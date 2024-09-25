DSE變幻莫測？小組教學助你突破傳統學習框架　輕鬆應考中英數！

香港公開試改制，變數之多令人難以捉摸，單靠傳統方法狂操past paper去應付DSE已經不足夠。想要DSE考到好成績，必須緊貼當年課程內容和考試趨勢，調整學習策略。學斯教育（Hoksi Education）深明學生需要，以小組教學模式結合AI科技，度身訂造練習，助學生在數學、英文、中文三科中突破傳統學習框架，輕鬆應對公開試！



DSE公開試題型變化大 傳統學習模式難以應付

近年DSE公開試題型問法變化難以捉摸，以2023年數學科為例，核心部分的立體題目，就跨課題結合學生一大弱項「三角形四心」；而2024年卷一最後一條更涉及多個課題，可見現時的考試趨勢已不再局限於單一課題的知識點，而是著重學生學習課程知識後的綜合運用能力。面對愈趨艱深的考試內容，不少家長均會為子女安排補習班，然而傳統大班教學模式往往依靠操練歷屆試卷，缺乏針對性的教學和解題技巧訓練，成效有限。而且，由於大班教學學生人數眾多，老師難以兼顧每位學生的學習進度和需要，導致學生難以適應考試題型的變化，難以在DSE考試中取得理想成績。

小組教學優勢顯著 助學生突破學習瓶頸

有見於傳統學習模式的不足，小組教學模式為學生創造更優質的學習環境。課程一般採用每節課堂每個導師對不多於4個學生的小組形式上課，讓導師能更了解每位學生的學習進度和需要，制定個人化的學習計劃，進行針對性的教學，有效提升學習效率。小組教學模式亦能鼓勵學生積極參與課堂討論，與導師和其他同學交流學習心得，促進深度思考，加深對知識的理解和記憶。同時，學生擁有更充足的發問機會，可以隨時向導師提出學習上的疑問，並得到清晰易懂的解答，避免積累學習難題。而且小組教學的學習進度安排亦更具彈性，導師可以根據學生的學習情況調整教學進度，確保每位學生都能夠充分掌握每個知識點，鞏固學習基礎。

學斯教育與時並進 助你DSE考試奪佳績

成立於2013年的學斯教育，分店遍佈港九新界，包括太子、灣仔、石門、荃灣及元朗，至今已有十年的教學經驗，深明小組教學對學生學習成效有著顯著的影響。有別於傳統大班教學，學斯教育的小組教學模式著重互動與個人化的學習體驗，讓導師能更專注於每位學生的學習進度和需要。經驗豐富的導師團隊透過針對性的教學，學生更容易掌握知識要點，提升學習效率。同時，學斯教育亦積極引入科技元素，來提升學生的學習水平。透過AI將中、英、數各科的DSE 過去試題仔細分類，根據學生的能力和需要，快速篩選出合適的題目予學生進行練習，更有效地準備考試。

導師會按照學生程度，並用AI輔助，針對性安排教學內容，務求學生能最有效提升自己成績。

小組教學結合AI助力學習 度身訂造練習

學斯教育深明每個學生都有其獨特的學習進度和需要，因此致力於透過小組教學模式和AI技術，幫助學生適應不斷變化的考試趨勢。學斯實行小組教學，每位學生均有屬於自己的獨立進度。導師會按照學生程度，針對性安排教學內容，務求學生能最有效提升自己成績。小組教學的環境讓導師有充足時間講解各個課題，並以一對一的方式向學生解說，確保學生能理解題目背後的概念，做到融會貫通，靈活應變。此外，學斯亦積極利用AI技術，配合學生學習進度，度身訂造練習，提升學習效率。學斯團隊亦會不斷更新題庫，涵蓋各個難度以及跨課題題目，務求讓學生在面對課程或考試的任何變化時都能應付自如。

根據學生進度，學斯利用AI技術度身訂造合適的練習，縱使是同一個小組，每個同學的練習都會不同。

學斯教育憑藉其獨特的教學模式，剛榮獲《HK01》頒發「01親子最愛生活品牌大獎」最愛專科小組補習社品牌獎項。想子女能輕鬆應付DSE，就不妨考慮學斯教育的小組教學模式，助孩子們在學業路上走得更穩更遠。

學斯教育榮獲《HK01》頒發「01親子最愛生活品牌大獎」最愛專科小組補習社品牌獎項。

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學斯教育於太子、灣仔、沙田、荃灣及元朗均設有分校，為中一至中六學生提供 1 對 4 小組 DSE 中文、英文及數學補習課程。想體驗學斯教育的教學質素，現在就立即登記免費試堂：https://hoksi-edu.com/

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