年廿八洗邋遢｜七大清潔技巧KO家居污垢 獨家優惠買紙品送吸塵機

農曆新年2025｜年廿八洗邋遢｜正所謂「年廿八，洗邋遢」，隨著農曆新年的臨近，在年廿八進行大掃除成為了家庭中一項不可或缺的傳統習俗。這不僅是一次簡單的清潔，同時象徵著洗去霉運，迎接美好的新一年。《01親子》將分享一些實用的清潔方法與小技巧，幫助大家有效地清理家居，讓家裡煥然一新，迎接新年的到來。



７招輕鬆解決家居污垢

對於大掃除而言，自製清潔劑是一種簡單而有效的方法，可以讓各位家長輕鬆應對家中的污垢。而常見的配方通常使用白醋、檸檬酸或小蘇打等天然成分，這些材料不僅實惠，同時有效去除污漬，讓家庭清潔變得更加輕鬆便捷。

浴室

1. 浴室縫隙

浴室的縫隙可以利用梳打粉加水，然後塗在表面並靜置大約半小時再沖洗。

清潔配方：梳打粉、水

2. 水龍頭

水龍頭的清洗方法則是用1份檸檬酸加入2份水的比例，將檸檬水沾濕廚房紙黏在水齜頭上大約三小時左右，最後清潔乾淨。

清潔配方：梳打粉、檸檬酸、廚房紙、水

+ 4

廚房

1.煮食爐

可以在煮食爐上灑上鹽以及小梳打粉接著加上白醋，靜置大約十分鐘左右再用海棉刷清除。而在清潔電磁爐就要避免使用有強酸的清潔劑以免破壞表面的塗層。

清潔配方：小梳打粉、鹽、醋、海棉刷

2.微波爐

在可微波的碗中加入兩顆已切開的檸檬，再加入些許水，然後放在微波爐中加熱大約兩分鐘左右，微波完成後靜置大約數分鐘，就可以拔掉電源，打開微波爐用抹布沾檸檬水拭擦微波爐內部。

清潔配方：檸檬 、水

客廳及寢室

1. 清潔地板

地板最常見的材質分別是木以及磁磚，木材質最忌遇水，因此清潔過後要立即用乾有拭擦。而磁磚容易清潔打理，只是需要留意避免使用尖銳工具擦拭表面如鋼絲刷。如果想自行製作清潔劑的話，可以把小蘇打粉和水以一比十的比例混合,再加入一杯白醋。

清潔配方：小蘇打粉、水、白醋

+ 9

2. 冷氣機

清洗冷氣機前謹記拔掉電源，然後把濾網拆出，才用濕毛巾抹冷氣機的四周。在噴冷氣清潔劑前可先用膠紙將垃圾袋黏在冷氣機左右兩端以免清潔劑弄污附近地方。由於冷氣機的濾網是膠製品無法承受高溫，沖洗過後避免太陽暴曬。

清潔配方：冷氣清潔劑、濕毛巾、透明膠紙、垃圾袋

+ 3

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