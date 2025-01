新年利是封2025｜新年商場20+利是封/揮春換領攻略｜持續更新

蛇年2025商場利是封|每年商場新年利是封及賀年揮春備受矚目,剛推出便迅速被清空。《香港01》01親子記者為大家整合全港九新界各大商場推出的蛇年利是封及揮春等,讓大家更方便率先看其精緻設計及換領方法!



蛇年商場利是封2024【1】香港島篇

蛇年商場利是封2024【1.1】利東街|「喜慶燈海利是封」

「喜慶燈海利是封」設計靈感來自利東街絢麗的燈籠海裝飾,採用了獨特的燙金縷空技術,精緻地刻畫出利東街及燈籠海的細膩剪影。

利東街|「喜慶燈海利是封」

利東街|「喜慶燈海利是封」

換領日期:2025年1月1日起至2月2日

換領地點:利東街地庫一樓客戶服務中心

換領方法:利東街會員可憑 800 電子積分,換領一套共八個的限量版「喜慶燈海利是封」。數量有限,換完即止。



蛇年商場利是封2024【1.2】太古城中心 x 可口可樂®「快樂Cheers!」利是封套裝

利是封設計貫徹快樂相聚的主題,以可口可樂®2025新春特別版圖案「煙花」作為設計主視覺——畫面底部的連綿山海之間,象徵親朋好友和三五知己,相聚一刻,快樂綻放,喜迎新春!

「快樂Cheers!」利是封套裝

太古城中心 x 可口可樂®「快樂Cheers!」利是封套裝

換領日期:2025年1月15日至28日或換完即止

換領時間:上午11時至晚上9時

換領地點:太古城中心二樓 LIVE+ 服務處(近 265號舖)

換領方法:以電子貨幣消費滿HK$1,200或以上,下載 TAIKOO+ 流動應用程式及登記為 LIVE+ 正式會員,即可換領「快樂Cheers!」利是封套裝。



蛇年商場利是封2024【1.3】皇室堡x Pingu™ 「五福豐收利是封」及「家有福氣揮春」

皇室堡聯乘Pingu推出的「五福豐收利是封」及「家有福氣揮春」,陪伴大家過一個暖意無限的新春!

皇室堡x Pingu™ 「五福豐收利是封」及「家有福氣揮春」

皇室堡x Pingu™ 「五福豐收利是封」及「家有福氣揮春」

換領日期:2025年1月9日至換完即止

換領時間:中午12時至晚上10時

換領地點:皇室堡地下顧客服務中心

換領方法:皇室堡會員於任何商戶以電子貨幣消費滿HK$500,即可免費換領「五福豐收利是封」2套。

讚好/追蹤皇室堡 Facebook、Instagram或小紅書其中兩個帳號,即可免費換領「家有福氣揮春」1張。



蛇年商場利是封2024【1.4】北角匯、上水廣場、PopWalk 天晉滙、荃錦中心及新領域廣場|「『繡』麗盛放」刺繡利是封

限量版「『繡』麗盛放」刺繡利是封,透過三大吉祥物:福鵲、錦鯉、蝴蝶,融入手工極精細的刺繡、珠片、絨毛及燙金等工藝細節,設計出一套三款帶有喜慶寓意的利是封。

「『繡』麗盛放」刺繡利是封

北角匯、上水廣場、PopWalk 天晉滙、荃錦中心及新領域廣場|「『繡』麗盛放」刺繡利是封

換領日期:2025年1月11日至換完即止

換領時間:上午10時至晚上10時

換領地點:各商場顧客服務中心

換領方法:憑該商場商戶即日發出消費滿HK$1,200*之電子發票,可換領瑰麗刺繡尊貴版(盒裝)利是封1套;憑該商場商戶即日發出消費滿HK$600*之電子發票,可換領絢麗燙金版(包裝)利是封1套。



蛇年商場利是封2024【1.5】太古廣場 |「幸福交織」利是封

利是封以傳統繩藝融合現代設計,包含著祝福、溫暖和對來年的冀望,活潑繽紛的編織樣式和吉祥結代表好運與對親朋摯愛的祝福。

太古廣場 |「幸福交織」利是封

蛇年商場利是封2024【2】九龍篇

蛇年商場利是封2024【2.1】 始創中心|「金蛇如意 花開報喜」御守利是封

日本傳統的御守,乃是除厄招福的吉祥物,始創中心巧妙地將這美好的寓意融入了利是封設計當中,祝福大家新一年平安好運。

始創中心「金蛇如意 花開報喜」御守利是封

始創中心|「金蛇如意 花開報喜」御守利是封

換領日期: 2025年1月10日至1月28日

換領時間:中午12時至晚上9時

換領地點:1樓顧客服務中心

換領方法:FUN享卡會員消費滿HK$50及憑1,000積分或顧客消費滿HK$200,即可換領利是封乙套 (一套四款,每款兩個)



