓山王榴槤月餅送D24榴槤麻糬

銷售日期：8月1日至9月3日

換領日期：8月25日至9月10日

指定分店換領



中秋月餅2024【3】香港奕居酒店：焦糖海鹽咖啡奶黃月餅/純素月餅

香港奕居酒店 The Upper House為2024年中秋傾心設計的月餅禮盒，一共有八個迷你月餅，包括四種經典與現代口味的組合：純素陳皮豆沙月餅、茉莉花茶奶黃月餅、焦糖海鹽咖啡奶黃月餅、麥芽糖醇低糖蛋黃純白蓮蓉月餅。

奕居月餅禮盒

優惠價：$423 ｜原價$528)

8折｜$423搶奕居月餅禮盒

換領地點 : 香港金鐘道88號太古廣場奕居6樓

換領期 : 2024年8月14日至9月17日，星期一至日，上午11時至晚上8時。逾期無效。



中秋月餅2024【4】香港半島酒店嘉麟樓：迷你奶黃月餅、限量麻蓉麻糬月餅

嘉麟樓迷你奶黃月餅 (每盒八件) $702

以酥化金黃餅皮包著香滑濃郁的奶黃，製作工序繁複講究，帶出精緻品質。月餅以高貴典雅的禮盒盛載，設計以嘉麟樓充滿藝術風格韻味之陳設裝潢及流金歲月的彩繪玻璃窗為靈感。

限量麻蓉麻糬月餅(每盒六件) $730

金黃餅皮牛油香味撲鼻，濃香幼滑的芝麻花生蓮蓉餡料包著軟糯麻糬，口感豐富層次鮮明。月餅以高貴典雅的半島綠色禮盒盛載，設計以嘉麟樓充滿藝術風格韻味之陳設裝潢，以及流金歲月的彩繪玻璃窗為靈感；包裝上的柔彩圓花窗圖案同時象徵佳節人月雙圓，千里共嬋娟。

香港半島酒店嘉麟樓：迷你奶黃月餅、限量麻蓉麻糬月餅

月餅禮券領取日期：2024年8月16日至9月17日｜上午11:00至晚上8:00

領取實體月餅日期：2024年8月27日至9月17日｜上午11:00至晚上8:00

建議月餅領取後兩星期內食用及必須存放於雪櫃內



中秋月餅2024【5】萬麗海景酒店：招牌手工月餅／班蘭蛋黃月餅｜8折優惠

滿福樓招牌迷你月餅，分別有兩種口味，包括迷你蛋黃白蓮蓉月餅及迷你斑蘭蛋黃月餅。蛋黃白蓮蓉月餅充斥鹹香與清甜的味道交融，令人齒頰留香。迷你斑蘭蛋黃月餅，將廣式食材揉合新加坡元素，帶出別出心裁的口味。

迷你蛋黃白蓮蓉月餅、迷你班蘭蛋黃月餅 (各3件)

優惠價：$351 (原價$438)

8折｜搶$351 滿福樓招牌迷你月餅

滿福樓招牌迷你蛋黃白蓮蓉月餅 (一盒六件)

優惠價：$343 ｜原價 $428

8折｜搶$343滿福樓招牌迷你蛋黃白蓮蓉月餅

滿福樓迷你班蘭蛋黃月餅 (一盒六件)

優惠價：$343 ｜原價$428)

8折｜搶$343 迷你班蘭蛋黃月餅

銷售日期：由即日起至2024年9月12日

兌換日期：2024年8月14日至9月14日

營業時間：每日中午12時至下午3時及下午6時至晚上10時

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店三樓



中秋月餅2024【6】榴一刻｜新鮮榴槤果蓉－黑刺王、貓山王冰皮月餅

馬來西亞極品AA級老樹貓山王榴槤，生長於30年或以上樹齡的榴槤老樹，金黃色果肉，肉厚核小， 味道濃郁細緻，入口即溶，帶輕輕的甘甜味，一試難忘，愛不釋手！

榴一刻雙皇組合－黑刺王 + 貓山王冰皮月餅｜各三個

優惠價：$268 ｜原價 $558

雙皇中秋組合 限時48折即搶$268黑刺王及貓山王月餅

兌換日期：2024年8月1日至 2024年9月17日

兌換地址：指定分店

*如需兌換2盒或以上，請提早2個工作天預約取貨



中秋月餅2024【7】港島海逸君綽酒店：手工月餅/陳皮紅豆/燕窩奶皇

屢獲殊榮的君綽軒推出的自家製月餅，均不含防腐劑而且具備多種口味，難怪一直也受市民追棒。今年更推出早鳥63折優惠，讓大家以至抵價錢選購合心意月餅。

63折｜即搶$279 蛋黃白蓮蓉月餅 (八件裝)

