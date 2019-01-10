【藝術治療】比傳統輔導溫和有效　從畫作進入孩子內心世界

藝術治療分兩種，純粹藝術治療通常只是畫畫；另一種是表達藝術治療，是表達藝術和心理治療的融合體，利用視覺藝術、音樂、雕塑、形體、故事創作等各種媒介，應用在輔導、治療和教育等方面。 藝術治療師Canace指，在輔導上，藝術治療比傳統輔導更容易讓治療師了解受助人的內心世界及家庭背景。 攝影：鄭子峰

藝術治療師Canace，畢業於香港藝術學院，主修繪畫及混合媒體。藝術治療專業上擅長繪畫分析及表達式藝術，融合藝術媒介與mindfulness 概念。 表達藝術更勝語言 Canace指傳統的輔導過程中，受助人要回答各種問題，角色被動。語言上的缺點又會阻礙輔導進度，「如果你想表達一個意思，但你用的字眼或語氣不恰當，很多時都會傷害到對方。」有受助人本身有言語表達問題，或者因為情緒而拒絕表達自己。 但在藝術治療中，輔導者和受助人不需要透過說話便可以溝通，「我們可根據受助人的畫作或者其他即時反應了解他。例如提及焦慮，他會做出躲在桌下的動作，透露其安全感的強弱。」而藝術傾向於潛意識方面，可投射出我們平時意識不到或者會偽裝、隱藏的資訊，「因為你不會覺得藝術有攻擊性，你可自由選擇畫什麼、用什麼工具畫，自然地呈現當刻的你。」這令人放下戒心，雙方更容易建立信任和關係。

另外由於表達藝術治療可重新開發右腦的功能，透過受助人的五感提升自己的表達，Canace指這適用於絕大部分有需要的人，例如精神病患、特殊教育需要（SEN）、有壓力情緒焦慮的人，甚至有認知障礙的長者。 不用說明是「治療」 放下成見了解小孩 在Canace的教室中，小孩不知道自己是在接受「治療」的。「一來想尊重小朋友，不想他們覺得自己有病；二來我們的設定不是一個傳統的輔導室，所以不需要說明這事，讓他們更自然地表現出自己的問題。」至於跟小孩溝通的技巧，Canace就指自己會成為他們的朋友，「我不想他們覺得我是老師，有人評核他們的表現，這樣只會變回傳統的輔導。」

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透過一些畫作上的視覺元素，例如行為、表情、筆觸、力度、重複性等，我們可以從中分析小孩的狀況。但當刻他在想什麼、當中有什麼含意，是我們看不見的。因此Canace在他們完成畫作後，會跟他們聊天了解當中的故事。不過成年人經常會投入主觀意見，例如看到一個黃色圓形物體，很快會覺得是太陽或者月亮，但可能小孩未必想表達這個意思。Canace會問一些開放式問題，「我不會問『是不是太陽？』，這樣他就會因為想得到我的認同，而順著答『是』，而這並非他最自然想表達的東西。所以一定是問『這是什麼？』。」

以下是Canace遇到的5個個案：

1. 缺乏自信的小孩

主題：如果你有一把會飛的掃帚，你想去哪？（5歲）

當主題需要小孩畫自己，例如主題中有「你」字，但他沒有把自己畫出來，這表示小朋友缺乏自信。即使他會畫，都會令其形象模糊。例如這幅畫中大樓和飛機都有很多窗，暗示有很多人的蹤影，但畫中沒有小孩自己。要在畫中尋回小孩的蹤影，就要看看當中比例最大的生物，例如畫中的黑色貓。其沒有五官、黑色，就是他對自己的印象。

旁邊的星星也表示他很「怕悶」，想大家都看到他、陪伴他。這些孩子通常要藉著群體生活、朋友去證明自己的價值，很難獨自生活。如果你分配工作給他，他會經常說自己做不到或者拒絕。面對這些孩子，Canace會跟他們多做建立自我形象的訓練。