蛇年商場利是封2024【2.2】奧海城|豐衣足食利是封

奧海城在乙巳蛇年精心挑選了經典新春意象作為利是封設計主題,向大家送上豐衣足食、金玉滿堂的祝願。

奧海城|豐衣足食利是封

奧海城|豐衣足食利是封

換領日期: 2025年1月16日起

換領時間:下午3pm起

換領方法:S+REWARDS會員於手機應用程式,憑25點換領「豐衣足食利是封」一套,數量有限,先到先得,換完即止。



蛇年商場利是封2024【2.3】MOKO|Cheeky Cheeky 利是封禮盒及火柴盒造型年曆卡

MOKO特意邀請插畫家 Cheeky Cheeky 厚面子打造萌爆漫畫風一式兩款MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封。

Cheeky Cheeky 利是封禮盒及火柴盒造型年曆卡

Cheeky Cheeky 利是封禮盒及火柴盒造型年曆卡

換領日期:2025年1月3日至1月28日 (或者換完即止)

換領時間:上午10時至晚上10時

換領地點:MOKO 新世紀廣場 L1 顧客服務中心

換領方法:The Point會員憑即日於場內已參與並成功啟動「即賺分」之商戶以電子貨幣消費滿HK$800或以 3,800 The Point 積分,可換領「MOKO x Cheeky Cheeky『厚』有福氣利是封」乙套(每套2款,每款4個,總共8個利是封)



蛇年商場利是封2024【2.4】朗豪坊|「魚樂無限利是封套裝」

朗豪坊與本地藝術家李寧聯乘推出「魚樂無限利是封套裝」,內含一套兩款設計別出心裁的金魚缸和金魚袋造型利是封。

「魚樂無限利是封套裝」

朗豪坊|「魚樂無限利是封套裝」

換領日期:2025年1月10日至2月16日

換領時間:上午11時至晚上11時

換領地點:朗豪坊4樓顧客服務中心

換領方法:LP CLUB 會員即日消費滿 HK$2,000*,即可參與《新年消費賞》,換領「魚樂無限利是封套裝」(12個)



蛇年商場利是封2024【2.5】The ONE x SHO-CHAN 『燦』住你行運利是封套裝

The ONE聯手燦子推出兩大必備新春法寶,包括一套兩款共八個的「『燦』住你行運利是封套裝」──「謹賀新年利是封」注入充滿活力的紅色及燙金設計。

The ONE_「『燦』住你行運利是封套裝」 及「『燦』住你行運利是封套裝」

The ONE x SHO-CHAN 『燦』住你行運利是封套裝

換領日期:2025年1月10日至2月16日或換完即止

換領時間:中午12時至晚上10時

換領地點:The ONE UG2 顧客服務中心

換領方法:The ONE Club 會員於 The ONE 任何商戶以電子貨幣消費滿指定金額,即可換領「『燦』住你行運利是封套裝」兩套。



蛇年商場利是封2024【2.6】Mikiki、將軍澳中心及卓爾廣場「喜蛇迎春」利是封

以經典電子遊戲「貪食蛇」為主題,精靈活潑而靈巧多變的「貪食蛇」將會呈現於利是封之上,取其邁向目標持續成長和進步,寓意新年步步高陞、財富和幸福滿載!

「喜蛇迎春」利是封

Mikiki、將軍澳中心及卓爾廣場「喜蛇迎春」利是封

換領日期:2025 年 1 月 8 日至 1月28日(或換完即止)

換領時間:下午1時至晚上 10時

換領地點:Mikiki 1 樓顧客服務中心、將軍澳中心 G/F 中庭換領專櫃、卓爾廣場地下顧客服務中心

換領方法:以電子貨幣消費滿 HK$800* 即可換領長封或短封利是封一包。



蛇年商場利是封2024【3】新界篇

蛇年商場利是封2024【3.1】置富Malls X Mr. PA 『熊』運當頭絨毛利是封套裝

以Mr. PA 熊貓做主角,推出一套兩款共8個的「置富Malls X Mr. PA 『熊』運當頭絨毛利是封套裝」。

置富Malls X Mr. PA 「熊」運當頭絨毛利是封套裝

置富 Malls「置富 X Mr. PA 『熊』運當頭絨毛利是封套裝」

換領日期:2025 年1月 11日起 (華都大道換領日期: 1月11-12日)

換領時間:中午12時至晚上8時 (華都大道換領時間: 下午2時至8時)

