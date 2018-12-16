【言語訓練】家長急救孩子「漏口」六招｜博士媽媽

相信不少家長曾遇過，小朋友年幼時，叫「媽媽」時變了「媽、媽、媽」。如果小朋友在2、3歲，未能流暢以口語表達意思，說話偶爾口齒不清、「口窒窒」，這未必是真口吃。隨著年紀漸長，孩子的語言能力提高，至3歲半左右應可減低假口吃情況，但若情況持續至4歲以上，家長則別掉以輕心，需多加留意，甚或要找言語治療師作評估了。

（Getty Image） 「口吃」、又俗稱為「漏口」，是指說話不流暢，一般人在緊張時，偶爾亦會說話不流暢，那是正常的。但如果說話時經常表現異常緊張，喉嚨肌肉收緊，並有眨眼、嗡鼻等小動作出現，就必須多加留意，這可能是患有口吃問題。 一般來說，口吃患者說話會有2個常見徵狀：

1.重複聲母或詞語

例如：「/e/.../e/.../e/...而家我哋去餐餐餐廳食飯」

2.把語音拖長

例如：「書【shshshsh】包」，時有語句窒礙或中斷，例如：「【停頓數秒】超級【停頓數秒】市場已經關門」。

（VCG圖片） 口吃無藥可醫嗎？ 不少人認為口吃與心理狀況有關，不過醫學界至今未有定案，目前醫學上尚未有藥物可根治口吃。 了解孩子口吃原因 要改善情況，父母必須正視問題，多了解分析小朋友口吃的情况，觀察問題是否經常出現在某種場合、在某些人物面前、又或是由於某些話題，例如是在嘈吵的環境下、公開演說，或是與不相熟的人說話等。當家長認清小朋友的口吃原因，便可協助小朋友放鬆情緒、調整心理，避免過度焦慮，減低壓力，營造一個自然和諧的說話環境及氣氛，減少口吃的發生。

（VCG圖片） 除此，我也有一些貼士與家長分享，在日常生活中協助孩子改善口吃： 1. 鼓勵放慢說話速度，學習慢慢組織句子。 2. 配合音樂，加強節奏感的訓練。 3. 耐心聆聽孩子的說話，與他們保持適當的眼神接觸、注意他們的身體語言。 4. 多給予笑容及鼓勵，減低孩子的不安感。 5. 訓練宜由淺入深，由詞到句，由短句到長句。 6. 與孩子多玩講故事遊戲，提高其敍事能力。 當家長發現孩子口吃情況持續無改善，甚至影響到社交生活，家長在需要時應尋求專業的言語治療師，讓孩子有系統地訓練口腔肌肉。還有一點需謹記！家長及身邊的人千萬不要嘲笑口吃的人，此等行為是會嚴重打擊患者的自信心，家長應多鼓勵孩子多說話，從旁協助他們改善口吃問題。