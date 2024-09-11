二手煙危對孩子構成發育影響 星媽陳倩揚：愛惜孩子支持無煙香港

作為家長，總希望盡力為孩子們準備最好的成長環境，每日不可或缺的，便是從生活細節中好好培養他們學懂經營健康的身體。

撰文：陳倩揚小姐



每逢假期或周末，家長們會帶著小朋友參加各式各樣的活動，無論走在街上、排隊等車、或經過商場或大廈門外，最讓人困擾的莫過於被迫吸入二手煙，每次都會盡快想避過那些迎面而來的煙霧。相信家長們都會全力支持在排隊時禁止吸煙的建議，更加希望政府繼而可以進一步禁止邊行邊吸煙的行為。眾所周知，二手煙甚至三手煙不僅會增加患上呼吸系統疾病的風險，還會對孩子們的發育造成潛在的影響。

有些人可能會擔心實施更嚴格控煙措施會影響到來旅遊的遊客，然而，我認為無煙清新的環境反而有潛力吸引更多的遊客。以個人經驗為例，如果帶孩子到沒有人邊行邊吸煙的地方遊玩，不用左閃右避，亦不用時刻警剔周圍否有煙霧飄散，更能享受沿途美景。我相信，隨著社會健康意識的提升，越來越多的家庭和遊客也會期盼走進無煙城市生活及旅遊。

事實上，締造無煙環境已經成為一種全球性發展趨勢。以加拿大多倫多為例，根據當地條例，在任何公共建築物的出入口或出口九米範圍內吸煙都屬違法。這些公共建築包括所有公眾及員工能夠進入的封閉建築物，而其出入口則包括後門、消防出口和員工入口。這項條例適用於任何形式的點燃煙草。該條例擴大了禁止吸煙的戶外區域，保護公眾免受因二手煙帶來的健康影響。

為保護下一代、老人家及病人，不少國家如新加坡、馬來西亞、阿聯酋等都已經將學校及醫療設施甚至所有大廈的出入口的特定範圍劃為禁煙區。這些國際例子不僅展現了各個地區對無煙環境的重視，也為我們提供了實例參考。香港若能進一步加強控煙措施，如在排隊區或公共場所全面禁止吸煙，無疑將有助於提升城市的健康形象。

此外，禁止加味煙的措施亦需得到公眾大力支持。煙草商會在吸煙產品中加入薄荷和水果等易入口的調味劑，增加吸煙產品的吸引力和成癮性。大部分的加味煙包裝只會標示其口味，並不會詳列當中含有調味劑的化學成分或含量。要留意的是，吸煙產品本身已含有百多種有害物質，各種調味劑亦有不同的有害化學物，對健康造成嚴重的危害，包括癌症、中風、糖尿病和慢性阻塞性肺病等疾病。煙草含有的尼古丁不僅會損害青少年的腦部發育，還會對其學習能力、注意力及情緒控制能力產生負面影響，並且有機會增加未來對其他藥物依賴成癮的風險。隨著各國逐漸認識到加味煙品對兒童和青少年群體的威脅，許多國家已經開始對煙草製品中的添加物進行嚴格管制。例如，美國於2009年禁止了除薄荷味以外的所有加味煙品，於2022年提議進一步禁止薄荷味煙品。這一措施不僅能防止年輕人受引誘成為吸煙者，還有助於已成年的吸煙者戒除煙癮，進一步促進健康平等。

根據香港最新的統計數據顯示，本港吸煙率進一步下降至9.1%。雖然這是一個令人鼓舞的進展，但我們仍需繼續努力，確保下一代遠離煙草的危害。我們應該積極支持各項控煙措施，為孩子們創造一個更加健康、安全的成長環境。無煙香港，會是我們共同的目標。