換領方法: Fortune+ 會員凡於置富Malls 指定單一商場*內任何2間不同商戶累積消費滿HK$400,包括HK$300或以上的電子貨幣,或到 Fortune Malls App 使用Point+,即可換領「置富 X Mr. PA 『熊』運當頭絨毛利是封套裝」乙套(每套兩款,共8個利是封)。

*指定商場包括:+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈



蛇年商場利是封2024【3.2】荃新天地X荔園新春呈獻動態版「幸福肥利事封」

今次由荃新天地與荔園攜手呈獻的「幸福肥利事封」,將會由肥肥人擔綱主角,為大家送上祝福。

荃新天地X荔園新春呈獻動態版「幸福肥利事封」

荃新天地X荔園新春呈獻動態版「幸福肥利事封」

換領日期:2025年1月7日起至換完即止

換領時間:中午12時至晚上9時

換領地點:荃新天地1期禮賓處

換領方法:S + REWARDS 會員 憑指定點數即可於 S + REWARDS App 換領 一套 8 個 ,每款 4 個 的 「 幸 福肥利事封 」 禮盒裝 。數量有限,換完即止。



蛇年商場利是封2024【3.3】新城市廣場|「開運福貼利是封」

推出一套四款糅合傳統福物及揮春藝術的「開運福貼利是封」。

新城市廣場|「開運福貼利是封」

新城市廣場|「開運福貼利是封」

換領日期:2025年1月7日起至換完即止

換領地點:新城市廣場3期1樓The Point會員專櫃

換領方法:以3,800The Point積分或於新城市廣場以電子貨幣消費滿HK$1,000可換領開運福貼利是封(一套4款共8個利是封)



蛇年商場利是封2024【3.4】東薈城名店倉x 雀巢®KITKAT®新春限定利是封套裝

利是封套裝一套十個,每套均附上一個以雀巢®KITKAT®日本新年禮盒為設計靈感的和式棉質旅行證件套,伴隨大家漂亮出走。

東薈城名店倉x 雀巢®KITKAT®新春限定利是封套裝

東薈城名店倉x 雀巢®KITKAT®新春限定利是封套裝!

換領日期:2025年1月13日至2月2日(或換完即止)

換領時間:上午11時至晚上10時

換領地點:東薈城名店倉一樓禮物換領處 (鄰近101E號舖 - Skechers Outlet)

換領方法:以電子貨幣消費滿$3000,可換領東薈城名店倉x雀巢®KITKAT®新春限定利是封套裝



蛇年商場利是封2024【3.5】MCP新都城中心及MOSTown新港城中心|「LEGO®福星開運利是封套裝」

新都城中心及馬鞍山MOSTown新港城中心聯乘LEGO®特別推出「LEGO®福星開運利是封套裝」(一套四款,共八個)!

MCP新都城中心及MOSTown新港城中心「LEGO®福星開運利是封套裝」

「LEGO®福星開運利是封套裝」

MCP 新都城中心

換領日期:2025年1月10日至28日

換領時間:中午12時至晚上10時

換領地點: MCP CENTRAL L1會員專區

換領方法:H.COINS會員以電子貨幣即日消費滿 HK$688#或以上,即可換領乙套 (一套四款,共八個)



MOSTown 新港城中心

換領日期:2025年1月10日至2月16日

換領時間:中午12時至晚上10時

換領地點: MOSTown 新港城中心L3 會員專區

換領方法:H.COINS會員以電子貨幣即日消費滿 HK$688*或以上,即可換領乙套 (一套四款,共八個)



蛇年商場利是封2024【3.6】西沙GO PARK|「GO賀新禧利是封套裝」

西沙GO PARK聯乘本地插畫家Zoie Lam (@zlism) 推出 「GO賀新禧利是封套裝」,祝願各位新一年都福星「GO」照、齊來感受Happiness in Nature!

西沙GO PARK|「GO賀新禧利是封套裝」

西沙GO PARK|「GO賀新禧利是封套裝」

換領日期:2025年1月8日至2025年1月28日

換領時間:上午10時正至晚上10時正

換領地點:新界西沙海映路9號西沙GO PARK

換領方法:顧客於西沙GO PARK消費滿HK$388,即可換領「GO賀新禧利是封套裝」乙套。



蛇年商場利是封2024【3.7】新都會廣場|「萌犬納福」利是封套裝

「萌犬納福」利是封套裝,8款利是封分為「萌寵駕到」系列和「愛寵新春」系列,以精緻的立體淨雕技術,將一眾毛孩的得意可愛造型呈現得美輪美奐!

