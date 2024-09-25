中銀香港慶視國慶75周年 千人樂高砌清明上河圖破健力士世界紀錄

適逢今年是中華人民共和國成立75週年，中國銀行（香港）（「中銀香港」）品牌「理財TrendyToo」與新城市廣場攜手於9月25日至10月31日呈獻「最大的樂高®立體情景模型《清明上河圖》及樂高®專業認證大師洪子健作品展」。該作品由本地唯一樂高®專業認證大師（LEGO® Certified Professional）洪子健（Andy），召集過千位年輕人，包括兩位「DSE超級狀元」鍾柏綸與廖俊翔，共同將傳世名畫《清明上河圖》，使用近300萬顆樂高®️積木完成拼砌全長達26米、闊1.78米的《清明上河圖》立體情景模型，正式打破全球最大的樂高®立體情景模型健力士世界紀錄™。



「中銀香港」年輕品牌「理財TrendyToo」與新城市廣場攜手於9月25日至10月31日，在新城市廣場一期3樓中庭呈獻「最大的樂高®立體情景模型《清明上河圖》及樂高®專業認證大師洪子健作品展」。展覽將首度向全港市民展示全城矚目的《清明上河圖》樂高®立體情景模型，並在同場展出多件具有中國傳統文化特色的巨型樂高®雕塑模型，包括「龍行天下」、兵馬俑、國寶大熊貓及「熊貓孖寶」。

《清明上河圖》由宋代畫家張擇端繪製，細緻地描繪了北宋時代汴京的郊外春景、汴河水景以及城市街景，構圖精細。構圖採用鳥瞰式全景法，首段描繪市郊景色；中段以「虹橋」為中心，描繪汴河及岸上風光；後段描繪市區繁華街道，以連續場景展示了社會各階層人民的生活方式，具有重要的歷史文獻價值，加上獨特而寫實的表現手法，使畫作成為經典作品。

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今次展覽的重點之一是「汴水虹橋」，貫穿兩岸街道的汴河上方，有一座橫跨兩岸、可容納大船穿過的「虹橋」。這座橋沒有橋墩與橋柱，僅靠木架之間互相搭疊，再以繩索捆紮的方式固定，整座虹橋毋須使用一根釘子，充分展現當時高超的建橋技術。連同上月在中銀大廈地下大堂率先展示的「城樓」、「孫羊正店」、「旅館」部份，組成汴京城繁華景象。

最大的樂高®立體情景模型《清明上河圖》九大必看場景

1.趙太丞家

宋人懂得享受人生，也懂得醫病養生，《清明上河圖》內就有一家醫館「趙太丞家」。想知他醫的是甚麼，一看招牌便知曉：「治酒所傷真方集香丸」、「太醫出丸醫腸胃病」。賣的是解酒和腸胃不適的藥丸。在富庶繁華的汴京，只需到街坊醫館藥鋪一趟，就藥到病除！

2. 孫羊正店

「在京正店七十二戶，此外不能遍數。」- 《東京夢華錄》汴京城當時是全世界飲食業最暢旺的城市。記載汴京生活舊事的《東京夢華錄》提到，當時就有七十二間最出名的大酒樓。這些大酒樓就好像「孫羊正店」一樣，有兩三層樓高，門前搭起掛滿彩帶裝飾的「歡門」，一到夜晚，整間酒樓燈火通明，歡迎汴京城貴客光臨。日夜都繽紛！

3. 久住王員外家

北宋開創遊學先河。北宋除了商業發達、娛樂豐富，人文氣息亦十分濃厚。當時讀書人會「遊學京師」，去汴京讀書求學考進士，希望一朝高中，可以出仕做官。「久住王員外家」就是為這些學子包食宿的客棧。二樓努力讀書的學生，可能就是在溫習「詩賦論策」，祝他早日狀元及第！

4. 城樓

精於寫實派「界畫」的張擇端，畫出可以當作北宋建築規範《營造法式》插圖一樣的建築。書中記載的「單檐五脊殿」、「柱頭鋪作」，都在城樓屋頂與和斗拱活現眼前。

5. 駱駝商旅

城樓下代表北方商旅的駱駝悠閒行過，一整隊滿載而歸的商隊可以在大街慢慢行，可見汴京不單經濟繁榮，治安也非常好，是個吸引到不同地方人士來做生意的好地方。

6. 十千腳店

唐代大詩人，詩仙李白的〈將進酒〉詩中，有一句「斗酒十千恣歡謔」，講的是賓主暢飲的開懷感覺。用最愛美酒的詩仙的名句，來為酒家命名，最是恰當。若怕人不知主人懂酒，愛酒，便不防說得更明白！門前歡樓插面大旗，讓「新酒」兩字在空中飄動、然後再在門前「十千腳店」招牌左右木柱，寫上「天之美祿」四字，確保四方酒友，不會錯過！

7. 虹橋

汴河從西至東，貫穿汴京城，是汴京的經濟命脈。據《東京夢華錄》所載，汴河上架了足足十三座大橋，其中「其橋無柱，皆以巨木虛架，飾以丹艧，宛如飛虹」的虹橋，便是最壯麗的一道橋。這道紅色的彩虹一樣橫貫河上的大橋，既美觀又實用，橋上熙來攘往，有人做買賣、有人看熱鬧，乘轎的文官和騎馬的武官，都在緊張的趕路。

8. 船舶

張擇端的界畫功力，在碼頭的一眾大型漕船中，又可見一斑！漕船不是普通的客船或貨船，而是在北宋時期，專門運送糧食的大船。北宋就是靠漕運和倉儲江南地區的米糧，使汴京市民不但不用愁吃不飽，更不用捱貴米！

9. 錢引、抵當所

北宋時期商業繁榮，在金融方面勇於創新，到清明上河圖描繪的徽宗皇帝時代，已經有紙幣和銀行的前身，領先全球。宋朝初年在四川地區已經流通，由民間印行，如現在匯票的「交子」。「交子」到了宋徽宗大觀元年（1107年），正式改稱為「錢引」，並由官方發行，流通於北宋全國，最終發展成橫跨兩宋，世界最早的國家通用紙幣。

在銀行業方面，宋朝官方成立的抵當所，為官方機構提供有息存款服務。抵當所之後會以這些存款，向商人提供借款，以促進商業發展，亦因如此，抵當所一般都設於商業繁榮的地區。

同場加映：中銀香港「理財TrendyToo」x 新城市廣場「樂高®️ 專業認證大師洪子健作品展」

除了《清明上河圖》外，展覽將同時展出多年來從未在香港曝光的樂高®雕塑模型作品，包括「龍行天下」、一對兵馬俑、一隻國寶熊貓及一對「熊貓孖寶」樂高®雕塑模型，展現大師級的鬼斧神功！

「最大的樂高®立體情景模型《清明上河圖》及樂高®專業認證大師洪子健作品展」

日期：2024年9月25日至10月31日

時間：上午10時至晚上10時|

地點：沙田新城市廣場一期3樓中庭

「樂高®️《清明上河圖》世一『鉅』作公眾導賞團」

日期：2024年10月6日及10月13日（星期日）

時間：下午3時至3時30分；下午4時至4時30分

地點：沙田新城市廣場一期3樓中庭