行住山認識動植物！漁護署「生物多樣性地理信息系統」登場！

冬天是行山郊遊的好時候，家長不但可以當作與孩子一起運動，更可在途中一起認識各種動植物！漁農自然護理署（漁護署）管理下的香港生物多樣性資訊站（下稱資訊站）提供多項功能，如物種數據庫和教育活動平台等等，最近更啟用全新的「生物多樣性地理信息系統（Biodiversity Geographic Information System, 簡稱BGIS）」，讓大家透過地圖查看附近地區出沒過的動植物，讓行山郊遊成為戶外教室！



全新BGIS連接兩大數據庫

全新的BGIS包含過百萬個由漁護署和合作機構發放、以及從科研和公民科學項目整合而來的本地物種出沒記錄，市民能透過系統進行物種搜索、查看生境分佈、比較兩個物種出沒記錄等功能。

全新「生物多樣性地理信息系統（BGIS）」日前正式啟用。

BGIS同時與資訊站的「物種數據庫」和「多媒體數據庫」相連，前者載有超過5000種香港海洋及陸地生物的簡介，當中包括植物、兩棲類、哺乳類、鳥類等等，後者則載有超過3000種本地物種的相片，部分物種更有影片，大家可以慢慢欣賞本地生物在野生環境下的千姿百態。BGIS與兩者結合，讓大家能夠一站式了解所查看的動植物的各樣資料。值得一提的是，資訊站自2022年開放以來，每月平均有過萬人次瀏覽，相信新増BGIS後，網站會吸引更多市民使用。

BGIS提供「香港陸地生境地圖」讓公眾可以認識不同生境分布。

資訊站原有數據庫加上BGIS讓公眾可以從物種介紹、相片及出現記錄全方位認識本地生物。

BGIS的應用範疇甚廣，例如現時冬天天氣清涼，不少家長都會在假日帶同孩子行山郊遊，親親大自然。以麥理浩徑為例，全長100公里的路線由西貢至屯門，途中穿越八個郊野公園，當中的動植物生態各異，在西貢段遇到的與屯門段不盡相同，而家長和小孩行走於不同段時，便可透過電話瀏覽BGIS，查看現時位置附近的生態。如果好運的話，更有機會遇到不同少見的動植物！

公眾可以用BGIS的「比較」功能比較兩個物種的出現記錄，看看牠們有機會同時在哪裡出現。

不同功能助你一站式了解本地生態

另外，資訊站同時設有「教育活動平台」，爲大家提供由漁護署及其合作夥伴舉辦的自然教育活動，如網上節目、生態導賞團和工作坊等，更會不時推出一些公民科學活動，讓大眾可以一同參與數據收集。至於網站內的「生態掠影」更有本地標誌性物種及以香港命名的物種介紹，例如盧氏小樹蛙、黑臉琵鷺、香港鬥魚和香港瘰螈等等。網站亦附有本港生態景點介紹，並附上交通資訊，方便大家親身去到不同地區探索本地美輪美奐的自然風光！

教育活動平台長期有一系列漁護署與夥伴機構發放的自然教育活動及節目。

資源中心附有圖鑑可下載使用，老師或父母可以此作教材。

如有興趣了解香港生物多樣性資訊站更多，請即瀏覽：https://bih.gov.hk/tc/home/index.html

想直接進入BGIS探索附近物種，可按以下連結：https://bih.gov.hk/tc/bgis/index.html

（資料及相片由客戶提供）