新都會廣場|「萌犬納福」利是封套裝

新都會廣場|「萌犬納福」利是封套裝

「萌寵駕到」系列第一階段/「愛寵新春」系列第二階段

換領日期:2025年1月9日開始/2025年1月16日開始

換領時間:上午10時至晚上10時

換領地點:新都會廣場L2顧客服務中心

換領方法:顧客於「即賺分」商戶累積電子消費滿港幣1,000或 The Point會員憑8,000積分,即可換領利是封乙套 (內含4款,共8個利是封)



新都會廣場|「萌犬納福」利是封套裝

尊貴VIP套裝

換領日期:2025年1月9日開始

換領時間:上午10時至晚上10時

換領地點:新都會廣場L2顧客服務中心

換領方法:顧客於「即賺分」商戶累積電子消費滿港幣1,800 即可換領尊貴VIP套裝 乙套 (內含8款,共16個利是封)。



蛇年商場利是封2024【3.8】荃灣廣場|「PIXAR達摩幸運利是封•座枱揮春」

荃灣廣場推出一物兩用「PIXAR達摩幸運利是封•座枱揮春」,利是封、賀年揮春一物兩用圓滾滾的達摩外型配上PIXAR成員,包括三眼仔、胡迪、翠絲、勞蘇、美美、阿Boo及火腿7大人氣角色!

荃灣廣場「PIXAR達摩幸運利是封•座枱揮春」

荃灣廣場|「PIXAR達摩幸運利是封•座枱揮春」

換領日期:2025年1月10日至1月28日

換領時間:上午10時至晚上10時

換領地點:荃灣廣場L3顧客服務中心

換領方法:於場內指定「即賺分」商戶即日以電子貨幣累積消費滿HK$800*即可換領「PIXAR達摩幸運利是封•座枱揮春」一套 (一套4 款,每款2個共8個)。

套裝1 (幸運套裝): 三眼仔 (紫色)、胡迪、火腿、美美 或 套裝2 (如意套裝): 三眼仔 (紅色)、勞蘇、翠絲、阿Boo



蛇年商場利是封2024【3.9】屯門市廣場|「錦鯉迎春 魚躍福來」四色燙金利是封

屯門市廣場推出一套四款獨特的「錦鯉迎春魚躍福來」主題利是封,以象徵幸運與長壽的錦鯉為主角,盡顯高雅氣派。

屯門市廣場|「錦鯉迎春 魚躍福來」四色燙金利是封

屯門市廣場|「錦鯉迎春 魚躍福來」四色燙金利是封

換領日期:2025年1月14日起至換完即止

換領方法:S+REWARDS會員憑20點數或憑指定勳章以16點數,即可免費換領一套四款共8個「錦鯉迎春魚躍福來」燙金利是封



蛇年商場利是封2024【3.10】東港城 X 錦薈坊 X life@KCC|「雍容華貴 矜貴閃爍」限量版手工利是封

「雍容華貴、矜貴閃爍」限量版手工利是封以被譽為最能展現女性東方之美的復古旗袍、以及盡顯男士古典優雅的風範的唐裝為設計主軸,創作出4款(包括2款長封及2款短封)的不同造型的利是封設計。

東港城 X 錦薈坊 X life@KCC 「雍容華貴 矜貴閃爍」限量版手工利是封

「雍容華貴 矜貴閃爍」限量版手工利是封

東港城

換領日期:2025年1月8日至1月28日(或至換完即止)

換領時間:下午1時至晚上10時

換領地點:2樓禮品換領處

換領方法:The Point會員於東港城或錦薈坊指定「即賺分」參與商戶即日電子消費滿HK$800(最多累積2張不同商戶發出之即日單據,每張須消費滿HK$100)即可換領「雍容華貴 矜貴閃爍」利是封一套(每套4款各2個)



錦薈坊

換領日期:2025年1月8日至1月28日(或至換完即止)

換領時間:星期一至五﹕上午10時 - 至晚上6時/星期六、日及公眾假期﹕下午1時至晚上8時

換領地點:2樓顧客服務中心

換領方法:The Point會員於東港城或錦薈坊指定「即賺分」參與商戶即日電子消費滿HK$800(最多累積2張不同商戶發出之即日單據,每張須消費滿HK$100)即可換領「雍容華貴 矜貴閃爍」利是封一套(每套4款各2個)



life@KCC

換領日期:2025年1月8日至1月28日(或至換完即止)

換領時間:上午10時至晚上10時

換領地點:joy@KCC 2樓禮賓部

換領方法:即日於life@KCC即日電子消費滿HK$800(最多累積2張不同商戶發出之即日單據,每張須消費滿HK$100)即可換領「雍容華貴 矜貴閃爍」利是封一套(每套4款各2個)