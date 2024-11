立即試飲ILLUMA LUXA親和人體配方，傳承母乳保護！

每個爸媽都愛錫自己的寶寶,對寶寶的大小事都會特別關注,尤其希望為寶寶提供均衡營養飲食。而母乳營養則是寶寶成長的重要關鍵,蘊含豐富抗體,致力守護寶寶健康。然而,母乳營養保護其實不只在首6個月,在不同的成長階段,都需要母乳營養保護,為寶寶提升免疫力,滿足不同時期發展所需。



下文會解構,如何在寶寶不同的成長階段傳承母乳保護,並介紹獲最多香港私家醫護人員推薦為銜接母乳的嬰幼兒配方品牌。^

寶寶在不同的成長階段,都需要母乳營養保護。

初生寶寶需要加強腸道消化

寶寶離開媽媽身體後的首6個月,各方面發展及免疫系統尚未成熟,母乳可以滿足這段時期的營養需求,當中蘊含不同的「母乳低聚糖HMO」組合,可支持免疫力,守護寶寶健康。新手媽媽亦特別關注寶寶的「便便」,母乳中的天然Sn-2 Palmitate乳脂亦可幫助寶寶消化。

6個月加固寶寶需要腸道呵護

寶寶在6個月大後開始加固,鞏固寶寶的腸道健康變得更重要,母乳HMO可為寶寶提供免疫保護,其中的天然Sn-2 Palmitate乳脂,更易被寶寶消化吸收。

12個月或更大的寶寶需要多方面保護

寶寶在1 歲時,大多已開始上playgroup了,最愛接觸不同物品,周圍探索新事物,更容易接觸病菌及致病源。母乳低聚糖HMO是母乳第1大免疫活性成分,有助支持寶寶的免疫發展。

2歲或更大的寶寶需要強化腦部發展

寶寶2歲後的語言能力逐漸成熟,更想表達自我及與人溝通,對事物充滿好奇心,母乳低聚糖HMO有助寶寶的腦部及認知發展,有母乳研究顯示¹⁻²,其中HMO 2’-FL及 3’- SL分別有助認知及語言發展 。

延續母乳營養保護在寶寶不同成長階段十分重要。

有母乳研究報告顯示,母乳中蘊含超過200多種HMO,其中只有20種可被偵測到,當中6種主要HMO*的總含量,已佔了母乳中的HMO約50%³⁻⁷。臨床證實⁸,飲用含指定HMO**配方的嬰兒顯著地較少生病情況,首4個月可減少56%使用退燒藥,首12個月可減少70%支氣管不適,亦可減少55%下呼吸道不適及53%使用抗生素!

母乳中也含有天然乳脂Sn-2 Palmitate,較容易被寶寶消化吸收,臨床証實能軟化寶寶便便,呵護寶寶腸道!

ILLUMA®一直致力解構母乳活性奧秘,超過35年深造科研^^,傳承母乳保護,成就親和人體的配方。

ILLUMA® LUXA® 親和人體® 配方

匯聚6大主要HMO**及Sn-2乳脂⁺,精準鎖定媽媽授乳分泌中6種主要 HMO,親和人體,支持免疫力,鞏固每個成長階段。

Sn-2乳脂⁺ 的結構容易被寶寶消化及吸收,呵護腸道。配方更蘊含多種維他命的親和營養組合#,為寶寶健康打下堅實基礎。難怪多年來備受醫護推薦為銜接母乳的嬰幼兒配方品牌首選^。