優惠價：$279 ｜原價$438

蛋黃白蓮蓉月餅採用幼滑白蓮蓉及精選鹹蛋黃，蛋黃的鹹香與白蓮蓉的清甜互相配合，重現傳統滋味。

7折｜即搶$307 30年陳皮紅豆崧子月餅 (八件裝)

優惠價：$307｜原價$438

內餡嚴選紅豆磨成豆蓉，加入30年陳皮，綿滑的紅豆散發出淡淡的陳皮香，甜而不膩。另加入崧子，令月餅口感層次更為豐富。

7折｜即搶$307燕窩奶皇月餅 (八件裝)

優惠價：$307｜原價$438

採用頂級絲滑的燕窩，完美融入香濃柔滑的奶黃餡中，具有養顏功效亦讓您盡享奢華，一試難忘。

76折｜即搶$335 貓山王榴槤飄香月餅 (八件裝)

優惠價：$335｜原價$438

餡料選用貓山王榴槤果肉混合柔滑的奶黃製作而成，每一口都能享受濃厚的榴槤果香，細緻的口感令人一試傾心、唇齒留香。

7折｜即搶 $307 雙輝月餅 (八件裝)

優惠價：$307 (原價$438)

雙輝月餅組合，讓您一次過品嚐蛋黃白蓮蓉月餅及燕窩奶皇月餅（各四件）的滋味。

換領日期：2024年9月2日至16日

換領地點：君綽軒 Kwan Cheuk Heen（香港北角油街23號港島海逸君綽酒店五樓）

換領時間：12:00nn-9:00pm



中秋月餅2024【8】香港港麗酒店金葉庭：奶黃月餅/榴槤月餅｜早鳥8折

8折｜即搶$406 迷你貓山王榴槤月餅 (8件裝)

迷你貓山王榴槤月餅 (8件裝) （優惠價：$406 ｜原價 $508）

精選馬來西亞頂級貓山王榴槤，金黃酥脆的曲奇餅皮包裹榴槤果肉，馥郁味美。榴槤如忌廉般的質感與綿密滑潤的奶黃完美融合，香濃細緻的口感滋味蔓延於唇齒間，令人一試傾心。

8折｜即搶$398 迷你奶黃月餅 (8件裝) 迷你奶黃月餅 (8件裝) （優惠價：$398 ｜原價 $498）

外形小巧精緻，濃滑奶黃及鹹香蛋黃包裹在鬆化的牛油曲奇皮中，口感幼滑細膩，鹹甜交融的滋味教人難以抗拒。

8折｜即搶$398 華貴六福月餅

華貴六福月餅（優惠價：$398 ｜原價 $498）

傳統月餅滋味總令人百般回味，華貴六福月餅共有五款口味，包括正紅豆沙 (兩件)、白蓮蓉蛋黃、黃蓮蓉蛋黃、蛋黃豆蓉、麥芽糖低糖白蓮蓉 (各一件)，總有一款合您心意。

8折｜即搶 $398 傳統白蓮蓉蛋黃月餅 (6件裝)

傳統白蓮蓉蛋黃月餅 (6件裝) （優惠價：$398｜原價 $498）

以玫瑰露拌勻蛋黃烘烤，金黃色外皮既薄且軟，絲滑的白蓮蓉甜度有致，巧配甘香的鹹蛋黃，讓您細味中秋傳統情懷。

預訂日期: 即日至2024年9月10日

換領日期及時間: 2024年8月19日至9月17日，上午11時至晚上7時

換領地址：金鐘金鐘道88號香港港麗酒店-餅店（大堂低座）



中秋月餅2024【9】帝苑酒店月餅：金華火腿/雙黃白蓮蓉/迷你奶皇月餅

帝苑酒店推出多款月餅禮盒，有三黃白蓮蓉月餅、迷你陳皮豆沙月餅、迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅、迷你奶皇月餅、迷你伯爵茶奶皇月餅、迷你焦糖海鹽咖啡奶皇月餅、六黃白蓮蓉月餅、迷你陳皮豆沙月餅、雙黃白蓮蓉月餅、迷你金華火腿月餅、迷你麥芽糖醇高纖果仁月餅等多種款式。

