行住山認識動植物！漁護署「生物多樣性地理信息系統」登場！
冬天是行山郊遊的好時候，家長不但可以當作與孩子一起運動，更可在途中一起認識各種動植物！漁農自然護理署（漁護署）管理下的香港生物多樣性資訊站（下稱資訊站）提供多項功能，如物種數據庫和教育活動平台等等，最近更啟用全新的「生物多樣性地理信息系統（Biodiversity Geographic Information System, 簡稱BGIS）」，讓大家透過地圖查看附近地區出沒過的動植物，讓行山郊遊成為戶外教室！
全新BGIS連接兩大數據庫
全新的BGIS包含過百萬個由漁護署和合作機構發放、以及從科研和公民科學項目整合而來的本地物種出沒記錄，市民能透過系統進行物種搜索、查看生境分佈、比較兩個物種出沒記錄等功能。
BGIS同時與資訊站的「物種數據庫」和「多媒體數據庫」相連，前者載有超過5000種香港海洋及陸地生物的簡介，當中包括植物、兩棲類、哺乳類、鳥類等等，後者則載有超過3000種本地物種的相片，部分物種更有影片，大家可以慢慢欣賞本地生物在野生環境下的千姿百態。BGIS與兩者結合，讓大家能夠一站式了解所查看的動植物的各樣資料。值得一提的是，資訊站自2022年開放以來，每月平均有過萬人次瀏覽，相信新増BGIS後，網站會吸引更多市民使用。
BGIS的應用範疇甚廣，例如現時冬天天氣清涼，不少家長都會在假日帶同孩子行山郊遊，親親大自然。以麥理浩徑為例，全長100公里的路線由西貢至屯門，途中穿越八個郊野公園，當中的動植物生態各異，在西貢段遇到的與屯門段不盡相同，而家長和小孩行走於不同段時，便可透過電話瀏覽BGIS，查看現時位置附近的生態。如果好運的話，更有機會遇到不同少見的動植物！
不同功能助你一站式了解本地生態
另外，資訊站同時設有「教育活動平台」，爲大家提供由漁護署及其合作夥伴舉辦的自然教育活動，如網上節目、生態導賞團和工作坊等，更會不時推出一些公民科學活動，讓大眾可以一同參與數據收集。至於網站內的「生態掠影」更有本地標誌性物種及以香港命名的物種介紹，例如盧氏小樹蛙、黑臉琵鷺、香港鬥魚和香港瘰螈等等。網站亦附有本港生態景點介紹，並附上交通資訊，方便大家親身去到不同地區探索本地美輪美奐的自然風光！
如有興趣了解香港生物多樣性資訊站更多，請即瀏覽：https://bih.gov.hk/tc/home/index.html
想直接進入BGIS探索附近物種，可按以下連結：https://bih.gov.hk/tc/bgis/index.html
（資料及相片由客戶提供）