STEM教育 | 從玩具到STEAM教具 實踐「寓教於樂」助學生全人發展

STEM | 近年社會越來越重視STEM教育，學界在STEM的基礎上加入A (Art)，更有學校納為校本課程，透過STEM教育助學生全方位發展，培養他們解難能力、創意思維、慎思明辨、溝通技巧等軟技能(Soft Skills)，以應對二十一世紀社會的挑戰。為了讓學生更有效地吸收知識，選擇優質的教具絕對可以事半功倍。



除了日常的課堂學習，家長是否也在思考，如何讓孩子輕鬆愉快的地持續學習，並激發他們對知識的渴望？正如愛因斯坦所言：「玩樂是研究的最高形式。」沉浸在玩樂之中，孩子的好奇心和求知慾會被最大程度地激發出來，而這正是學習的最佳狀態。

PRISTER的兩位創辦人許佩珊女士(PRIScilla)和許文俊先生(TERrence)，出身玩具製造世家，深知「玩樂」的力量。秉持着「寓教於樂」的教育理念，他們創辦了PRISTER，希望讓更多孩子在玩樂中探索、學習和成長。PRISTER積極與本地乃至海外的幼稚園、小學和中學合作，在短短七年間，通過舉辦STEAM課程和主題日等豐富多彩的課外活動，已為超過三十萬名學生提供了優質的STEAM教育服務。

（圖片來源：由PRISTER提供）

精選國際STEAM產品 打造玩學新體驗

PRISTER深信，學習不應該只是枯燥的課本知識和機械式的練習題，而應該是一個充滿趣味和探索的過程。因此，PRISTER為學校和家長精選了來自全球各地的優質STEAM教具，涵蓋了科學、科技、工程、藝術、數學等多個領域，讓孩子在玩樂中開啟STEAM學習的大門！

Tublock管狀積木

積木不只是方方正正的！Tublock將水管和積木巧妙結合，鼓勵孩子跳出思維定式，搭建出無限可能。在快樂的搭建過程中，提升空間邏輯思維和解決問題的能力，並在不知不覺中培養數學思維，為未來的學習之路打下堅實基礎。

（圖片來源：由PRISTER提供）

Cubico 編程玩具

程式設計不再是枯燥乏味的代碼。Cubico Coding用顏色鮮豔、操作簡單的遊戲方式，帶領孩子輕鬆入門程式設計世界。排序、迴圈……這些程式設計的基本邏輯，孩子在玩樂中就能輕鬆掌握，培養程式設計興趣，激發創造力和計算思維能力。

Marty 機械人

Marty用靈活的舞步和豐富的表情告訴你，它是一個充滿藝術細胞的機械人！從基礎的Scratch到高級的Python、JavaScript，Marty都能駕馭自如，孩子可以用代碼賦予Marty獨特的個性，讓它在舞臺上盡情表演！程式設計、舞蹈、音樂……在與Marty的互動中，孩子將開啟一段充滿無限可能的科技探索之旅！

（圖片來源：由PRISTER提供）

True True 編程機械人

無需任何程式設計基礎，True True為孩子搭建起一座通往程式設計世界的橋樑。通過簡單的拼搭和圖形化程式設計，一步步理解程式設計概念，培養寶貴的計算思維和創意思思維，為未來成為科技領域的佼佼者做好準備！

Mochi 編程機械人

Mochi將聽故事和編程概念完美結合，帶給孩子雙倍的快樂！跟随Mochi一起進入奇妙的程式設計故事世界，在學習編程的同時提升英語詞彙量和閱讀興趣，並發展運算思維能力，讓學習變得更加輕鬆有趣！

TEMI 智能機械人

想像一下，在學校圖書館裡，由智能機械人帶領學生找到心儀的讀物；課堂上，TEMI化身智慧助手，為老師和學生提供便捷的服務……新加入的AI功能，更能讓TEMI更好地理解和回應孩子的需求，為他們提供更個性化的學習體驗。

Tig 格鬥機械人

全新登場的Tig格鬥機械人為你帶來更刺激、更靈活的機械人格鬥！孩子將在與Tig的互動中，學習機械人相關知識，例如操控Tig更多的關節做出複雜的動作，在實踐中理解工程設計的奧妙，釋放激情，挑戰自我！

國際交流與競賽平臺 拓展學生國際視野

為了讓學生能學以致用，PRISTER期下的Global Classroom（網址：https://www.pristerglobalclassroom.com/）更定期舉辦國際級STEAM比賽，並提供專業賽前培訓，幫助學生提升創意思維和作品表達能力。比賽評委均來自於各個領域的專家，他們會為學生的作品提供專業的指導和建議。 PRISTER 相信比賽不僅僅是競爭，更是讓學生展現自我、互相學習、共同成長的舞台。本學年精彩比賽如下：

2nd Global Marty Challenge比賽海報（圖片來源：由PRISTER提供）

全球Marty機械人挑戰賽：

由英國Robotical主辦，PRISTER Academy協辦的「全球機械人挑戰賽」現已開放報名！本屆比賽的主題為「Marty's Got Talent」，參賽隊伍需要設計並編程Marty機械人進行表演，例如舞蹈、戲劇、魔術等等，盡情發揮創意。

比賽詳情請參考：第二屆Global Marty Challenge

第四屆全港定格動畫創作比賽海報（圖片來源：由PRISTER提供）

全港定格動畫創作比賽：

本屆比賽由語文教育及研究常務委員會（語常會）支持、語文基金撥款，由PRISTER主辦，香港海事博物館協辦。比賽旨在以海洋保育為主題，鼓勵學生創作定格動畫，並以此推廣兩文三語和STEAM教育。

比賽詳情請參考：第四屆全港定格動畫創作比賽

PRISTER始終相信，每個孩子都擁有無限潛能。PRISTER將不斷努力，為孩子提供更優質的STEAM教育產品和服務，讓他們在玩樂中學習，在探索中成長，一起「玩出未來」，成為未來的創新者和問題解決者！

想了解PRISTER更多服務資訊可參見公司網頁：https://prister.net/