帝苑酒店月餅：金華火腿/雙黃白蓮蓉/迷你奶皇月餅

01早鳥優惠詳情 迷你七星伴月禮盒（優惠價：$638｜原價 $738)

包括三黃白蓮蓉月餅(1個), 迷你陳皮豆沙月餅(1個), 迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅(1個), 迷你奶皇月餅(3個), 迷你伯爵茶奶皇月餅(1個)及迷你焦糖海鹽咖啡奶皇月餅(1個)。

五福禮盒 （優惠價：$528 ｜原價 $608)

包括六黃白蓮蓉月餅(1個), 原味蝴蝶酥 (70克), 腰果酥(85克), 杏仁酥 (85克)及肉桂合桃酥 (95克)。

迷你月餅禮盒（優惠價：$348 ｜原價 $428)

包括迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅(2個), 迷你陳皮豆沙月餅(2個)及迷你奶皇月餅(2個)。

迷你月餅配蝴蝶酥禮盒 （優惠價：$328 ｜原價 $408)

包括迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅(2個),迷你奶皇月餅(2個)及原味蝴蝶酥(45克)。。

迷你奶皇雜錦月餅禮盒（優惠價：$328 ｜原價 $408)

包括迷你奶皇月餅(2個), 迷你伯爵茶奶皇月餅(2個)及迷你焦糖海鹽咖啡奶皇月餅(2個)。。

地址：帝苑酒店 香港九龍尖沙咀東部麽地道69號地下

*請出示電子憑證



中秋月餅2024【10】香港朗廷酒店唐閣：米芝蓮三星推介 雙黃白蓮蓉月餅、迷你奶黃月餅

76折｜$358 即搶 朗廷雙黃白蓮蓉月餅 (四件裝)

優惠價：$358 ｜原價$468

朗廷雙黃白蓮蓉月餅，用料地道講究，以口感細滑的白蓮蓉搭配甘香鹹蛋黃，入口香甜油潤，爲佳節增添傳統情懷。

76折｜$328 即搶經典迷你奶黃月餅 (六件裝)

優惠價：$328 ｜原價$428

經典迷你奶黃月餅皮薄鬆軟，奶黃香濃幼滑，甜而不膩，入口難忘。

74折｜即搶 $668 朗廷雙黃白蓮蓉月餅(四件裝) + 經典迷你奶黃月餅(六件裝) 優惠價：$668｜原價$896

換領日期：只限於2024年7月29日至9月16日，所有逾期之換領將不被接納

換領地點：香港朗廷酒店香港九龍尖沙咀北京道8號 - 下層大廳

換領時間：每日中午12時至晚上9時



中秋月餅2024【11】香港東涌世茂喜來登酒店采悅軒：傳統月餅 / 奶黃月餅

早鳥優惠75折｜「月照大嶼」迷你月餅六件裝 三選一：優惠價 $268.5｜原價HK$358

- 迷你奶黃月餅 (6件/每盒)

- 迷你草莓乳酪奶黃月餅 (6件/每盒)

- 迷你雙囍月餅(6件/每盒)｜迷你奶黃月餅 、迷你草莓乳酪奶黃月餅 (各3件)

尊貴中秋禮籃 HK$2,388

尊貴中秋禮籃配凱歌香檳一瓶價錢 HK$2,888 禮籃盛載矜貴的食材,包括:北海道元貝、頂級蝦乾、特級花菇、特級臘腸及膶腸、采悅軒 X.O.醬、自家製琥珀合桃、精選悅茶及「月照大嶼」月餅一盒。

領取日期: 2024年8月9日至9月15日

客人可於中午12時至晚上7時間，於香港東涌世茂喜來登酒店采悅軒 (2樓) 換領。

