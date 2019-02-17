【百日宴】如何說服四大長老不擺滿月酒　寶寶百日宴準備清單

以前我們常常聽見幫BB擺滿月酒，而滿月酒就是指嬰兒出生後一個月而設立的酒宴。中國古人認為嬰兒出生後存活一個月就是渡過了一個難關。這個時候，家長為了慶祝孩子渡過難關，祝願新生兒健康成長，通常都會舉行滿月禮儀式。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】



撰文：Alvin媽媽

但近年，百日宴也變得愈來愈普遍。而百日宴是指初生嬰兒出生一百天舉行的慶祝儀式。中國民間誕育禮俗，祈願孩子長命百歲。而且現代百日宴亦和滿月酒形式差不多。通常爸爸媽媽就會二選其一。根據資料顯示，其實擺百日宴跟滿月意義相同，只是百日宴是賀寶寶出世100日，百日具有強大、完美的意思。

我們也不例外，肥B出生後，四大長老便開始討論這個話題。記得當時我爸爸跟我說，由於廣東人一向擺滿月酒，我們應該要擺滿月酒。但其實我與Alvin爸一早已決定以百日宴形式慶祝，所以我們積極說服4大長老，最主要原因就是我和肥B的身體狀況。老實說，剛剛生了孩子後，頭一個月，我簡直在發夢中，因為我是剖腹生產，頭一個月根本沒有補身，而且大感冒，身體非常虛弱。我認為自己絕對不能駕馭這一件事。而且相信大家不難理解，小寶寶三個月與一個月的分別。加上流感肆虐，最後他們亦同意及支持我們的決定，先讓我好好休息，再慢慢籌備我們的百日宴。

滿月宴還是百日宴，最重要還是視乎寶寶和媽媽的身體狀況。（作者提供）

那究竟百日宴的準備工夫是什麼呢？

1．先與四大長老家人有共識（圍數，場地）

為了方便，我們選擇了附近的酒樓。 而且確定我們能使用酒樓內的新娘房，用來餵奶，換片，讓肥B小睡。而百日宴菜單一般都不太花巧，只由價錢劃分。於是我便由他們看看，隨便選一個就可以了。

2．場地佈置

最慳錢的做法當然是自己佈置，但當然可以請佈置公司處理。而我就是自己佈置的， 先參考其他人的做法，當有大概意念後，立即淘寶一下，購買需要的物資：氣球，pp版等等 。

3．回禮禮物（此項屬於個人選擇）

由於我們當時估計酒席大約是九至十圍，於是我再淘了大概100個禮物盒，再放入糖果。

4．蛋糕

蛋糕是百日宴的靈魂，當然非它不可啦。當時立即搜尋坊間不同的立體蛋糕， 發現都比較昂貴，費用大概是千五至二千蚊不等。由於Alvin媽從未購買此類蛋糕，亦沒有相熟的店舖，唯有貨比三家，但結論都是比較貴。 之後經朋友介紹原來平時的西餅店都有類似的蛋糕，而且好好味！跟Alvin爸商議後，就決定買這個蛋糕。 想了又想，認為蛋糕都比較單調， 於是淘寶達人再次發揮作用，經過一番搜尋之後，發現原來淘寶可以購買立體蛋糕上經常出現的波波氣球，而且可以自訂文字，大約$100。好像有點貴，但真的很美，於是我決定買了。當然啦，原來自製氣球是非常不容易的一件事，幸好，最後都能夠順利完成，為我的美美蛋糕再增添色彩。

5．BB服裝

一般父母都會為BB穿着類似西裝仔的cute cute服，我也不例外。

6．準備紅繩／BB專用扣針（目的是為了幫BB帶上金器銀器）

當然這個並不是每一個人都會這樣做，但因應4大長老的要求，我們用紅繩掛好一串掛在BB身上。意思為答謝所有親戚朋友對BB的祝福。每逢收到新的金器銀器，我都會掛在紅繩上。

以上是我小小百日宴的準備流程。我並沒有安排攝影師及接待處簽到及簽名。當然還未算非常盛大，但總算與BB帶着所有親戚朋友的祝福，渡過了歡樂的晚上。

【編按：按圖放大，查看更多百日宴必備清單！】

+ 5 + 4 + 3

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「我的小小百日宴」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）