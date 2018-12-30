新的一年　我只希望孩子健康……│Mommy Amy

仲有兩日2018年便來到尾聲，你們今年過得精彩嗎? 今年我的兩個小朋友迎來了很多成長上的里程碑，家姐學懂了讀書寫字，細佬學會了講話唱歌。有了小朋友後，每一日都是挑戰，但每一日亦是恩典。

還記得我們把孩子帶來這個世界的第一天嗎? 我們沒帶任何期望，就只有最簡單的希望他們是健康成長便足夠了，能夠活著便是一種福份。

但慢慢地我們開始忘記簡單的初衷，開始期望他們可以擁有得更多，在社會的推波助瀾下，我們希望孩子贏在起跑線上，並且幫助他們跑贏每一場無形的競賽；參加不同playgroup希望他們早日能夠行路跑步，考入名幼神小來幫助他們早日學懂讀書寫字，然後想像著他們從此能夠踏上成功的康莊大道…這一切是父母太怪獸還是社會風氣影響使然? 這個雞蛋與雞的問題，我們可能永遠都找不到答案。

但如果有一樣事情是我開始明白的，便是如果沒有了健康，一切都是空談。這裡指的健康，除了是指身體健康，亦指心理健康。在這個變化快速，紛紛擾擾的社會，我們總擔心孩子如沒有足夠的學識，亮麗的證書，他們將無法在社會上立足。但我們卻甚少擔心如他們沒有健康的身心，他們是否能獨自面對未來的一切競爭。