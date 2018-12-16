【藝術教育節】視藝比主科更自由　擔心出路仍希望以興趣為先

大家平時去藝術展覽，可能當中不乏大師級的作品！他們的作品有深度、有歷史背景甚至滲入自身的價值觀在作品當中。不過，藝術最可愛的地方在於每個人也可以透過創作，想把帶出的信息用感性的方法傳遞給觀賞者，因此只有3歲的小朋友，也可以創作出有意思的作品。

第七屆「香港視覺藝術教育節」開幕禮

3至18歲學生的視藝展

早前第七屆「香港視覺藝術教育節」在香港大會堂舉行開幕禮。當中的視藝展將展出超過二百五十件來自國際、海峽兩岸及本地學生的視覺藝術作品，展區分為四大區域，當中更有幼稚園小朋友的創作，突顯出藝術無分年齡、無國界的限制。

五邑工商總會張祝珊幼稚園K3的張志潁與作品《開心運動會》 幼稚園同學作品 感受童真滿瀉 在創意學生獎勵計劃成果展區當中，作品都是出自幼稚園和小學學生的手筆，就讀五邑工商總會張祝珊幼稚園K3的張志潁，他的作品《開心運動會》亦在展覽當中，張志潁小朋友熱情地為我們介紹他的作品：「這個運動會是火球隊和閃電隊的比賽日，有啦啦隊、我和家人在內！」至於作品想帶出甚麼信息，他亦作出和純真的解釋「就是開心，在運動會上人人也很開心！」雖然小朋友的作品未必有太多的深度，但他們豐富的想像力和直接的創作手法，令作品渲染力極強，令人看到就完全感受到當下的歡樂氣氛。

寶安商會王少清中學的黃詩祺同學作品《曇花一現》

同學憂出路 但興趣優先

目前就讀寶安商會王少清中學中四的黃詩祺同學，參加以「此時此刻」為題的首飾設計比賽，她馬上聯想到「曇花一現」這個成語，並以曇花的花蕾、花苞及盛開的姿態，繪畫出耳環、戒指以及項鍊！最終更勝出獲得葛亮㓋視覺藝術獎學金，首飾公司將她作品用寶石實體化。

黃詩祺直言：「視覺藝術與其他主科，中、英、數和通識不同的是自由度很大，雖然有題目限制，但在題目底下用甚麼方式演繹則是隨心所欲！自己目前中四的選修科都是一些文科為主，對將來都抱有憂慮，但興趣為先，將來想做一位視藝老師。」

香港培道中學舊生莊雅晴同學作品《熊膽汁的真相》 喜愛創作 不愛死記硬背 另一位葛亮㓋視覺藝術獎學金得主，香港培道中學的莊雅晴於中六創作出「熊膽汁的真相」藝術裝置，講述人類毫無科學根據地當熊膽汁是稀世補品。裝置由熊在大自然，最終去到工廠不停被榨乾的一生呈現眼前，而裝置所需的木材、車胎以及廢棄的電腦板塊都是在街外拾回來或學校廢棄的。 莊雅晴目前於理工大學就讀產品設計有關科目，她直言：「自小就很喜歡創作，自己對文字、數理可能較弱，因為都是需要死記硬背。」

香港美術教育協會會長鄺啟德先生 給香港少年多一個選擇 香港美術教育協會會長鄺啟德表示：「社會上越來越多工種重視想像力和創造力，不少學術科目都是『理性』路線，而視藝則是發揮『感性』的科目，其實不少年輕人即使數理出色，但興趣可能是藝術這條路，所以他們目的就是作一個引導角色，去創造可以展現他們才能的一個平台。」

香港視覺藝術教育節視藝展

日期：即日起至12月20日

時間：上午10時至下午8時（12月20日 上午10時至下午3時）

地點：香港大會堂（香港中環愛丁堡廣場5號）

免費入場，活動期間會有不同Ｗorkshop，歡迎大家即場參與。