2. 家人偏心

主題：如果你可以帶一個人去一個地方，你會想去哪？（小一）

從畫人的身體比例，可以看出畫者對那個人的感覺。例如畫大眼睛，代表傾向觀察、好奇心大；畫大嘴巴，代表在乎與人溝通、渴望得到別人聆聽。

這位小孩有專注力失調（AD）傾向，習慣了某畫法就會不斷重複，很容易比較到畫人物時的差別。這次她選擇帶弟弟上太空，把弟弟的身體比例畫得比自己大，又刻意把他用線條框起，線條較粗，表示弟弟在家中的地位很高。弟弟的手比她大，控制權較大，得到更多。而實際情況是，家人都偏心於弟弟。另外她的AD也成為了藉口，每次她做錯事家人都會賴在AD上。

Canace發現她現時有服食精神科藥物，但情況愈來愈嚴重，說話不停重複，又會有不停前後走路的緊張行為。她只好繼續觀察這位小孩的情況。

3. 過份受保護的小孩

主題：鏡面畫像（例如撲克牌）（4歲）

畫中分開左右兩個世界，左邊是有太陽、空氣較好，很愜意；右邊是每一天都下雨。雖然兩個世界是貫通的，但小孩說他只可以留在左邊美好的空間，否則一出去就是狂風暴雨。

這顯示小孩的家人過份保護他。而Canace亦觀察到小孩長期都戴口罩，不能使用任何電子產品，不能吃任何零食。父母經常跟這孩子說外面的世界有很多壞東西，連在教室中媽媽也會指定小孩要坐一張最穩固的椅子。

4. 父母離異

主題：聖誕節想去哪兒？（5歲）

Canace近半年看不見這位小孩的爸爸來接他，提起家中的事小孩都不會講。有一次問起爸爸，他就說：「媽媽說爸爸去了一個很長的旅行，暫時都不會回來。」他以前很喜歡畫人，而且是到處遊玩的。但現在就喜歡畫戰隊或者超級英雄。



問到為何喜歡超級英雄，他就指很想變身，「如果變身，世界就會好。變身後才是聖誕節，沒有變身就是火山爆發」畫中的蜘蛛俠是他自己，周圍放蜘蛛網，看看可以捉到什麼。而當中的兩輛車，一輛是爸爸的，一輛是媽媽的。爸爸的走得快一點、開心一點；媽媽的車不開心，因為只得一個窗，又停滯不前，因為爸爸放了一個路障擋住媽媽前路。

Canace沒有向家長求證，憑著這孩子的畫作估計他的父母離異。

5. 情緒起伏大的孩子

正常4歲左右的孩子可以畫到不同形狀，又會先勾勒好形象才填色，但這個孩子傾向先一次過塗上不同顏色，再補上線條，代表比較容易受情緒影響。另外孩子畫畫的筆觸也可以顯示其情緒起伏。這孩子的筆觸粗而有力，情緒會突然爆發，脾氣不好。

孩子是一對雙胞胎中的弟弟，他不太懂得控制自己的情緒，哥哥相對來說就脾氣較好。為了要跟哥哥一樣，他就要不斷抑壓自己。當他忍受不住就會爆發，發脾氣至踢桌椅，甚至會打人。他要得到別人注意，而且要以他認為正確的方法解決問題。

小孩比成年人容易處理 問題多源於家庭 對Canace來說，小孩的個案比成年人容易處理，「透過遊戲、故事或者誇張的表情，他們就容易放下戒心。他們對情感很敏感，只要你用心對他，他會感覺得到。」 她又指，其實小孩的行為、情緒問題，根源多是來自父母。很多時是父母的教養方式不適合孩子的個性，不過她明白要成年人接受新事物和自我批判是比較困難，她又不想過於介入別人的家庭，所以會專注跟孩子相處，先抒解他們的情緒。當家長看到孩子的改變，意識到自己都要作出改善時，她就更容易給予相關的建議。在整個協助孩子處理情緒及行為問題的過程，家長的配合相當重要。 *下一篇文章將會深入探討一個個案的治療情況

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