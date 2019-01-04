【親子假日遊】 大館有關公顯靈 一齊探索香港歷史吧！

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撰文：wagyubmami 和牛媽媽

早在幾個月前，知道「大館」正式對外向公眾開放給遊客參觀，我就已經很想來了！因為我真的很喜歡探索香港歷史，以前香港由英國統治，所以舊有建築物都有一種西方味道。

大館外觀（作者提供）

大館外觀（作者提供）

而「大館」是昔日警務人員和公眾對前警察總部以至整個建築群的簡稱。

「大館」很多影相靚位！（作者提供）

大館（作者提供）

今次趁着聖誕假期，我們終於有時間朝聖了！除了探索歷史，最吸引我要來大館還有另一個原因！

聖誕期間，還有Cartier聖誕樹（作者提供）

就是「關公駕到」，說起「關公」為什麼我會十分有興趣呢？ 原因是因為我超愛玩「三國無雙」這款遊戲，所以我非常有興趣。

展覽日期：2018年10月19日至2019年1月27日

展覽時間：11am - 8pm

展覽地點：大館01座 複式展室

大館（作者提供）

大館（作者提供）

展館是複式的，分為兩層。

大館（作者提供）

大館（作者提供）

關公手持的青龍偃月刀。（作者提供）

大館（作者提供）

還有關公的Q版赤兔馬（作者提供）

大館（作者提供）

關公精神又是甚麼呢？ 就是「忠」、「義」、「仁」、「勇」。（作者提供）

你亦可以弄一個立體關公紙擺設和投票。（作者提供）

關公形象非常鮮明，也很好認。（作者提供）

遊客可以利用台上的三組印章，輕易製作關公畫像。（作者提供）

大館（作者提供）

「關公」VS「外星人」，你覺得哪邊會贏?（作者提供）

上一層繼續「關公」展覽。（作者提供）

這裏有數個「關公」像，全部都動作不同，但每個像都一樣非常霸氣!（作者提供）

來到「關公駕到」展覽，最重要就是抽閃卡！（作者提供）

任務差些少就達成，一套有六張，我只集齊了4張！（作者提供）

大館（作者提供）

如果沒有$1都不要緊，旁邊有職員可以跟你換錢。

拜拜「關公」，拜「關公」到底是怎樣你知不知？（作者提供）

還有一系列和「關公」有關的問與答。餘下部份就簡單介紹一下大館啦。（作者提供）

大館八的所有資料與展品，都當然是和警察有關。（作者提供）

大館（作者提供）

大館（作者提供）

大館（作者提供）

大館（作者提供）

你又符合資格做警察嗎? 小朋友，你未長得夠高呢。（作者提供）

「大館」每一個角落都充滿歷史味道，很喜歡意每個角落。（作者提供）

大館（作者提供）

大館（作者提供）

大館（作者提供）

因為每個角落都可以影到靚相。去到大館一定要參觀「監獄」部份。（作者提供）

大館（作者提供）

燈光暗一點，每個「監倉」都只有幾十呎，一道鐵閘和一扇很高的窗。（作者提供）

大館（作者提供）

大館（作者提供）

監獄操場，活化之後充滿生氣。（作者提供）

開始隨影、狂影，模特兒四周跑。（作者提供）

大館（作者提供）

還興奮得躺下來影相。（作者提供）

大館（作者提供）

大館（作者提供）

大館（作者提供）

大館（作者提供）

大館（作者提供）

大館（作者提供）

大館（作者提供）

紅磚牆再配上高高的圓栱門，這裏真的很美！從中環港鐵站步行去「大館」，會途經石板街。和牛B懂事之後，她第一次踏足此地。

石板街（作者提供）

石板街（作者提供）

她非常開心，還不停說要坐在地上影，一起坐下來影。（作者提供）

還見到穿了漂亮衣服的欄杆。（作者提供）

石板街（作者提供）

石板街（作者提供）

【大館 @ 中環】地址：香港中環荷李活道10號（中環港鐵站D1出口）大館供公眾使用的出入口共五處，與荷李活道、蘭桂坊及蘇豪區緊密相連。

其實當天去到，見到去大館是可以walk in的。那到底網上登記入場證（QR Code）又有什麼用？我問了工作人員，原來如果參觀當日人流眾多的話，會以「已於預先網上登記」入場人士作優先進入大館。所以預先網上登記入場證都是為求買個安心，做多無妨。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【探索香港歷史】中環大館 x 關公駕到 x 超多影相靚位 x 香港好去處」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）